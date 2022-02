Breitscheidplatz // Folge 2 // Die Moschee

Birgit Tanner [00:00:00]

Hier eine Info von Birgit vor dieser Folge Breitscheidplatz ist eine 6teilige Serie, die einzelnen Folgen bauen aufeinander auf. Wenn er also die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an!

Richard Nixon [00:00:17]

But as President, I must put the interest of America first. America needs a full-time President.

Simone Schillinger [00:00:25]

Das ist die Stimme von Richard Nixon, dem 37. Präsidenten der USA. Und jetzt gleich passiert etwas Weltbewegendes. Zum einen wird der Präsident gleich zurücktreten und zum anderen wird gleich Pressegeschichte geschrieben.

Richard Nixon [00:00:41]

Therefore, I shall resign the Presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as President at that hour in this office.

Birgit Tanner [00:00:55]

Das sind echt historische Sätze und die haben im August 1974 Druckerpressen, Radio- und Fernsehsender auf der ganzen Welt heiß laufen lassen. Doch die Medien berichten nicht nur über den Rücktritt Nixons. In diesem Fall spielen sie eine weitaus größere Rolle. Sie sind für diesen Einschnitt in die amerikanische Geschichte ganz direkt mitverantwortlich.

Simone Schillinger [00:01:21]

Zwei Journalisten von der Zeitung Washington Post haben von einer Quelle aus den amerikanischen Sicherheitsbehörden nämlich brisante Informationen zugespielt bekommen. Nixon hat unter anderem seinen politischen Gegner im Wahlkampf abhören lassen. Dass das aufgedeckt wurde, wird dem Präsidenten nun zum Verhängnis. Das Ganze wurde Watergate-Skandal genannt, nach dem Ort des Abhörskandal.

Birgit Tanner [00:01:44]

Der Bericht der Journalisten stürzt das politische Amerika in eine Krise und zwingt Nixon zum Rücktritt. Ein echter Scoop. So nennen Journalisten eine Exklusiv-Meldung, etwas, das sie durch hartnäckige Recherche aufdecken und was dann richtig was bewirkt.

Simone Schillinger [00:02:03]

Im Berufsleben von Journalistinnen und Journalisten wie den rbb-Leuten, die wir für diesen Podcast begleiten, ist ein Scoop ein echtes Highlight. Aber wenn man was aufgedeckt hat, irgendeine exklusive Meldung, die niemand anderes hat, dann ist auch besondere Vorsicht geboten. Denn dann könnte sich das Gegenteil von einem Scoop anbahnen.

Birgit Tanner [00:02:27]

Etwa zehn Jahre nach Nixons Rücktritt meint ein deutscher Journalist auch einen echten Scoop zu landen, allerdings in einer ganz anderen Sache. Es scheint so, als habe er von einer Quelle, einem Kunsthändler, die Tagebücher von Adolf Hitler zugespielt bekommen. Und der Chefredakteur preist die Geschichte vollmundig an.

Peter Koch (Stern Cehfredakteur) [00:02:51]

Wir haben natürlich Geld investiert in diese Recherchen, viel Geld. Und ich glaube, das geschieht einfach deshalb, weil uns für die Information unserer Leser nichts zu teuer ist (Lachen) Das ist der Grundsatz unseres Hauses.

Simone Schillinger [00:03:10]

Ein journalistischer Mega Scoop, der allerdings sehr schnell zum Mega Reinfall wird.

Nachrichtensprecherin [00:03:16]

Die Hitler-Tagebücher vom Hamburger Magazin Stern veröffentlicht. Diese Hitler-Tagebücher sind eine Fälschung, sagt das Bundesinnenministerium.

Birgit Tanner [00:03:25]

Das nennt man dann eine Ente. Und je größer der erhoffte Scoop, desto peinlicher, wenn er zur Ente wird. Und eine vermeintliche Ente halten nun auch die Journalisten Jo Goll und Norbert Siegmund vom rbb in Händen.

Simone Schillinger [00:03:40]

Ihnen wurde von einer geheimen Quelle aus den Sicherheitsbehörden ein Foto zugespielt. Davon haben wir euch in der ersten Folge von unserem Podcast erzählt. Die solltet ihr euch am besten vor dieser hier anhören.

Birgit Tanner [00:03:52]

Mit dem zugespielten Foto wollten die Journalisten des rbb beweisen, dass die Berliner Behörden den Anschlag auf den Breitscheidplatz möglicherweise hätten verhindern können. Denn dass die Überwachungsbilder existieren, bedeutete ja, dass man ihn überwacht hatte. Das hat bei den Behörden auf dem Schirm war. Diese Info haben Norbert und Jo dann auch veröffentlicht.

Norbert Siegmund [00:04:15]

Nach dem rbb vorliegenden Observation Ausbildern wurde Amri nur wenige Tage vor dem Terrorakt in Berlin von Sicherheitskräften gefilmt. Höchst brisant der Ort dieser Observationen: einer Moschee in Moabit, die am Morgen von der Polizei durchsucht wurde. Nach Ansicht von Ermittlern gehört sie längst geschlossen.

Jo Goll [00:04:35]

Nun fand hier der mutmaßliche LKW-Terrorist vor dem Anschlag eine Anlaufstelle unter den Augen der Sicherheitsbehörden. In einer Moschee, die der Senat wohl längst hätte schließen können.

Norbert Siegmund [00:04:46]

Das heißt das Foto, weil es nicht nur im Boulevard-Ding, dass das Grauen ein Gesicht bekam, sondern das Foto war auch Beleg dafür, dass man ihn kannte. Dass man die Moschee letztendlich in der verkehrte, dass diese Moschee eine Rolle spielte bei dem Anschlag.

Simone Schillinger [00:05:09]

Die Bilder aus der Überwachungskamera sollen Anis Amri zeigen. Wenige Tage vor dem Anschlag beim Verlassen einer berüchtigten Berliner Moschee.

Birgit Tanner [00:05:19]

Doch die Berliner Polizei macht den Journalisten ziemlich schnell und mit Nachdruck einen Strich durch die Rechnung.

Polizeisprecher/war Christian Steiof, Direktor LKA Berlin [00:05:24]

Definitiv ist nach Aussagen der Kollegen der operativen bei mir, die Personenkenntnis hatten, in der Vergangenheit Herrn Amri entweder gesprochen oder observiert haben, die Person auf diesen veröffentlichten Bildern nicht Anis Amri.

Simone Schillinger [00:05:42]

Warum sowohl Polizei als auch Journalisten recht haben…

Birgit Tanner00:05:45]

Warum es daraufhin eine Klage gegen das Land Berlin gab…

Simone Schillinger [00:05:49]

und was wirklich in der Moschee passierte…

Birgit Tanner [00:05:52]

Das hört ihr in Folge 2 unseres Podcasts. Mein Name ist Birgit Tanner

Simone Schillinger [00:05:57]

und ich bin Simone Schillinger. Das hier ist der Podcast Breitscheidplatz. Folge 2: Die Moschee.

Norbert Siegmund [00:06:09]

Ich saß halt auf dem Platz und da wird natürlich auch heiß und kalt. Das ist auch eine Krise.

Simone Schillinger [00:06:16]

Das ist die Stimme von Norbert Siegmund, dem die angeblichen Bilder von Amri zugespielt wurden.

Norbert Siegmund [00:06:22]

Ich bin danach nach der Sitzung mit meinem Team ran an den Polizeipräsidenten. Die haben mich natürlich angeguckt, wie man ein ekliges Insekt unterm Mikroskop betrachtet.

Simone Schillinger [00:06:37]

Es ist November 2021, fünf Jahre nach dem Anschlag. In Potsdam, beim rbb treffen wir die Investigativjournalisten und sprechen mit ihnen über die Geschichte. Sie sind zu dritt. Außer Norbert Siegmund sind noch Jo Goll und Sascha Adamek dabei. Die drei sitzen eigentlich gerade im Schnitt mit ihrer dreiteiligen Art Doku über den Fall Breitscheidplatz und sie haben ziemlich Zeitdruck. Trotzdem nehmen sie sich für uns ein paar Stunden Zeit. Es gibt Kaffee und Tee aus Thermoskannen und außerdem diese typischen Gebäck Mischung, die es eigentlich nur in Konferenzräumen gibt. Wir merken schnell, dass die drei ein eingespieltes Team sind, die sich gerne die Bälle zuspielen und die sich auch gern mal foppen. Aber wir merken auch, dass ihnen die ganze Geschichte, an der sie jetzt seit fünf Jahren arbeiten, wirklich nahe geht. Und los ging es eben mit dem angeblichen Foto von Amri, das eigentlich ein Scoop sein sollte und sich nun plötzlich zur Ente entwickelte. So erinnern sich Norbert und Jo an diese Zeit.

Norbert Siegmund [00:07:37]

Also für mich war es eine Krise, muss ich ehrlich sagen.

Jo Goll [00:07:39]

Ich sehe es auch. Natürlich war es eine Krise, das Weihnachten 2016 war super unruhig für uns.

Birgit Tanner [00:07:45]

Das ist Jo Goll. Mit ihm zusammen hat Norbert damals den Beitrag gemacht. Er ist also auch mitverantwortlich für den Inhalt. Und das Krasse ist, Jo selbst kannte die Quelle nicht, von der das Foto stammte. Der musste Norbert voll vertrauen. So was geht echt nur, wenn man sich gut kennt, lange zusammenarbeitet und weiß, dass der oder die andere eben auch vertrauenswürdig ist.

Simone Schillinger [00:08:10]

Dir würde ich zum Beispiel auch vertrauen. Wir arbeiten ja jetzt auch schon viele Jahre zusammen und deswegen weiß ich auch, dass du sauber und ordentlich recherchierst und vertrau darauf. Und Norbert und Jo, die arbeiten ja noch mal viel länger zusammen. Schon über 20 Jahre. Da waren viele heikle Geschichten dabei und umso schlimmer ist es, wenn dann so was passiert.

Norbert Siegmund [00:08:29]

Ich habe Jo da mit reingerissen und das war schon… Das war dann schon schwierig mit dieser Desinformation von Polizei und Innensenator die nächsten Tage halbwegs überstehen zu können. Und ich hatte allen Grund, auch der Quelle zu vertrauen. Und ich kann natürlich... selbst Jo gegenüber offenbare ich ja nicht meine Quellen.

Birgit Tanner [00:08:55]

Ach so verschwiegen seid Ihr...

Jo Goll [00:08:57]

Ich weiß nicht, wer es ist, das kann nur. Ich kann nur raten…

Norbert Siegmund [00:09:03]

Das ist ja ganz wichtig, auch um sich selber und um die Kollegen zu schützen. Wir beiden sind natürlich wie die begossenen Pudel im Sender rumgelaufen. Ich muss aber sagen, dass unsere Chefs, als sie unsere Geschichte gehört haben, uns da volle Rückendeckung gegeben haben und uns auch ermuntert haben, weiterzumachen.

Birgit Tanner [00:09:25]

Auch wenn ihnen gerade in aller Öffentlichkeit vorgeworfen wurde, dass sie angeblich Murks berichtet haben. Wissen die beiden. Sie haben recht, denn Norbert hat bei dem Treffen mit seinem Informanten nicht nur dieses eine Foto gesehen. Der Informant hatte mehrere vor ihm ausgebreitet.

Norbert Siegmund [00:09:42]

Hätte ich drei Zentimeter weiter nach rechts oder links gegriffen, wäre es ein anderes von mehreren Fotos gewesen.

Simone Schillinger [00:09:48]

Und der Whistleblower hat ihm ja auch gesagt, dass es sich bei dem Abgebildeten auf den Fotos um Anis Amri handelt und dass der beobachtet wurde, unter anderem eben vor dieser Moschee in Berlin-Moabit. Norbert hat wohl blöderweise einfach genau das eine Bild herausgegriffen, das offensichtlich jemand anderen zeigt. An der Tatsache selbst hat es nix geändert.

Norbert Siegmund [00:10:10]

„Die eigentliche Information war ja: Sie kannten ihn, sie haben ihn beobachtet, sie haben seine Wirkungsstätte beobachtet, nur dass dann zufällig jemand in der Tür stand, der fast genauso aussah wie er in diesem Abendlicht… Sie haben dann im Grunde mit der Wahrheit gelogen. Sie haben das Bild falsifiziert, aber sie haben nicht zugegeben, dass sie Dutzende andere von ihm hatten in der Situation,

Jo Goll [00:10:32]

Was wir wussten!

Norbert Siegmund [00:10:35]

Was wir wussten! Ich hatte die ja gesehen.

Birgit Tanner [00:10:37]

Die Behörden stellen die Journalisten also nach der Veröffentlichung mehr oder weniger als Lügner hin, so als hätten sie komplett die Unwahrheit erzählt. Dabei muss die Polizei selbst gewusst haben, dass das falsche Foto an den eigentlichen Tatsachen rein gar nichts ändert.

Simone Schillinger [00:10:56]

Und dann, zwei Wochen später, gibt es plötzlich ein Statement der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe zum Attentäter. Und das bestätigt den Journalisten, dass sie auf der richtigen Fährte sind, dass die Behörden sehr wohl wussten, wo sich Amri aufgehalten hat.

Karin Köhler [00:11:11]

Nachdem er zunächst am Nachmittag am Friedrich-Krause-Ufer sich aufgehalten hat, begab er sich für kurze Zeit in die Perleberger Straße und suchte dort die Fussilet-Moschee auf.

Jo Goll [00:11:24]

Das hat uns ja recht gegeben, als die Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe vor die Kamera gegangen ist und gesagt hat: Ja, er war wenige Stunden vor der Tat noch in dieser Moschee. Da habe ich dann zum ersten Mal die Becker Faust gemacht, weil ich wusste, wir haben keinen… Wir haben nichts Falsches berichtet.

Norbert Siegmund [00:11:44]

Interessant, mein Wort hat Dir nicht gereicht…

Jo Goll [00:11:49]

Ja, wir haben die richtige Geschichte mit dem falschen Foto erzählt. Wo ist das Problem? Und dass Sie mit der Wahrheit gelogen haben, das haben wir am 23. Dezember im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in aller Deutlichkeit hören und sehen können. Wir saßen da hinten drin und dachten, das kann nicht wahr sein.

Simone Schillinger [00:12:11]

Und da gibt es natürlich eine Frage, die man sich sofort stellt Warum? Warum sagt das LKA nicht einfach? Ja, stimmt. Wir haben den überwacht. Wir hatten den auf dem Schirm. Aber der ist uns an dem Tag einfach durch die Lappen gegangen. Denn wir wissen ja, das haben wir euch in der letzten Folge erzählt. Die Berliner Polizei war zu der Zeit so aufgestellt, dass es ihnen gar nicht möglich war, jeden potenziellen Gefährder rund um die Uhr zu bewachen.

Birgit Tanner [00:12:37]

Warum also reagiert das LKA so? Genau das haben sich auch die rbb Journalisten gefragt. Und wo ein Journalist ein Fragezeichen sieht, da sucht er nach Antworten. Deshalb stellen Norbert und das rbb Team der Polizei ihre Fragen. Und zwar wieder und wieder.

Norbert Siegmund [00:12:56]

Wurde die Moschee überwacht? Gibt es Fotos des Attentäters von der Moschee? Den ganzen Fragenkatalog, sodass sie sich auch nicht mit Ja-/Nein-Antworten raus lügen können. Und sie haben dann gesagt: „Laufendes Ermittlungsverfahren und Verschlusssache. Keine Antwort!

Birgit Tanner [00:13:13]

Klingt erst mal nach einer Sackgasse, nach einer Behörde, die sich herauswinden will und nach einer journalistischen Ente, die einen für immer verfolgen wird.

Norbert Siegmund [00:13:24]

Die haben im Grunde versucht, ein Steinchen nach uns zu werfen, was dann Lawine ausgelöst hat.

Simone Schillinger [00:13:32]

Und diese Lawine ist eine Klage, genauer gesagt ein Eilantrag. Norbert und das rbb Team sind gegen das Land Berlin vor Gericht.

Atmo Demonstrationen [00:13:47]

Rufe der Demonstrierenden: Lügenpresse, Lügenpresse…ihr seid unmögliche Lügner… Euch glauben wir kein Wort mehr… Lügenpresse…

Simone Schillinger [00:14:07]

Jaja, Lügenpresse. Was für ein schrecklicher Begriff. Mittlerweile kannste echt kaum noch irgendwo mit einem Kamerateam auftauchen, ohne dass dir das entgegengeworfen wird. Mal aus Witz und mal im Ernst.

Birgit Tanner [00:14:19]

Am heftigsten ist es, wenn dann auch noch so Unterstellungen kommen wie „systemtreu“ oder „regierungstreu“ oder „Ihr steckt doch alle mit den Politikern unter einer Decke!“. Denn genau DAS tut die Presse in einer Demokratie ja nicht. Die soll der Regierung und den Behörden auf die Finger schauen. Wahrscheinlich sind einige Politikerinnen oder Politiker aus dem Regierungsbetrieb sogar eher genervt, wenn die Journalistinnen und Journalisten bei denen aufkreuzen.

Simone Schillinger [00:14:46]

Und damit die Presse ihre Arbeit auch richtig machen kann, gibt es entsprechende Gesetze. Die Landespressegesetze. In dem von Berlin heißt zum Beispiel:

Sprecher [00:14:55]

Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse, die sich als solche ausweisen, zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe Auskünfte zu erteilen.

Simone Schillinger [00:15:03]

Und genau auf das Landes Presserecht berufen sich die Investigativjournalisten des rbb. Einen Monat nach dem Anschlag reichen sie ein Eilantrag ein gegen den Berliner Polizeipräsidenten. Von wegen Systemtreu. Das rbb-Team will recherchieren können, ob Versäumnisse von der Berliner Polizei den Anschlag vielleicht begünstigt hätten. Deshalb fordern die Journalisten Auskunft und sie bekommen Recht. Das Gericht weist wortwörtlich darauf hin, dass die Vermittlungs- und Kontrollfunktion der Presse in einer repräsentativen Demokratie unerlässlich ist.

Birgit Tanner [00:15:40]

Der Beschluss vom Gericht kommt per Fax beim rbb an. Die Richterinnen und Richter bestätigen darin, dass ein gesteigertes öffentliches Interesse sowie ein starker Gegenwartsbezug bestehen. Sprich, beim schlimmsten islamistischen Anschlag auf deutschem Boden wertet das Gericht das öffentliche Interesse höher als das Geheimhaltungsinteresse der Polizei.

Speaker 3 [00:16:03]

Und das bedeutet, die Polizei muss den Journalisten jetzt Fragen rund um das Überwachungsmaterial beantworten. Und erst erstmal gehen die Journalisten davon aus, dass sie das jetzt auch alles erfahren werden. Kleiner Spoiler: werden sie nicht.

Birgit Tanner [00:16:17]

Das Material, das Norbert und Jo und ihre Kolleginnen und Kollegen interessiert, sind die Überwachungsbilder, die Amri vor einer Moschee zeigen. Aber warum gab es da überhaupt eine Kamera? Und was ist die Moschee eigentlich für eine Einrichtung?

Simone Schillinger [00:16:35]

Hey Birgit, ich bin grad in Moabit und stehe vor dem Gebäude, in dem die Fusillet-Moschee war. Das ist echt völlig absurd. Das sieht von außen aus wie ein stinknormales Wohnhaus, und unten drin ist so eine Gewerbeeinheit. Da sind jetzt die Fenster verschmiert drin und total viele Müllsäcke, es sieht aus, als wäre es gerade frisch renoviert oder wird gerade frisch renoviert, und es ist so absurd: Hier deutet nichts darauf hin, was hier für Pläne geschmiedet wurden, was hier vor sich gegangen ist. Das würde man niemals denken, das ist irgendwie total verrückt auch.

Birgit Tanner [00:17:13]

Hallo Simone, kommst du irgendwie in dieses Haus rein?

Simone Schillinger [00:17:17]

Ne, komme ich nicht. Das ist im Prinzip ein ganz normales Wohnhaus. Die Türen sind zu.

Und was wirklich absurd ist: genau gegenüber ist das riesige Gebäude der Polizei. Also die Polizei schaut quasi aus ihren Fenstern direkt auf diese ehemalige Moschee.

Simone Schillinger [00:17:37]

Im Herbst 2021 habe ich mir das Gebäude mal angeschaut, in dem früher die Moschee war und vor dieser Moschee soll ja das Foto von Anis Amri gemacht worden sein. Es ist schon echt ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass der Ort so eine zentrale Rolle spielt. Beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz. An diesem Ort sollen die Überwachungsfotos des Attentäters gemacht worden sein. Die Kamera, mit der die Bilder gemacht wurden, die hing genau gegenüber auf der anderen Straßenseite und es könnte kaum ironischer sein. Da ist das Gebäude der Landespolizei Direktion 2, Abschnitt 27.

Birgit Tanner [00:18:13]

Und in diesem, wie Du ja sagst, „stinknormalen Wohnhaus“ war der Moscheeverein „Fussilet 33“ untergebracht. Und diesen Moscheeverein hatten die Behörden schon länger auf dem Kieker

Simone Schillinger [00:18:26]

Im Jahresabschluss Bericht des Berliner Verfassungsschutzes von 2015 heißt es:

Sprecher [00:18:31]

Salafistische „Islamseminare“ in Berlin, bei denen Prediger aus ganz Deutschland und dem Ausland auftraten, fanden in der „Al-Nur-Moschee“ in Neukölln, der „As-Sahaba-Moschee“ in Wedding und der „Ibrahim al-Khalil-Moschee“ in Tempelhof statt. Ein weiterer Treffpunkt von Salafisten in Berlin war die Moschee des Vereins „Fussilet 33“ im Stadtteil Moabit.

Simone Schillinger [00:18:53]

Insgesamt gibt es in Berlin allerdings weitaus mehr Moscheen über 70 für mehr als 250.000 Muslime. Nur ein winziger Bruchteil dieser Moscheen hat also Salafisten oder Islamisten überhaupt eine Bühne geboten. Man muss wirklich ganz deutlich sagen, dass die überragende Mehrheit der Berliner Moscheen absolut fern von jeglichem radikalen Gedankengut ist.

Birgit Tanner [00:19:15]

Der Verein „Fussilet 33“ – zu dem auch die Fussilet Mosche gehörte – war allerdings eine Anlaufstelle für radikale Leute. Schon 2010 wurde der Verein gegründet. Zur gleichen Zeit wird ein Terrorist mit dem Namen Abu Bakr al-Baghdadi der Anführer des irakischen IS – des sogenannten „islamischen Staates.”

Simone Schillinger [00:19:37]

Nur ein Jahr später stand der auf der Liste der meistgesuchten Terroristen des US-Außenministeriums.

Birgit Tanner [00:19:45]

2014 verkündet dieser „al-Bghdadi“, dass die Terrormiliz im Nahen Osten ein Kalifat errichten will. Er selbst soll der „große Herrscher“ davon werden und die Region als „Kalif“ regieren.

Simone Schillinger [00:19:58]

Währenddessen geht die Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates so richtig los. Der IS erobert in Syrien und im Irak immer mehr Gebiete. Die Mitglieder begehen schlimmste Menschenrechtsverletzungen foltern, vergewaltigen, enthaupten oder lassen Menschen bei lebendigem Leib verbrennen.

Birgit Tanner [00:20:17]

Für ihre Kämpfe braucht die Terrormiliz aber immer mehr Personal. Und das findet sie in ganz Europa, auch in Deutschland.

Simone Schillinger [00:20:25]

Vor allem jüngere Menschen sollen durch Videos oder Broschüren radikalisiert werden. Sie sollen zu dem finden, was die Terrormiliz als wahren Glauben ansieht. Und sie sollen schließlich als Soldaten dahin ziehen, wo sie ihren Terrorstaat errichten wollen. Sie sollen als Märtyrer sterben und reißen dabei oft Unschuldige mit in den Tod.

Birgit Tanner [00:20:51]

Häufig ist nach dem ersten Einstieg der nächste Schritt ein persönlicher Kontakt zur Szene und der findet zumeist in einer der wenigen radikalen Moscheen statt. Die kann man sich dann fast wie kleine Terror-Dependancen vorstellen. Verteilt in ganz Europa wirbt der IS über seine Außenstellen neue Kriege an und eine dieser Moscheen ist die Fussilet-Moschee in Berlin Moabit.

Simone Schillinger [00:21:18]

Ich selbst bin ja bei meinem Besuch nicht in das Gebäude gekommen, aber Sascha Adamek, einer der Journalisten des rbb Investigativ-Teams, der hat es geschafft mit einem Trick

Sascha Adamek [00:21:29]

Ich war nach der Schließung des Vereins dort drin, habe über einen sogenannten Hausverwalter, der den Verein auch betreut hat, mir Zugang verschafft mit einem sehr guten Kameramann. Habe gesagt, dass ich, dass meine Frau da einen Laden eröffnen möchte und ich mir die Immobilie ansehen möchte, ob sie kompatibel sei. Also sprich unter falschen Vorzeichen sind wir dann da runter. Ich habe mit dem die ganze Zeit. Pläuschchen gehalten werden wir dann die wichtigen Bilder drehen konnten im Keller.

Birgit Tanner [00:22:01]

Mit versteckter Kamera?

Sascha Adamek [00:22:03]

Nein, wir hatten richtig eine Kamera mit. Ich habe gesagt, wir müssen auch Fotos machen, ich muss die mitbringen. Wir müssen ja wissen, wie es am Ende des Tages, ob das von den Räumen her passt. Es geht um große Möbel, habe ich gesagt. Hat er auch alles so geschluckt, was ein bisschen heikel war, weil wir natürlich Bewegtbild gemacht haben.

Simone Schillinger [00:22:19]

Auch wenn sich die Geschichte, die Sascha und erzählt, jetzt relativ heiter anhört die Situation ist damals eher heikel, denn hier verkehren halt einfach Leute, die Blut an ihren Händen haben. Vielleicht gilt das ja auch für den Verwalter, mit dem Sascha sich gerade die Räume anschaut, während der rbb Journalist den Verwalter in der oberen Etage ablenkt. Filmt der Kameramann heimlich die untere Etage.

Sascha Adamek [00:22:43]

Der ist dann aber ganz gezielt unten durch diese Räumlichkeiten. Und immer wenn der oben mit mir wieder runter wollte, habe ich dann sehr laut aufgetreten auf der Treppe, so dass der Kollege wusste, oh die sind gleich wieder unten, weil ich wollte natürlich nicht bei solchen Brüdern, dass das in irgendeiner Weise ruchbar wird. Es war ein freundliches Kerlchen, aber solche freundlichen Kerlchen hatten wir ja in der Vergangenheit häufiger kennengelernt. Und manchmal waren es eben auch freundliche Kerlchen, die an der Vorbereitung schwerer Straftaten beteiligt waren. Insofern war ich heilfroh, wieder draußen zu sein aus dieser Moschee…

Simone Schillinger [00:23:16]

Auf den Bildern, die Sascha mit dem Kameramann dreht, sieht man völlig unscheinbare Räume. Der Boden ist weiß gefliest, die Wände sind weiß gestrichen. Es sieht alles ein bisschen schmuddelig aus, aber im Prinzip ist alles ganz normal.

Sascha Adamek [00:23:31]

In dem Fall war es halt wirklich Hinterhof mäßig. Es war auch vorher ein Laden gewesen, der war spartanisch und darum ging es ja auch. Sich auf das Wesentliche zu besinnen. Auf den Dschihad und sich nicht großartig ablenken zu lassen. Das hat es schon dieser Raum so auch wiedergegeben. Ganz karg, auf der Erde schlafen, ne grottige Küche. Aber die, die da waren, konnten sicherlich von sich sagen, dass sie dem Irdischen schon - das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überhöht, aber - entsagt hatten und schon so ein bisschen auf dem Trip waren, dann tatsächlich den Weg in diesem Dschihad anzutreten.

Simone Schillinger [00:24:15]

Auch der Journalist Jo Gol hat der Moschee damals einen Besuch abgestattet oder es zumindest versucht.

Jo Goll [00:24:22]

Ich war auch vorher schon mal drin gewesen und habe mit einem dieser diese Moschee Vorstände gesprochen. Die haben mich dann nicht richtig reingelassen damals. Aber dass die Moschee im Fokus stand und jeder, der sich mit dem Bereich radikaler Islamismus auseinandersetzt, wusste, dass das der Hotspot in der deutschen Hauptstadt war.

Birgit Tanner [00:24:46]

Der Hotspot der Terrormiliz in Berlin also. Der Bericht des Berliner Verfassungsschutzes von 2015 geht auch auf den Chef des Fussilet-Vereins ein. Der nennt sich selbst Emir. Das ist eine Bezeichnung aus dem Arabischen für eine Art Fürst.

Sprecher[00:25:04]

Murat S., gebürtiger Kurde türkischer Nationalität, gehörte in Berlin zur Gruppe des selbsternannten Anführers“ (Emir) Ismet D., der als Vorsitzender dem Verein „Fussilet 33 e.V.“ im Berliner Stadtteil Moabit vorstand. Dort soll er Muslime, meist Türken und Kaukasier, mit seinem Islamunterricht für den Jihad in Syrien radikalisiert haben.

Dem „Emir“ und dem Mitangeklagten Emin F. wird vorgeworfen, von Mitte 2013 bis Ende 2014 die syrische Terrororganisation „Junud al-Scham“ mit Geldzahlungen, technischem Gerät und organisatorischer Hilfe unterstützt zu haben.

Simone Schillinger [00:25:42]

Das heißt: von der Fussilet-Moschee aus flossen nachweislich Gelder nach Syrien zu den Terroristen, und hier in Moabit hat man versucht, neue Kämpfer zu rekrutieren. Kein Wunder, dass die überwacht wurde.

Birgit Tanner [00:25:55]

Und kein Wunder, dass auch Anis Amri als radikaler Islamist dort aufschlug. In der Fussilet Moschee gab es knapp zwei Jahre vor dem Anschlag sogar eine Razzia – im Januar 2015. Damals berichtet auch die Abendschau des rbb:

Bericht aus der Abendschau [00:26:11]

Eine Ladenwohnung in der Perleberger Straße in Moabit, jetzt ein Moscheeverein. 250 Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft waren seit 6 Uhr unterwegs, um 5 Männer aus der Islamistenszene festzunehmen.

Simone Schillinger [00:26:25]

Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft zieht nach der Razzia folgende Schlüsse:

Martin Steltner [00:26:31]

Wir ermitteln bereits seit knapp einem Jahr gegen fünf mutmaßlich Verantwortliche einer Berliner Logistikzelle. Die Personen sollen Personen radikalisiert haben und unterstützt, begleitet haben bei ihrer Reise nach Syrien ins Kampfgebiet und bei ihren Kampfhandlungen, bei ihren terroristischen Aktivitäten. Konkret wird den Personen die Vorbereitung einer schwer staatsgefährdenden Gewalttat in Syrien vorgeworfen. Man muss ganz klar sagen, es gibt keine Hinweise auf Anschlagsplanungen für Deutschland.

Birgit Tanner [00:27:09]

Und auch der damalige Innensenator Frank Henkel zeigt sich nach der Aktion eher beruhigt.

Frank Henkel [00:27:17]

Heute ist uns ein Schlag gegen die gewaltbereite Salafistenszene gelungen. Das zeigt, dass die Sicherheitsbehörden ersten sehr wachsam sind, und das zeigt zweitens, dass wir auch in der Lage sind, weiter Druck auszuüben.

Simone Schillinger [00:27:29]

Im anschließenden Studio Gespräch legt Henkel noch mal nach.

Frank Henkel [00:27:34]

Es zeigt, dass die Sicherheitsarchitektur in Deutschland funktioniert und dass das heute ein guter Tag ist für die Sicherheit in Berlin.

Simone Schillinger [00:27:44]

Knapp zwei Jahre später wird ein LKW in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz rasen und der Fahrer wird nur wenige Stunden zuvor diese Moschee besucht haben.

Birgit Tanner [00:28:03]

Und dann gibt es da plötzlich die Fotos, die Norbert Siegmund zugespielt werden, die zeigen, dass Anis Amri überwacht wurde, und zwar ausgerechnet vor dieser radikalen Moschee. Ganz klar, dass da die Journalisten hellhörig wurden.

Simone Schillinger [00:28:19]

Die Auskunftsklage im Januar 2017 hatten sie ja gewonnen. Eigentlich hätte man damit rechnen können, dass die Polizei jetzt also bereitwillig Auskunft gibt über das, was sie wusste. Aber Pustekuchen.

Birgit Tanner [00:28:33]

Die Fragen, die das rbb-Team schon vorher an die Polizei gerichtet hatte, waren:

Norbert Siegmund [00:28:38]

in welcher Intensität (Stunden pro Tag) und in welchen Zeiträumen zwischen dem 21. September und dem 22. Dezember 2016 erfolgte die Observation der Fussilet Moschee mit einer Observationkamera? In welcher Frequenz und jeweils zu welchem Zweck wurden die Bilder der Observationskamera vor der Fussilet Moschee ausgewertet? Wann wurden die Bilder der Observationskamera vor der Fussilet Moschee, auf denen Anis Amri zu erkennen ist, ausgewertet? An welchen Tagen wurde auf den Bildern der Observationskamera Anis Amri vor der Fussilet Moschee erkannt?

Birgit Tanner [00:29:21]

Also genauer kann man seine Fragen ja nun wirklich nicht formulieren. Man weiß ganz genau, was die Journalisten wissen wollen, aber je konkreter die Fragen, desto schwammiger die Antworten. Das könnte man fast meinen.

Simone Schillinger [00:29:38]

Am 26. Januar 2017, also an dem Tag, an dem auch das Gericht zugunsten der Journalisten entschieden hat, antwortet der Polizeisprecher zum Beispiel auf die Frage nach der Frequenz der Auswertung.

Polizeisprecher, nachgesprochen [00:29:51]

Die Aufnahmen der Observationskamera wurden jeweils anlassbezogen im Hinblick auf die Zielperson der Observation, zu denen Anis Amri nicht gehörte genutzt.

Simone Schillinger [00:30:00]

Also nächster Vorstoß des rbb Teams am 30. Januar.

Norbert Siegmund [00:30:05]

Wir benötigen präzise Angaben zur Intensität der Videoüberwachung.”

Und “In welchen Frequenzen wurden die Bilder der Kamera ausgewertet? Gab es längere Unterbrechungen der Auswertung? (jede Woche, alle zwei Wochen, sechs Wochen Pause?) Sie schreiben, die Aufnahmen der Observationskamera wurden jeweils anlassbezogen im Hinblick auf die Zielpersonen der Observation genutzt. Was genau war der Anlass?

Birgit Tanner [00:30:35]

Die Antwort der Polizei am 31. Januar 2017.

Polizeisprecher, nachgesprochen [00:30:41]

Es gab keine bestimmten Frequenzen, in denen die Auswertung der Kamerabilder erfolgte. Wie bereits mitgeteilt, wurden die Aufnahmen nach dem 21. September 2016 jeweils anlassbezogen im Hinblick auf die verschiedenen Zielpersonen, zu denen Anis Amri nicht gehörte, genutzt. Anlass für die Nutzung war, dass eine der Zielpersonen sich in die Moschee in der Perleberger Straße begab oder diese verließ.

Simone Schillinger [00:31:05]

Darauf das nächste Schreiben des rbb Teams.

Norbert Siegmund [00:31:08]

Danke für Ihre Antwort. Leider mangelt es weiterhin an notwendigen Präzisierungen. An welchen Tagen nach dem 21. 9 wurde das Videomaterial effektiv ausgewertet? Nicht nur bezogen auf eines Amri.

Birgit Tanner [00:31:25]

Was für eine nervige Tröpfchen-Taktik. Das kann man sich ja nicht mit anhören.

Simone Schillinger [00:31:31]

Und jetzt stell dir mal vor, wie es den Journalisten gegangen sein muss. Die hatten von dem Spielchen dann wirklich die Nase voll.

Norbert Siegmund [00:31:38]

Dann ging der Skandal halt weiter, weil sie uns dann irgendwie für doof verkaufen wollten und uns dann kilometerlange Schreiben geschickt haben, wo immer alles drin stand. Nur nicht die Antworten auf unsere Fragen. Bis wir dann irgendwann dem Pressesprecher gesagt haben: So werden wir morgen um 12 Uhr nicht die Antwort haben, gehen wir zum Gerichtsvollzieher und dann werden wir, wenn sie Pech haben, mit Polizeischutz und ziemlich viel Presse im Anhang eine Durchsuchung machen beim Landeskriminalamt, um das Material rauszuholen.

Birgit Tanner [00:32:08]

Eine absurde Vorstellung. Polizisten müssten dann die Durchsuchung beim Polizeipräsidenten durchführen vor den Augen der versammelten Presse. Als Norbert uns das erzählt, merkt man richtig, wie energisch er damals war. Der hat das als richtigen Zweikampf begriffen. Doch zum Showdown mit einem Gerichtsvollzieher als Rammbock kommt es dann doch nicht.

Norbert Siegmund [00:32:30]

Und dann haben die endgültig wohl begriffen, dass sie aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Ja, und dann haben wir...

Birgit Tanner [00:32:41]

Ja, das ist natürlich auch kurios. Die Polizei durchsucht die Polizei..

Norbert Siegmund [00:32:42]

Vor allem, das Schlimmste wäre gewesen, die Presse, die sie dann gehabt hätten.. Wir haben ganz brav unsere Fragen gestellt und dann haben wir Antworten auf unsere Fragen bekommen.

Simone Schillinger [00:32:54]

Ein wichtiger Satz aus dem Schreiben des Polizeisprechers am 2. Februar 2017 ist dann noch wirklich ziemlich konkret.

Polizeisprecher, nachgesprochen [00:33:03]

Es erfolgte keine gezielte Sichtung der Aufnahmen im Zusammenhang mit Anis Amri zwischen dem 21. September 2016 und dem 21. Dezember 2016.

Jo Goll [00:33:17]

Diese Kamera lief rund um die Uhr über Monate und sie ist eingeführt worden, eingesetzt worden für Anis Amri. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang noch mal und dann kam erst raus: diese Kamera wurde nie ausgewertet bis zum Anschlag nicht.

Birgit Tanner [00:33:33]

Um das nochmal ganz klipp und klar zusammenzufassen: auf zig Anfragen der Journalisten hat die Polizei ausweichend reagiert. Selbst nachdem das Gericht gesagt hat: Liebe Polizei, Ihr müsst den rbb-Leuten Auskünfte erteilen, mauert die Behörde. Norbert und das Team mussten quasi erst mit dem Gerichtsvollzieher drohen, bis sich was getan hat. Und nach dem ganzen Hickhack kommt dann raus, dass sich die Polizei die Überwachungsaufnahmen überhaupt nicht angeschaut hat. Erst nachdem der Anschlag schon passiert war, hat man sich die Bilder dann mal angesehen.

In ihrer Erklärung sagen sie, dass die Kamera vor allem genutzt werden sollte, um Besucher der Moschee live zu beobachten.

Simone Schillinger [00:34:18]

Egal wofür die Kamera eigentlich genutzt werden sollte, es ist einfach so, dass die Polizei den Beweis direkt vor der Nase hatte. Den Beweis dafür, wie eng Anis Amri vor dem Anschlag an dieser blutrünstigen, radikalen Terroristen Quelle war. Nur angeschaut haben sie sich nicht. Sie wussten es daher schlicht nicht.

Birgit Tanner [00:34:38]

Und was wir auch nicht vergessen sollten, eigentlich hätte die Moschee ja sowieso schon längst verboten gehört. Wir haben euch davon in Folge 1 berichtet.

Simone Schillinger [00:34:47]

Eine Polizei, die offensichtlich überfordert war oder schlampig gearbeitet hat. Aber was fängt man nun mit so einer Situation an? Wer kontrolliert die Arbeit der Polizei?

Birgit Tanner [00:34:59]

Im Berliner Senat setzt sich langsam die Einstellung durch, das jetzt schonungslos alles aufgedeckt werden muss. Und dort hat man auch schon eine Ahnung wer der Richtige für diesen Job sein könnte. Einer der nichts mehr zu verlieren hat. Einer, der schon andere harte Fälle aufgeklärt hat.

Simone Schillinger [00:35:18]

Der Senat setzt einen Sonderermittler ein.

Birgit Tanner [00:35:21]

Was der herausfinden wird? Wir erzählen es euch in der nächsten Folge von Breitscheidplatz.

Wolfgang Wieland B90/Grüne [00:35:28]

Wer Bruno Jost einen Auftrag gibt, der muss wissen, dass er kein Gefälligkeitsgutachten erhält.

Bruno Jost, Sonderermittler [00:35:36]

Es gab zum Teil Fehler, die ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Das war nun etwas, das ich mir kaum hätte vorstellen können, dass es so was gibt.

Norbert Siegmund [00:35:45]

Kriminalität im Landeskriminalamt: gegen mehrere Beamte wird nun wegen Strafvereitelung zugunsten von Anis Amri und wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Wolfgang Wieland B90/Grüne [00:36:00]

Wenn jemand unbestechlich ist und keinerlei Druck nachgibt, dann ist das Bruno Jost.

Simone Schillinger [00:36:06]

Beim Anschlag auf den Breitscheidplatz verloren 13 Menschen aus sechs Nationen ihr Leben.

Birgit Tanner [00:36:12]

An sie wollen wir am Ende einer jeden Folge dieses Podcasts erinnern. Denn ihre Namen dürfen nie vergessen werden. Anna Bagratuni.

Simone Schillinger [00:36:22]

Georgiy Bagratuni.

Birgit Tanner [00:36:24]

Klaus Jacob.

Simone Schillinger [00:36:25]

Nada Cizmar

Birgit Tanner [00:36:27]

Fabrizia di Lorenzo

Simone Schillinger [00:36:29]

Sebastian, Berlin

Birgit Tanner [00:36:31]

Dalia Elyakim

Simone Schillinger [00:36:32]

Christoph Herrlich

Birgit Tanner [00:36:34]

Dorit Krebs.

Simone Schillinger [00:36:34]

Peter Völker.

Birgit Tanner [00:36:34]

Angelika Klösters

Simone Schillinger [00:36:34]

Lukasz Urban,

Birgit Tanner [00:36:34]

Sascha Hüsges.

Sprecher [00:36:46]

