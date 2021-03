Sehr alte Schläuche können auch bei geringerem Druck zeitverzögert platzen oder porös gewordene Mäntel einreißen - Unfallgefahr! Verliert der Schlauch die Luft innerhalb von kurzer Zeit wieder, so sollte er durch einen neuen ersetzt werden.

Der Akku hält sich am längsten, wenn er zur Hälfte-3/4 aufgeladen gelagert wird. Keinesfalls sollte der Akku längere Zeit im komplett entladenen Zustand belassen werden, da er sonst durch Tiefentladung zerstört werden kann.

Am strapaziösesten ist das Laden des niedrigsten und des höchsten „Balkens“. Deswegen ist es schonend, wenn man den Akku weder komplett auf Null leer fährt und auch nicht immer nach jeder kleinen Fahrt wieder komplett volllädt. Wenn man für eine große Tour die komplette Reichweite benötigt, ist es besser erst unmittelbar vorher komplett aufzuladen.

Der Akku darf keinesfalls Frost bekommen - wenn das E-Bike z.B. in einer ungeheizten Garage steht, so muss im Winter oder bei drohendem Nachtfrost auch im Frühjahr der Akku entnommen und in der Wohnung aufbewahrt werden.