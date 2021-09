gestricktes Schultertuch

Tuchmuster Teil 1 (Zunahmen) in Worten 3. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken],1 Umschlag, 2 Maschen rechts, Maschenmarkierer (= MM) versetzen, 1 Masche zunehmen, 2 Maschen rechts 4. und alle weiteren Rückreihen: alle Maschen und Umschläge rechts stricken 5. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 3 Maschen rechts, MM versetzen, 3 Maschen rechts 7. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 4 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Masche zunehmen, 3 Maschen rechts 9. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 5 Maschen rechts, MM versetzen, 4 Maschen rechts 11. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 6 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Masche zunehmen , 4 Maschen rechts 13. Reihe: die ersten 5 Maschen rechts stricken und dabei locker abketten, 8 Maschen rechts, MM versetzen, 5 Maschen rechts 15. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 2 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Masche zunehmen , 5 Maschen rechts 17. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 3 Maschen rechts, MM versetzen, 6 Maschen rechts 19. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 4 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Masche zunehmen, 6 Maschen rechts 21. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 5 Maschen rechts, MM versetzen, 7 Maschen rechts 23. Reihe: 2 Maschen rechts, 2x [1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken], 1 Umschlag, 6 Maschen rechts, MM versetzen, 1 Masche zunehmen , 7 Maschen rechts

Für Teil 1 die 13.-24. Reihe wie in der Anleitung beschrieben fortlaufend wiederholen, die Maschenzahl am Reihenende erweitert sich dabei kontinuierlich in jeder 2. Reihe.