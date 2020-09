Diese beiden Reihen werden nun in den unterschiedlichen Farben stets wiederholt:

In Senf (1. Farbe) weitere 24 Reihen stricken, = insgesamt 14 Krausrippen in der 1. Farbe ab Anschlagkante.

Dann 12 Reihen kraus rechts in schmalen Streifen weiterarbeiten, dabei die Zunahmen wie beschrieben fortführen. Je 2 Reihen in Kupfer (2. Farbe) / 2 Reihen in Senf (1. Farbe) im Wechsel stricken. Zur Kontrolle: nach den 12 Reihen sind es 6 schmale Streifen: je 3 Streifen in Kupfer und in Senf. Hinweis: beim Farbwechsel bei den schmalen Streifen darauf achten, dass die Farbe, welche gerade nicht verstrickt wird locker am Rand mitgeführt wird. Danach den Faden der 1. Farbe abtrennen.

Anschließend 32 Reihen (= 16 Krausrippen) in Kupfer (2. Farbe) stricken

Nun wieder 12 Reihen in schmalen Streifen weiterarbeiten, je 2 Reihen in Senf (1. Farbe), 2 Reihen in Kupfer (2. Farbe) im Wechsel. Danach den Faden der 2. Farbe abtrennen.

Danach 32 Reihen (= 16 Krausrippen) in Senf (1. Farbe) stricken.

Anschließend wieder 12 Reihen kraus rechts in schmalen Streifen weiterarbeiten, je 2 Reihen in Orange (3. Farbe), 2 Reihen in Senf (1. Farbe) im Wechsel. Danach den Faden der 1. Farbe abtrennen.

Danach 30 Reihen (= 15 Krausrippen) in Orange (3. Farbe) stricken.

Zur Kontrolle: es liegt nach der letzten Reihe eine ungerade Maschenzahl auf den Nadeln



In der nächsten Hinreihe als Abschluss eine Lochmusterreihe stricken, dafür in Orange (3. Farbe) wie folgt weiterarbeiten: 1 Masche rechts, * 1 Umschlag, 2 Maschen rechts zusammen stricken, ab * stets wiederholen. Hinweis: In dieser Reihe werden keine Maschen mehr zugenommen.

In der darauffolgenden Rückreihe alle Maschen und Umschläge rechts stricken und dabei die Maschen locker abketten. Am Ende der Reihe den Faden abtrennen und durch die letzte Masche ziehen.