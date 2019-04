Handarbeit Kissen in Schattenstrick-Technik

Es werden immer 2 Reihen in einer Farbe im Wechsel gestrickt, die Hinreihen werden immer rechts gestrickt, in den Rückreihen werden dem Muster entsprechend rechte und linke Maschen im Wechsel gearbeitet, siehe Strickschrift.

Dafür 183 Maschen inkl. Randmaschen in der Grundfarbe Hellgrau anschlagen und in Reihen im Grundmuster wie beschrieben weiterarbeiten, dabei beachten die Anschlagreihe entspricht der ersten Hinreihe! Nach der Randmaschen den Rapport mit je 30 Maschen insgesamt 6x wiederholen, dann mit einer Masche wie in der Strickschrift gezeichnet enden, anschließend noch eine Randmasche arbeiten.

Setzen Sie Maschenmarkierer ein um die einzelnen Rapportabschnitte zu unterteilen! Dafür einfach nach jedem Rapportende einen Maschenmarkierer auf die Stricknadel fädeln, den Markierer in jeder Reihe beibehalten und an der entsprechenden Stelle einfach von der linken Stricknadel zur rechten Stricknadel ungestrickt überheben.

Als Abschluss nun in etwa 50 cm Höhe noch 2 Reihen in Grau stricken, dafür in der Hinreihe wie üblich alle Maschen rechts stricken, in der Rückreihe ebenfalls alle Maschen rechts stricken und dabei abketten. Fäden vernähen.