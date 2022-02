Breitscheidplatz // Folge 4 // Der V-Mann

Birgit Tanner [00:00:00]

Hier ist Birgit mit einer kurzen Info, bevor die Folge gleich beginnt. Breitscheidplatz ist eine zusammenhängende Serie, das heißt, die Folgen bauen aufeinander auf. Solltet ihr also die ersten Folgen noch nicht gehört haben, fangt am besten dort an!

Polizeidurchsage [00:00:14]

Hier spricht ihre hannoversche Polizei Das Fußballspiel am heutigen Abend wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Nachrichtensprecher [00:00:29]

Nach den Anschlägen von Paris sollte es ein Zeichen setzen gegen Hass und Gewalt. Das Freundschaftsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft heute Abend in Hannover gegen die Niederlande. Etwa eineinhalb Stunden vor Anpfiff wurde die Begegnung abgesagt.

Simone Schillinger [00:00:45]

Die meisten von Euch erinnern sich bestimmt. Im November 2015 sollte eigentlich ein Spiel der Deutschen Nationalmannschaft stattfinden. Aber das wurde dann abgesagt. Terroralarm. Und das zu einem Zeitpunkt an dem ganz Europa eh schon in heller Aufruhr war. Nur wenige Tage vorher gab es nämlich in Paris eine schreckliche Anschlagsserie. Im Club Bataclan wurden dabei 89 Menschen getötet. In der ganzen Stadt gab es vorher schon furchtbare Angriffe in Cafés, Restaurants und in nem Supermarkt mit weiteren Toten. Los ging die Anschlagsserie im Pariser Fußballstadion. Dort spielte an dem Abend – wie eben ein paar Tage später in Hannover – die deutsche Nationalmannschaft.

Birgit Tanner [00:01:27]

Die Anschläge von Paris sind das Werk radikaler Dschihadisten, also Gotteskriegern. Sie sind Anhänger des so genannten Islamischen Staates. Und solche Anhänger wollen nun wohl auch in der Bundesrepublik Menschen töten. In Hannover – während eines Fußballländerspiels.

Volker Kluwe, Polizeipräsident Niedersachsen [00:01:47]

Nachdem die Tore geöffnet waren zum Einlass in das Stadion hat uns ein ernstzunehmender Hinweis erreicht, dass im Stadion heute Abend ein Sprengstoffanschlag geplant ist.

Simone Schillinger [00:02:00]

Dieser Hinweis, von dem Niedersachsens Polizeipräsident Volker Kluwe 2015 da gesprochen hat, der kam von einem ausländischen Geheimdienst. Die Folge davon war, dass die Polizei ganz Hannover abgeriegelt hat, Sonderkommandos haben sich bereit gemacht, und das Länderspiel wurde abgesagt.

Birgit Tanner [00:02:18]

Am Ende wurden keine Sprengsätze gefunden. Fehlalarm. Deutschland könnte wieder aufatmen, wäre da nicht der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maiziére bei einer Pressekonferenz.

Thomas de Maiziére [00:02:30]

Was genau war denn der Hintergrund der Gefährdung. Was hätte passieren können? Ich verstehe diese Fragen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte.

Birgit Tanner [00:02:42]

Und jetzt kommt ein unvergesslicher Satz des Innenministers:

Thomas de Maiziére [00:02:47]

Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.

Simone Schillinger [00:02:57] „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern”... Damit hat Thomas de Maiziére tatsächlich noch mehr verunsichert. Ganz Deutschland fragt sich jetzt, wie hoch die Terrorgefahr im Land wirklich ist.

Birgit Tanner [00:03:10]

„Ein Teil dieser Antworten“… wird aber TROTZDEM ans Licht kommen. Und dieser Teil wird von einem Mann geliefert werden, der genau am Abend des abgesagten Spiels einen Terroristen kennenlernt.

Simone Schillinger [00:03:23]

Dieser Mann ist ein Spion der Polizei, angesetzt auf die Islamistenszene in Nordrhein-Westfalen.

Birgit Tanner [00:03:30]

Und er wird der Polizei immer wieder einen Namen nennen: Anis Amri.

Simone Schillinger [00:03:36]

Mein Name ist Simone Schillinger…

Birgit Tanner [00:03:38]

Und ich bin Birgit Tanner. Das ist der Podcast Breitscheidplatz, Folge 4: Der V-Mann

Birgit Tanner [00:03:51]

Als das Fußballspiel in Hannover wegen Terroralarm abgesagt wird, fährt der Spion gerade mit dem Auto durch Dortmund. Er nimmt ein paar andere Männer mit, will sie nach Hause bringen. Der Spion wird diesen Tag wohl nie vergessen: Denn mit ihm im Auto sitzt: Anis Amri – Der spätere Attentäter vom Breitscheidplatz.

Später wird dieser Spion Redakteuren des Magazins Spiegel diesen schicksalhaften Abend so beschreiben: „Ich verfluche den Tag, an dem ich Anis Amri begegnet bin.“

Simone Schillinger [00:04:25]

Amri weiß nicht, wer da am Steuer des Autos sitzt. Er kennt den Spion nur als Gleichgesinnten und hat keine Ahnung, dass der Spion einen direkten Draht zum Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen hat.

Birgit Tanner [00:04:39]

Der Spion.. ist ein V-Mann.

Sprecherin [00:04:42]

Ein V-Mann ist eine private Vertrauensperson, deren planmäßige, dauerhafte Zusammenarbeit als menschliche Quelle mit der Polizei, einem Nachrichtendienst oder dem Zoll Dritten nicht bekannt ist und die in dieser Funktion Informationen erhebt, die für den jeweiligen Auftraggeber von Interesse sind, inklusive personenbezogener Daten. Durch Ausnutzung von Vertrauen kann eine V-Person die Möglichkeit erlangen, Informationen in privaten Gesprächen und Situationen zu erhalten und von diesen ggf. Wort- und Bildaufzeichnungen zu fertigen. Dabei agiert die V-Person oft in politisch extremistischen oder kriminellen Organisationen sowie in kriminalitätsverdächtigen Milieus, etwa der Drogenszene oder im Rotlichtbereich.

Simone Schillinger [00:05:25]

Der Spion wird von den Journalisten und auch von der Polizei “VP01” genannt. Und darum machen wir das jetzt auch.

O-Ton Benjamin Strasser [00:05:32]

Er war im Drogenmilieu, bei Prostitution unterwegs, also alle Formen organisierter Kriminalität war er dabei und hat auch geholfen, Ermittlungsverfahren zu einem Erfolg zu führen mit entscheidenden Hinweisen, die die Polizei sonst nie gehabt hätte.

Simone Schillinger [00:05:48]

Das ist Benjamin Strasser von der FDP. Er hat VP-01 im Untersuchungsausschuss vernommen. Nicht-öffentlich natürlich, denn VP-01 lebt seit einigen Jahren im Zeugenschutz. Er muss unerkannt bleiben, im Verborgenen leben, hat eine neue Identität. VP-01 ist heute die Zielscheibe von den Kriminellen, die er früher verpfiffen hat.

Birgit Tanner [00:06:11]

Einmal haben ihn Salafisten schon aufgespürt. Sie wollen ihn umbringen, sich rächen, dass er sie bei der Polizei angeschwärzt hat und damit ganze Netzwerke aufflogen. V-Leute leben generell gefährlich. Doch VP-01 hat besonders viele Feinde, denn er war kein gewöhnlicher Spitzel.

O-Ton Benjamin Strasser [00:06:31]

Vertrauenspersonen sind ja immer ein Drahtseilakt in einem Rechtsstaat, weil das sind keine Beamten, die da eingeschleust werden in irgendeiner Szene, sondern das sind ja entweder Kriminelle beim polizeilichen Bereich oder Extremisten nachrichtendienstlichen Bereich, die gegen Geld oder gegen sonstige Vergünstigungen Informationen liefern. Im Prinzip die eigene Szene verraten.

Dass ich als Staat auch noch Leute in Szenen rein schiebe, wo sie davor gar nicht waren, weil ich ja dadurch entweder Menschen radikalisiere oder weiter zu Kriminalität rein-pushe, wo sie vielleicht andere Straftaten begehen. Das haben wir mit der VP 01 gemacht.

Birgit Tanner [00:07:15]

VP-01 war also kein Insider, der ab und zu Informationen lieferte, wie das bei V-Männern eigentlich üblich ist. Der Spion infiltrierte gezielt die Islamistenszene und sagte später, er habe sich wie eine Art verdeckter Ermittler gefühlt. Einer, der quasi zur Polizei gehört. Doch für verdeckte Ermittler gibt es Gesetze, die regeln, was sie dürfen und was nicht. Für V-Leute gibt es kein Gesetz, nur allgemeine Vorschriften. Und das ist genau der Punkt: mit VP-01 wurden vielleicht genau diese Gesetze umgangen.

Simone Schillinger [00:07:51]

Als ehemaliger Drogendealer ließ sich VP01 Ende der 90er Jahre auf einen Deal mit der Polizei ein. Seither erledigt er einen Job nach dem anderen, liefert der Polizei Namen von Kriminellen, ihre Geheimnisse und ihre Pläne.

Birgit Tanner [00:08:08]

Im November 2015 ist VP01 vormittags zum Schein Drogendealer, abends kümmert er sich um Infos von Salafisten So erzählt er es Journalisten des Spiegel, die seine Geschichte aufgeschrieben haben.

Birgit Tanner [00:08:25]

Im Auto offenbart Anis Amri, dass er in Deutschland etwas „machen“ wolle. Er spricht nicht aus, was er meint. Doch alle wissen: Anis Amri will Anschläge „machen“.

Simone Schillinger [00:08:40]

Kennengelernt haben sich Amri und VP-01 in einer Moschee in Dortmund. Dort ist der Spion schon länger Salafisten auf den Fersen. In der Moschee lehren die Salafisten aber nicht nur ihre Auslegung des Islam. Sie radikalisieren dort auch junge Männer für den/ihren “Heiligen Krieg”, den Dschihad.

Birgit Tanner [00:08:59]

Die Dortmunder Moschee betreibt Boban S. Sie ist kein pompöses Gotteshaus, sondern eine stinknormale Wohnung im Hochparterre eines ganz gewöhnlichen Mietshauses. Ganz ähnlich wie die Fussilet Moschee in Berlin Moabit. Boban S. hat diese Wohnung angemietet und lehrt dort “islamische Wissenschaften”, so nennt er das zumindest. Boban S. könnte also ein Schlüssel zu dem sein, was wirklich passiert ist. Er könnte Antworten für die Journalisten haben. Immerhin war er unglaublich nah an Amri dran. So nah wie wenige andere. Zeitweise soll Amri sogar bei Boban S. gewohnt haben.

Simone Schillinger [00:09:42]

Es ist ein Freitag, im Oktober ist es sechs Uhr zwanzig. Wir sprechen jetzt mit Jo Goll und Sascha Adamek.

Birgit Tanner [00:09:50]

Simone ist am Telefon, um Jo Goll in aller Herrgottsfrüh zu erreichen. Der Journalist des RBB recherchiert seit 5 Jahren mit seinen beiden Kollegen Sascha Adamek und Norbert Siegmund zu den Hintergründen des Anschlags vom Breitscheidplatz. Für eine mehrteilige Doku zum fünften Jahrestag des Anschlags wollen die Journalisten heute ein ganz spezielles Interview führen.

Simone Schillinger [00:10:13]

Erzählt mal, wo seid ihr beide gerade?

Jo Goll [00:10:15]

Ja, wir sind in Bochum, ganz in der Nähe von der JVA. Dort werden wir jetzt ja Boban S. besuchen.

Simone [00:10:22]

Wer ist das? Was für eine Rolle spielt er?

Jo Goll [00:10:24]

Aus den Akten konnten wir natürlich ziemlich viel über Boban S. erfahren. Er ist 41 Jahre alt, in Dortmund geboren, also ein Ruhrgebietsjunge. Deutscher mit serbischen Wurzeln. Der ist nach islamischem Ritus mit einer Deutschen verheiratet. Offensichtlich ein ziemlich intelligenter Typ, ein studierter Chemieingenieur. Der hatte gute Jobs bei durchaus namhaften Firmen und irgendwann driftet dieser Mann dann in die radikal-islamistische Szene von NRW ab. Der wird dort ein führender Kopf der radikalen Salafisten Szene.

Simone Schillinger [00:10:58]

Und was erhofft ihr euch jetzt von dem Gespräch mit Boban S.?

Jo Goll: [00:11:02]

Boban, S. und Amri, die waren ganz enge Weggefährten in der NRW-Islamistenszene, die hatten ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Und wir erhoffen uns natürlich, dass er uns erzählen wird, wie er Anis Amri wahrgenommen hat. War der besonders radikal? Hatte er ihm diesen Anschlag vom Breitscheidplatz dann auch zugetraut. Welche Rolle hat Amri in der salafistischen Szene von NRW gespielt? Wir hoffen, dass wir diese Antworten auch von ihm bekommen.

Birgit Tanner [00:11:31]

Boban S. ist ein verurteilter Terrorist, dessen Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Das heißt für uns: wir dürfen ihn nicht einen Terroristen nennen, sondern müssen immer das Wörtchen „mutmaßlich“ davor stellen.

Simone Schillinger [00:11:45]

Er war Angeklagter im bislang größten Terror-Prozess gegen Islamisten in Deutschland. Drei Jahre dauerte der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Celle. Der Vorwurf: „Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“.

Doch Boban S. ist nicht der Einzige, der vor Gericht steht. Mit ihm müssen sich auch noch drei weitere verantworten. Einer von den Dreien soll Dreh- und Angelpunkt der salafistischen Szene in Deutschland gewesen sein. Sein Name: Abu Walaa.

Birgit Tanner [00:12:16]

Bekannt war er auch unter dem Namen “Der Prediger ohne Gesicht”, weil er in seinen Videos meist von hinten zu sehen war. 25.000 Fans hatte seine Facebook-Seite.

Simone Schillinger [00:12:27]

Der rbb Journalist Jo Goll kann mehr über ihn erzählen.

Jo Goll [00:12:30]

Abu Walaa galt den Sicherheitsbehörden als der IS Statthalter überhaupt in Deutschland. Als der, der die Fäden zieht, der der die Fäden in der Hand hat. Also Fakt ist: der hat eine große Gruppe von radikalen Islamisten angeleitet. Sie kamen zu ihm, zu Seminaren. Er war auch ein Reisender. Er hat auch in Berlin gepredigt, in der Fussilet.

Simone Schillinger [00:12:55]

Welche Rolle die Fussilet-Moschee in diesem Fall spielt, haben wir Euch in Folge 2 erklärt.

Jo Goll [00:13:00]

Es gab anscheinend keinen, der jetzt Befehle erteilt hat, aber man hat sich gegenseitig unterstützt und Ziel und war eben, möglichst viele junge Leute zu finden für die Sache des Islamischen Staates, die nach Syrien, nach Irak zu schleusen, um die dort zu Kämpfern zu machen. Und das ist auch bei einigen, bei viel zu vielen jungen Leuten gelungen, die dort unfassbares Leid angerichtet haben. Also, da gehen einige Dutzend Menschenleben auf das Konto dieser Gruppe am Ende. Manche sind zurückgekommen und Abu Walaa war die, die Spinne im Netz.

Birgit Tanner [00:13:40]

Mittlerweile sitzt dieser Abu Walaa hinter Gittern. Er wurde im Februar 2021 wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Genauso wie seine mutmaßlichen Helfer und Verbündeten.

Simone Schillinger [00:13:55]

Aufgeflogen sind Abu Walaa und seine mutmaßlichen Helfer dank einer Person. Und diese Person ist kein anderer als VP-01, der immer tiefer in die Salafistenszene eingestiegen ist. Vor allem in NRW, im Dunstkreis von Boban S.

Birgit Tanner [00:14:13]

Und zu diesem Boban S. sind nun die Journalisten Jo Goll und Sascha Adamek unterwegs. Dass sich für sie die Gefängnistore öffnen, ist etwas Besonderes.

Journalisten können nicht einfach in Gefängnisse marschieren. Auch nicht, um die Hintergründe eines Attentäters zu recherchieren, der 13 Menschenleben auf dem Gewissen hat.

Jo Simone Schillinger [00:14:33]

Um Zugang zu dem Islamisten Boban S. zu bekommen, mussten die Journalisten erstmal beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe anfragen. Der ist für Terroristen zuständig. Und es sieht erstmal schlecht aus für die drei Filmemacher Jo Goll, Sascha Adamek und Norbert Siegmund.

Jo Goll [00:14:51]

Der Generalbundesanwalt war absolut dagegen, hat einen Schriftsatz aufgesetzt, der wirklich albern war. Kein öffentliches Interesse! Also bei 13 Toten und über 100 Verletzten. Das muss man erst mal aufs Blatt bringen.

Sascha Adamek: [00:15:03]

Er sagt, er macht uns ein X für ein U vor und so. Und uns so misstraute und als auch der Öffentlichkeit, dass man ja mit dem, was der erzählt, nicht umgehen könne.

Jo Goll [00:15:12]

Und dann hat Norbert eben praktisch den Gegenentwurf geschrieben.

Sascha Adamek [00:15:16]

Norbert hat den Generalbundesanwalt überflügelt durch einen Schriftsatz, der so wasserdicht war, dass kein Blatt mehr dazwischen passte.

Jo Goll [00:15:23]

Er ist ein Top-Journalist und es wäre auch sicherlich auch ein Top Jurist aus ihm geworden, wenn er was Ordentliches gelernt hätte.

Birgit Tanner [00:15:38]

Und dann steht er plötzlich vor ihnen - hinter einer dicken Panzerglasscheibe. Boban S., der verurteilte Salafist, der die Vorwürfe gegen ihn bestreitet.

Sascha Adamek [00:15:48]

Ich war schon mal im Gefängnis, aber nicht als Insasse, auch als Journalist, aber in so einer Form vor so einer Panzerglas Scheibe - das war schon eine aufregende Angelegenheit und das macht man natürlich gerne, weil schon aus lauter Neugier auch so einem Menschen gegenüberzutreten mit so einer Geschichte, der wirklich viel Blut an seinen Händen hat. Und dann sieht man da so eine dürre Gestalt den Raum betreten.

Simone Schillinger [00:16:16]

Die dürre Gestalt in schlichten Gefängnisklamotten will reden. Wegen der Panzerglasscheibe können die Journalisten nur über einen Telefonhörer mit ihm sprechen, so wie man das auch aus Filmen kennt.

Boban S. beginnt erst mal über sein Verständnis des Islam zu reden, über die vier Rechtsschulen.

Birgit Tanner [00:16:35]

Er kennt den Koran gut, sehr gut sogar. Und er kritisiert den so genannten Islamischen Staat über dessen Auslegung. Mehr noch: Boban S. sagt, er habe sich nie an einer Radikalisierung beteiligt. Doch man darf sich nicht täuschen lassen: Boban S. hat selbst nachweislich junge Männer radikalisiert, die später in Diensten des IS standen. Am bekanntesten sind Zwillinge aus Castrop-Rauxel.

Jo Goll [00:17:00]

Zwei junge Männer, die hat er laut Urteil mit radikalisiert und geschleust in den Irak. Diese Jungs, 22, haben dort Selbstmordanschläge verübt. Da sind 150 Menschen ums Leben gekommen. Das heißt, der hat wirklich richtig Blut an den Händen. Und du sitzt so jemand gegenüber, und der quasselt dich eigentlich voll in theologischen Abhandlungen über den Islam.

Simone Schillinger [00:17:29]

Was die Journalisten aber wirklich interessiert, ist das Verhältnis von Boban S. zum Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri. Die beiden kannten sich, waren nachweislich in Kontakt.

Jo Goll [00:17:40]

Boban, erzäheln Sie uns doch mal wie haben Sie Anis Amri kennengelernt. Wie erinnern Sie Ihre erste Begegnung? Was war das für ein Typ?

Boban S [00:17:48]

Der hat so den Eindruck gemacht, dass es so ein normaler Jugendlicher ist, hatte ne Baseballmütze auf und so, war ziemlich ruhig.

Jo Goll [00:17:56]

War er denn im Glauben gefestigt, der Anis Amri? Hatten Sie den Eindruck, dass Religion sehr wichtig für ihn ist?

Boban S [00:18:01]

Eine Überraschung war, wie er Koran liest. Die ganzen Koranregeln, die konnte er richtig einhalten, er hat richtig einen ganzen Koran lesen können und was es war. Also er hat mir erstmal nen guten Eindruck gemacht.

Birgit Tanner [00:18:13]

Der inhaftierte Islamist Boban S. hat Amri also als fleißigen Koran-Schüler in Erinnerung.

Simone Schillinger [00:18:20]

Doch Amri verändert sich in dieser Zeit angeblich. Boban S. erinnert sich an eine Zeit 10 Monate vor dem Anschlag. Damals wird Amri in Berlin von der Polizei kontrolliert und wusste daher nun: die Behörden haben ihn auf dem Schirm. (Das scheint etwas mit ihm gemacht zu haben)

Boban S.: [00:18:38]

Bilal hat sich öfters bei mir beschwert, dass er sich mit ihm streitet, dass er ziemlich aggressiv ist, dass er ihn immer angreift und so.

Birgit Tanner [00:18:45]

Bilal ist auch Moscheegänger und ein Bekannter Amris. Die beiden kriegen sich öfter in die Haare. Amri scheint unberechenbar zu sein und schnell aus der Haut zu fahren. Auch davon erzählt Boban S. den Journalisten im Gefängnis:

Boban S.: [00:18:59]

Ich habe das nicht geglaubt, weil ich habe ihn nur sehr selten gesehen und das, den Eindruck, was er mir vermittelt hat, dass er ziemlich ruhig ist. Aber einmal habe ich das erlebt. Das war am Universitätsgelände in Dortmund. Auf einmal fing ein Streit irgendwie ein Stichwort, VP1 oder Spion, Stichwort Spion ist gefallen.

Sascha Adamek [00:19:19]

Die haben damals schon den VP 01 unter Verdacht gehabt, ein Spitzel zu sein.Der hat durchaus Krisen durchgemacht, VP 01 in der Gruppe, wo er nämlich beinahe aufgeflogen wäre, und weil er nämlich immer sofort berichtet hat. Also er wurde ja gefragt: Fährst du mit uns nach Paris? Kalaschnikows besorgen. Und da hat er dann erst mal gesagt: Ja, ich muss mir das überlegen. Hat sich ein bisschen Zeit erkauft, hat sofort sein V-Mann-Führer angerufen und das erörtert. Wie weit kann er gehen? Weil es wäre natürlich ein Durchbruch gewesen, quasi einen inszenierten Waffenankauf durchzuziehen und dann bei frischer Tat zu ertappen, dass das wäre es gewesen. Und dadurch, dass er immer sofort reagiert hat und dann auch teilweise Leute sofortige Reaktion zu spüren bekommen haben, geriet er halt ein zwei Mal auch unter Verdacht, der Spitzel zu sein.

Birgit Tanner [00:20:11]

VP 01 berichtet auch von einem Treffen zwischen Anis Amri und dem Statthalter des so genannten IS in Deutschland Abu Walaa. Ihr erinnert euch: der “Prediger ohne Gesicht”, der Rattenfänger des IS. Weihnachten 2015 soll Anis Amri eine Privataudienz bei dem Salafisten Walaa gehabt haben, eine halbe Stunde. Was dabei gesprochen wurde, ist im Detail nicht bekannt.

Simone [00:20:36]

Man vermutet, dass sich Anis Amri dort eine Art “Segen” für sein Anschlagsvorhaben geholt hat. VP01 beobachtet auch eine Radikalisierung von Anis Amri und berichtet seinen Kontaktleuten bei der Polizei davon. Er hält ihn für hochgefährlich, gefährlicher als alle anderen in der Moschee von Boban S.

Boban S. hingegen glaubte das nicht... Sagt er zumindest heute im Interview mit Sascha und Jo.

Boban S. [00:21:00]

Für mich hat er keinen Eindruck gegeben, dass er irgendwie einen Anschlag machen will oder sowas vorhat. Für mich gab es so nicht. Was mich so abgeschreckt hat, war seine Reaktion, dass er unberechenbar ist. Deswegen habe ich von ihm Abstand genommen, weil ich dachte vielleicht irgendwas passiert, er explodiert, vielleicht schlägt er wieder, keine Ahnung, was passiert.

Jo Goll [00:21:22]

Aber er hat ja auch frühzeitig im Netz Bombenbau Anleitungen gelesen oder für Handgranaten. Haben Sie das ernst genommen oder, oder eher nicht.

Boban S. [00:21:31]

Ich habe das so gar nicht so realisiert.

Ich dachte, er will sich das nur so anschauen.

Jo Goll [00:21:36]

Sie sind ja Chemiker. Was haben Sie denn dabei gedacht?

Boban S.: [00:20:38]

Ich habe zwar gesagt, dass ich Chemieingenieur bin, aber mein Schwerpunkt mein Studiengang war Verfahrenstechnik, nicht Chemie.

Birgit Tanner [00:21:44]

Doch nicht nur Anis Amri fragt nach, ob Boban S. Bomben bauen könne. Auch VP01 will das wissen, so sagt Boban S. das zumindest.

Boban S. [00:21:54]

Ich denke, aufgrund, weil ich gesagt habe, dass ich Chemie-Ingenieur bin, hat VP1 mich öfters mal gefragt, ob ich weiß, wie man Bomben baut. Ich habe ihm das mal gesagt. Ich hab so was nicht gelernt. Ich weiß es nicht.

Sascha Adamek [00:22:05]

Hatten Sie den Eindruck, dass VP 01 sie animiert oder dahintreiben will?

Boban S. [00:22:11]

Ja, ich habe nicht nur den Eindruck gehabt, da gab es ganz sichere Tatsachen, die gezeigt haben, dass VP1 die Leute animiert.

Jo Goll [00:22:20]

Hat die VP 01 auch an der Radikalisierung von Anis Amri mitgewirkt? Glauben Sie, dass das ein Bestandteil war seiner Radikalisierung?

Boban S. [00:22:27]

Wenn er das Gleiche mit Anis gemacht hat, was er mit mir gemacht hat, dann hat er ihn auf jeden Fall radikalisiert. Es war nämlich so, dass er öfters, wie heißt das, auf Anschlagsszenarien, wie heißt es, kam. VP 1 fing einfach an über irgendwas zu reden, die Anschläge so irgendwie Leute dazu zu bewegen. Auf einmal fing er an, so als würde er so einen Zünder halten, so als würde er drücken und dann sagte er: Ich möchte gerne machen, ich möchte gerne machen.

Birgit Tanner [00:22:55]

Und das ist ja doch interessant, was Boban S. den Journalisten hier im Gefängnis erzählt: Ein V-Mann als Scharfmacher? Die treibende Kraft bei der Radikalisierung von Anis Amri? Anstifter von Staatswegen? Kann das wirklich so gewesen sein? Das wäre wirklich ein Skandal. Ein... weiterer Skandal.

Jo Goll [00:23:16]

Boban S. hat halt versucht uns zu suggerieren, dass VP 01 eigentlich die treibende, die absolute, die einzige radikale Kraft war in diesem ganzen Zirkel. Und das ist natürlich Unsinn.

Sascha Adamek [00:23:29]

Wenn man jetzt weiß von VP 01 wiederum über diese Leute sagt, welches Beef der mit denen hatte damals, dann versteht man natürlich, dass die kein gutes Haar an dem lassen und natürlich sagen: der war der, der am meisten scharf gemacht hat, der hat uns aufgefordert, Anschläge zu verüben. Das alles lässt sich ja erstens nicht nachprüfen und zweitens widerspricht VP 01 denen auch ganz klar Angestellte eines Anschlags Bereitschaft äußern musste, das war Teil seines Auftrags,

Norbert Siegmund [00:23:57]

Also ich sehe das ein bisschen kritischer. Aus meiner Sicht sind die Aussagen von der Seite der Salafisten sehr kompatibel und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen. Und das lehrt ja nicht zuletzt die NSU-Affäre, dass V-Leute nicht aus dem Ruder laufen. Und so manche Dinge die ich gelesen habe. Das ist schon ziemlich hart an der Grenze zum Agent Provocateur. Und selbst wenn da einer nur mit den anderen mitkräht, trägt er ja zu der Überhitzung und Überhitzung der Affäre bei.

Sascha Adamek [00:24:34]

Da würde ich widersprechen, Norbert. Das sehe ich wirklich nicht so, weil er wusste, er fliegt auf, wenn er nicht mit heult. Und ohne ihn wäre Abu Walaa Gruppe niemals aufgeflogen.

Jo Goll [00:24:41]

Da haben wir noch Leute gehört, die sich das so aus rechtsstaatlicher Sicht mit befasst haben. Die Grenze darf er nicht überschreiten. Hat er möglicherweise gemacht.

Norbert Siegmund [00:24:50]

Sascha, die Diskussion müssen wir führen, damit so was eben nicht aus dem Ruder läuft. Und wir wissen wirklich nicht, ob er nicht auch einen Anteil an der Radikalisierung von Anis Amri hat.

Simone Schillinger [00:25:01]

V-Personen haben oft zwielichtige Rollen. Sie bewegen sich ja auch ganz tatsächlich zwischen zwei Welten.

Zwar müssen sie sich wie kriminelle verhalten – sonst fliegen sie sofort auf, dürfen aber selbst keinesfalls kriminell SEIN. Und schon gar nicht dürfen sie andere zu Straftaten anstiften. Wirklich schwierig und für die Behörden ja auch kaum nachzuvollziehen. Stellt euch vor, ihr seid als V-Person unterwegs und eure kriminellen “Freunde” fragen euch, welche Bank ihr für einen Überfall vorschlagt. Oder: Was ihr von diesem oder jenen Drogendeal haltet. Wie reagiert man da?! Das ist immer wieder eine graue Zone.

Birgit Tanner [00:25:39]

Ein bekannter Fall ist dafür zum Beispiel der NSU – der nationalsozialistische Untergrund. Sicherheitskreise hatten rund 40 V-Leute in der rechtsradikalen Szene beschäftigt, die mehr oder weniger Informationen lieferten. Der Staat bezahlt die V-Leute für ihren Einsatz. Aber im Fall des NSU haben so manche V-Leute mit diesem Geld wohl auch ihre rechtsradikalen Netzwerke ausgebaut oder illegal Waffen gekauft. Alles nur um die Fassade aufrechtzuerhalten? Oder wurde hier der Staat ausgenutzt?

Simone [00:26:12]

Aber war die VP01 wirklich so einer, wie Boban S. behauptet. Einer, der die Grenzen auch mal überschritten hat? Kann man Boban S., einem radikalen Islamisten, der selbst von dem V-Mann bespitzelt wurde, wirklich Glauben schenken?

Birgit Tanner [00:26:30]

Jo Goll und Sascha Adamek sind selbst eingetaucht in diese Salafistenszene – weit vor dem Besuch im Gefängnis und sammelten selbst Erfahrungen, was glaubhaft ist und was nicht. Auch als Journalist bewegt man sich manchmal eben zwischen den Welten... Und muss selbst tief eintauchen in die Szene.

Simone Schillinger [00:26:50]

Ihr habt auch Hintermänner gesucht, ihr habt euch durchgegraben und habt da auch schon mal erwähnt. Habt an der einen oder anderen Tür geklopft. Könnt ihr uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was war da so euer Weg?

Sascha Adamek [00:27:06]

Das schwierige ist ja, du hast Unterlagen, Ermittler-Unterlagen, die sagen wir mal, milde Hinweise liefern auf private Wohnanschriften und die uns dann natürlich ermöglicht haben, unangekündigt bei Menschen aufzutauchen, was natürlich ein schweres Eintreten in die Privatsphäre darstellt. Und wenn du dann noch denkst, es sind Menschen, die möglicherweise gewaltbereit sind, die du gar nicht kennst, nur nach Aktenlage, dann ist man schon vorsichtig. Wir haben dann immer gesagt, wir beiden: der eine geht halt zu Tür, der andere bleibt ein bisschen zurück, falls dann doch was passiert, ne.

Jo Goll [00:27:43]

Ich meine, wenn du, wenn du das Ziel hast, dieses Umfeld auszuleuchten, da bleibt dir ja fast nichts anderes übrig: Du musst einfach versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir sind in nem kleinen nordrheinwestfälischen Städtchen gewesen, da standen wir vor der Tür und haben gewartet, bis der Herr von der Arbeit kommt. Und der war erstaunlich gesprächig. Der Kölner sagt: et hätt noch immer jot gegangen. Was willst du machen? Wenn du über Extremisten berichtest, dann musst du mit Extremisten sprechen. Das geht nicht anders.

Birgit Tanner [00:28:16]

Und auf dieselbe Art und Weise finden sich Sascha Adamek und Jo Goll auch auf der Couch eines Amri-Freundes wieder - und reden bein nem Tee zur Überraschung aller ziemlich nett miteinander.

Sascha Adamek [00:28:28]

Und du erfährst dann, dass der massiv Schmerzmittel abhängig ist, dass der später Leute, Passanten mit einem Messer angegriffen hat und eben Sachen abgepresst hat, dass er vorhatte, den Halbmarathon von Berlin in die Luft zu jagen.

Jo Goll [00:28:44]

In Duisburg, da mussten wir einmal richtig die Beine in die Hand nehmen und da sind wir auch das Treppenhaus runter gerannt, weil wir einfach nur angebrüllt wurden und die Türen flogen.

Sascha Adamek [00:28:54]

Ich weiß noch wie der auf uns zugetreten ist. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt knallt es gleich. Der ist wirklich richtig auf uns zu so und dann sind wir wirklich gleich weggerannt.

Wir waren, es gibt ja mehrere Moscheen, in die Amri ging. Eine ist die Seituna-Moschee. Da war ich mit Norbert und da haben wir Fotos mitgenommen von Amri und haben den Imam getroffen und gefragt, ob er ihn kennt. Den haben wir hier nie gesehen. Nie. Also wir wussten aber, wie oft er da war, weil es eben auch da eine Überwachung gab. Und da muss man schon sagen: Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so oft belogen wurde wie in diesen Kreisen halt Erkundigungen einzuholen, wo einfach dann gesagt wird, haben wir nie gesehen, was nicht sein kann.

Simone Schillinger [00:29:37]

Die Aussagen von den radikalen Islamisten sind nicht immer verlässlich. VP01 jedoch liefert verlässlich, gibt Infos weiter und berichtet regelmäßig an das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Das LKA zapft daraufhin Amris Telefon an und hört bei allen Gesprächen mit. Auch darüber berichtet der RBB. Im April 2017, also ein paar Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt

Ausschnitt Kontraste-Beitrag, Sprecher [00:30:02]

Die Polizei benutzt Amri, obwohl sie glaubt, dass von ihm selbst eine Gefahr ausgeht. Im Zuge der technischen Überwachung seiner Smartphones verdichten sich die Terrorhinweise.

Ermittler dokumentieren: Amri chattet mit IS-Terroristen in Libyen, spricht mit dem Mann, der sich im Netz als Kämpfer darstellt. Und er spricht über sein geplantes „Dougma“, ein Codewort für einen Selbstmordanschlag. Auf einem IS-Blog informiert sich Amri über tödliches Insektengift und über den einfachen Bau von Sprengkörpern, die er mit Nägeln und mit Rattengift anreichern kann, um mehr Menschen zu töten. Die Polizei zeichnet all das mit.

Birgit Tanner [00:30:41]

Doch es gibt ein Problem: Anis Amri fährt immer häufiger nach Berlin. Selbst VP-01 fährt ihn einmal in die Hauptstadt. Und das heißt im föderalistischen Deutschland: Die Polizei in NRW darf ihn nicht so weit verfolgen. Das Problem kommt im gesamten Fall Anis Amri ja immer wieder vor. Das LKA NRW gibt also seine Infos zu Amri an die Berliner Polizei weiter. Wie die mit Amri umging, haben wir euch schon in Folge 3 erzählt.

Simone Schillinger [00:31:13]

Aber: das LKA hat noch eine weitere Idee. Bei einem solch hoch mobilen, gewaltbereiten Islamisten, der zwischen den Bundesländern pendelt, Anschläge im Bundesgebiet plant, solle doch das Bundeskriminalamt – also BKA – übernehmen. Die Behörde kann auch über Bundesländergrenzen hinweg ermitteln, genau dafür ist sie auch da. Doch das BKA hat andere Vorstellungen.

Norbert Siegmund [00:31:38]

Für mich waren die Vollpfosten hier beim Bundeskriminalamt. Das muss man ganz klar sagen. NRW hat den weißen Ritter gehabt.

Ein Ermittler, der sich früher mit Fahrraddiebstählen befasst hat, der sich hoch gedient hat in den Staatsschutz, der eine Top-Arbeit gemacht hat, der Top-Auftritte hatte dann später auch vor dem Untersuchungsausschuss, der gewarnt hat. Und da waren dann die Oberdjangos vom Bundeskriminalamt, die sich gesagt haben: Was will der Trottel aus dem Ländchen NRW? Wir sind die Super Cops und vergisst seine Quelle. Der berichtet ein bisschen viel. So würde ich das interpretieren. Das ist gedeckt durch Artikel 5 Grundgesetz.

Birgit Tanner [00:32:21]

Artikel 5 Grundgesetz ist im Übrigen das Recht auf Meinungsfreiheit. DAS gilt selbstverständlich auch für Journalisten.

Sascha Adamek [00:32:27]

Du kiegst nie wieder ein Interview, Norbert.

Norbert Siegmund [00:32:28]

Ich geh bald in Rente. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Hahaha.

Birgit Tanner [00:32:31]

Zurück zu den Weißen Rittern, Vollpfosten, Supercops oder Oberdjangos, wie Norbert Siegmund sie so liebevoll bezeichnet. Die haben alle ein gemeinsames Problem. Und dieses Problem heißt VP-01.

Simone Schillinger [00:32:48]

In Kürze geht die Geschichte so: Das LKA Nordrhein-Westfalen und ihr Leiter des Staatsschutzes mussten schon Ende 2015 immer wieder die Glaubwürdigkeit von VP01 verteidigen - vor allem vor dem Bundeskriminalamt.

Birgit Tanner [00:33:03]

Die Staatsschützer aus NRW hätten nämlich gern, dass der Fall Anis Amri zu einem herausgehobenen Fall gemacht wird. Also zu einem ganz besonders wichtigen Fall. Denn sie sagen, Amri sei eine Gefahr für das gesamte Bundesgebiet. Und sie selbst würden sich in NRW weiter die Salafisten um Abu Walaa vornehmen.

Simone Schillinger [00:33:22]

Genau deshalb kommt es Ende Februar 2016 zu einem Treffen bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Am Rande dieses Treffens findet ein Gespräch statt. Ein Vier-Augen-Gespräch. Die Beteiligten: Der Ermittler aus NRW und ein Mann vom BKA.

Birgit Tanner [00:33:47]

Denn sein Inhalt ist so brisant, dass es gestandene Politiker aus dem Bundestag vom Hocker hauen wird.

Simone Schillinger [00:33:59]

Nach dem Anschlag gab es nicht nur Untersuchungsausschüsse in den Landesparlamenten in NRW und Berlin, sondern auch im Bundestag. Dort sagt der Ermittler des LKA Nordrhein-Westfalen als Zeuge aus. Es geht um den V-Mann, VP-01. Und um das, was der Mann vom Bundeskriminalamt über ihn gesagt hat.

Irene Mihalic [00:34:19]

Da wäre eine Anweisung von ganz oben gekommen, diese V-Person sei überhaupt nicht glaubwürdig und das, was sie an Informationen liefern würde, sei überhaupt nicht tragfähig, in keiner Weise valide, obwohl sie immer sehr, sehr zuverlässig berichtet hat und und er sei angewiesen worden, diese V-Person intern kaputt zu schreiben, damit man sozusagen keine Informationen mehr von ihr entgegennimmt. Und das eben im Kontext Anis Amri.

Birgit Tanner [00:34:45]

Das ist Irene Mihalic, Abgeordnete der Grünen im Bundestag und Mitglied im Untersuchungsausschuss.

Irene Mihalic [00:34:52]

Das hat natürlich für mächtig Aufsehen im Untersuchungsausschuss gesorgt. Und das hat uns alle also wirklich wahnsinnig irritiert, weil das natürlich ein harter Vorwurf ist, weil diese Anweisung sei von allerhöchster Stelle gekommen und er hätte sich auch beim Generalbundesanwalt darüber beschwert. Und das hat ordentlich für Furore gesorgt.

Birgit Tanner [00:35:10]

Was heißt denn von allerhöchster Stelle?

Irene Mihalic [00:35:13]

Also der LKA Mitarbeiter hat den Vorwurf erhoben, dass von Seiten des Bundesinnenministeriums diese Anweisung gekommen sei von der Hausspitze des Bundeskriminalamts. Zum Beispiel einen Leitenden Kriminaldirektor beim beim Bundeskriminalamt, auch den Bundesinnenminister, den damaligen, Thomas de Maizière. Und das war etwas, was im Untersuchungsausschuss eingeschlagen ist wie die sprichwörtliche Bombe.

Simone Schillinger [00:35:38]

Nicht nur bei Irene Mihalic. Auch Benjamin Strasser von der FDP saß damals im Untersuchungsausschuss und traute seinen Ohren kaum.

Benjamin Strasser [00:35:49]

Das war einer dieser Momente, wo wirklich absolute Stille in unserem Vernehmungsraum war, weil alle, egal ob Regierung oder Opposition, das relativ fassungslos erst einmal zur Kenntnis genommen haben.

Birgit Tanner [00:36:04]

Fassungslos sind alle deshalb, weil das Ganze nun so aussieht, als sei es eine rein politische Entscheidung gewesen, die VP01 als Spitzel abzuziehen. Dafür dürften aber nur fachliche Gründe eine Rolle spielen, z.B. wenn ein Spitzel wirklich nur Quatsch erzählt oder kriminell ist. Und fassungslos ist man auch, weil mit dieser Aussage deutlich wird: der Fall Anis Amri wurde von den höchsten Stellen im Land ignoriert.

Simone Schillinger [00:36:36]

Aber schon einen Tag nach der Aussage im Untersuchungsausschuss dementiert das Bundesinnenministerium die Vorgänge ganz offiziell. Es habe keine Anweisung von oben gegeben, die Quelle VP01 niederzuschreiben, der Beamte vom BKA hätte auch nie sowas gesagt und schon gar nicht, dass dieser V-Mann zu viel Arbeit mache. Das Vier-Augen-Gespräch habe es auch überhaupt nicht gegeben.

Birgit Tanner [00:36:59]

Wer sagt nun die Wahrheit? Wurde der Ermittler aus NRW angewiesen, seine Quelle fallen zu lassen? Wollte das Bundeskriminalamt VP01 fallen lassen? Um diese Frage zu klären, beschließt der Untersuchungsausschuss im Bundestag einen einmaligen Vorgang.

Irene Mihalic [00:37:20]

Wir haben den LKA Mitarbeiter neben den BKA Menschen gesetzt, mit dem das Gespräch stattgefunden hat und dann haben sie sich mehr oder weniger vor uns, vor uns allen gestritten, ob dann jetzt dieses Gespräch so stattgefunden hat oder nicht. Da muss man ganz klar sagen: Das war wirklich ein Showdown.

Benjamin Strasser [00:37:36]

Und das war schon sehr interessant, weil natürlich dann auch sozusagen die zwischenmenschlichen Verhaltensweisen sichtbar werden und wie die miteinander umgehen, auch in so einer Situation.

Birgit Tanner [00:37:51]

Wie sind sie denn miteinander umgegangen?

Benjamin Strasser [00:37:54]

Der eher bockige aus dem BKA war sehr emotional und sehr aufgebracht, dann auch teilweise hat er heftig mit dem Kopf geschüttelt, wenn sozusagen der andere was gesagt hat und der Herr M. aus NRW ist ruhig geblieben. Also das ist so ein Grundtyp, der sich der jetzt nicht explodiert.

Simone Schillinger [00:38:21]

Wir haben einige Passagen dieses Showdowns aus den Protokollen entnommen und für diesen Podcast nachsprechen lassen. Der Beamte des Bundeskriminalamts auf der einen und der Ermittler des Landeskriminalsamts auf der anderen Seite. Es geht darum, für wie glaubhaft die Kriminalisten die Aussagen von VP-01 gehalten haben. es beginnt der Kontrahent des Bundeskriminalamtes, also der, der den V-Mann angeblich streichen lassen wollte.

Sprecher gegengeschnitten / überlappen

Sprecher männlich Aussage P.K. BKA [00:38:51]

.. und von den Vorgesetzten des Herrn M., von der gesamten Führungsriege des LKA NRW traut sich keiner, bei unseren Vorgesetzten anzurufen und zu sagen:

Jakob Aussage M. LKA [00:38:58]

Möglicherweise ist das vorher schon gewesen.

Sprecher männlich Aussage P.K. BKA [00:39:00]

Was schreibt ihr in euren Protokollen?

Jakob Aussage M. LKA [00:39:01]

… dass ich das so aufgenommen habe, dass beim BKA oder im Umfeld von Herrn [P. K.] und seinen Personen, die er benannt hat,

Sprecher männlich Aussage P.K. BKA [00:39:05]

Also, Entschuldigung, da muss ich sagen: Das halte ich für realitätsfern.

Jakob Aussage M. LKA [00:39:07]

… dort Vorgespräche geführt worden sind, die VP entsprechend aus dem Spiel zu nehmen bzw. das LKA..

Sprecher männlich Aussage P.K. BKA [00:39:09]

Er hat das nicht verstanden, dass das ein Argument ist, was uns nahezu zwingt, zu sagen, dass die VP zumindest mal in diesem Punkt der Polizei nicht die Wahrheit gesagt hat

Jakob Aussage M. LKA [00:39:19]

…dass wir zu viel Arbeit machen und die VP auch.

Irene Mihalic [00:39:44]

Sowas denkt man sich ja nicht aus. Ja, also das heißt unterm Strich. Der LKA Mitarbeiter hat einfach eine hohe Glaubwürdigkeit gehabt in diesem Zusammenhang, weil es für ihn gar keinen Grund gab, das anders darzustellen.

Birgit Tanner [00:39:52]

Wer lügt, wer sagt die Wahrheit - das wird nie eindeutig geklärt. Bis heute nicht. Doch eines steht fest für die drei Journalisten, die den Fall jahrelang recherchiert haben.

Jo Goll [00:40:02]

Bundesanwälte haben ja in den Ausschüssen dann letztendlich ausgesagt, wem sie das Vertrauen geschenkt haben und wem sie glauben. Und es war eindeutig der Ermittler des LKA NRW. Dieser fleißige Mann, der wirklich einen guten Job gemacht hat. Norbert spricht immer vom Weißen Ritter. Die haben sich festgelegt, wem sie glauben. Und wenn das schon Bundesanwälte machen, und das geht aus den Akten eindeutig hervor, dann stellt sich die Frage für mich gar nicht mehr.

Sascha Adamek [00:40:33]

Ich glaube nur, dass der sich das never ever aus den Fingern gesogen hat. Die haben ihren Job gemacht und haben ihn gut gemacht.

Norbert Siegmund: [00:40:39]

Sie haben ihn super gemacht. Das BKA hat´s dann vermasselt. Also diese Vollpfosten vom Bundeskriminalamt haben das runter geredet. Wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wäre das Netz für Amri viel viel dichter gewesen. Dann wäre Anis Amri wahrscheinlich dann auch in die Zuständigkeit des Bundeskriminalamts gewandert. Die hatten nämlich die Möglichkeit, diesen reisenden Terroristen, für den ja nie ein Land wirklich zuständig war, unter ihre Fittiche zu nehmen. Das haben diese zwei Vollpfosten, die Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber den Begriff möchte ich gern noch mehr mal wiederholen: Das haben diese Vollpfosten verhindert, indem sie sich Djangomäßig völlig überschätzt haben. Und vielleicht weils war Freitag um eins und der Beamte in Wiesbaden oder Berlin dann gern nach Hause geht. Das ist mein Eindruck aus den Akten und das muss auch einfach mal gesagt werden. Und das ist schlimm. Es hat 12 Menschenleben gekostet und 13 mittlerweile und zahllosen Familien das Unglück gebracht.

Simone Schillinger [00:41:43]

Um sie geht es in der nächsten Folge. 13 Menschen sind bei dem Anschlag auf den Breitscheidplatz ums Leben bekommen, viele wurden schwer verletzt. So schwer, dass sie bis heute mit den Folgen zu kämpfen haben.

Birgit Tanner [00:41:55]

Und zwar auch mit Folgen, die nichts mit seelischen und körperlichen Verletzungen zu tun haben. Mit Folgen, die sich vorher wohl niemand hätte vorstellen können:

O-Ton Mohammad W. [00:42:07]

Ich war Soldat, ich bin ich komme aus Libanon. Ich habe so viele Krieg erlebt, aber ich habe noch nie eine solche Schlacht gesehen.

O-Ton Jo Goll [00:42:14]

Einmal pro Jahr, müssen die sich psychologisch untersuchen lassen, bis auf die Unterhose ausziehen. Was soll das ?

O-Ton Mohammad W. [00:42:20]

Ich kann die Schreie, ich kann die Schmerzen fühlen von diesen Menschen. Ich kann einfach es nicht vergessen

O-Ton Ciszmar [00:42:28]

Das ist wie ein Albtraum, dass wir immer wieder zum Psychiater müssen, um zu beweisen, dass wir immer noch seelisch beschädigt sein sind.

O-Ton Jo Goll: [00:42:35]

Es ist wirklich eine Schande mit Menschen die sowas erleben mussten, so umzugehen.

O-Ton Zawatzki [00:42:42]

Man hat mir auf den Weg gegeben als Ersthelfer. Ich hätte mich ja nicht als Ersthelfer zur Verfügung stellen müssen. Ich hätte ja nicht da hingehen müssen.

O-Ton Jo Goll [00:42:51]

Es macht mich wütend.

Simone Schillinger [00:42:58]

Allen getöteten Menschen gedenken wir am Ende einer jeden Folge.

Birgit Tanner [00:43:04]

Anna Bagratuni

Simone Schillinger [00:43:04]

Georgiy Bagratuni

Birgit Tanner [00:43:07]

Klaus Jacob

Simone Schillinger [00:43:09]

Nada Cizmar

Birgit Tanner [00:43:11]

Fabrizio di Lorenzo

Simone Schillinger [00:43:12]

Sebastian Berlin

Birgit Tanner [00:43:13]

Dalia Elyakim

Simone Schillinger [00:43:15]

Christoph Herrlich

Birgit Tanner [00:43:17]

Dorit Krebs

Simone Schillinger [00:43:19]

Peter Völker

Birgit Tanner [00:43:21]

Angelika Klösters

Simone Schillinger [00:43:22]

Lukasz Urban

Birgit Tanner [00:43:23]

Sascha Hüsges

Sprecher [00:43:29]

Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190P. Im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem rbb, Executive Producer sind Sahar Eslah und Oliver Meske. Koordination: Thomas Simon. Skript, Dramaturgie und Redaktion Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit: Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign: Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik: Felix Schneider. Sprecher*innen: Saskia Weisheit und Matthias Kiel. Großen Dank an die Journalist*innen des rbb: Sascha Adamek, Jo Goll, Norbert Siegmund und Susanne Opalka. Und an Peter Till Kolano für die Bereitstellung des Archivmaterials. So wie Anne Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Anette Nolting für die redaktionelle Unterstützung.