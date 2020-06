Jeder Pad wird von Innen nach Außen gestrickt. Um in der Mitte „punktgenau“ zu beginnen, mit der Hauptfarbe 4 Maschen auf eine Nadel anschlagen, wenden und in der folgende Reihe alle Maschen verdoppeln, = 8 Maschen. Dabei die Maschen auf 2-4 Nadeln verteilen, = auf 4 Nadelspielnadeln bzw 2 Trio-Nadeln. Am Ende der Reihe die Maschen zur Runde schließen.

Sofern der Kordelrand in einer Kontrastfarbe gestrickt werden soll, nun den Faden der Hauptfarbe abtrennen und mit der 2. Farbe weiterarbeiten. In der nächsten, = 11. Runde jede 5. Masche verdoppeln, anschließend die 48 Maschen mit einer Strickkordel abketten

Abketten mit einer Strickkordel

Aus der ersten Masche heraus 3 Maschen in der 2. Farbe aufstricken, dabei den Anfangsfaden der 2.Farbe gut festhalten, damit sich die Masche nicht zu sehr öffnet. Dann mit einer 2. Nadel * 2 Maschen rechts stricken, anschließend 2 Maschen rechts überzogen zusammen stricken, dafür 1 Masche abheben, 1 Masche (= 1 Masche der Abkett- Runde) rechts stricken und dann die abgehobene Masche überziehen. Nun nicht wenden, sondern die Nadel soweit durch die 3 Maschen zurückschieben bzw. auf die Spitze der linken Nadel zurücklegen, dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann, ohne zu wenden. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen bis alle Maschen der Runde verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so dass eine runde Kante entsteht. Am Ende die Maschen des Kordelrands abketten, Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen und mit dem Kordelrandanschlag zur Runde zusammennähen.