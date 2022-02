Breitscheidplatz // Folge 3 // Der Sonderermittler

Birgit Tanner [00:00:00]

Hier ist Birgit mit einer kurzen Info, bevor die Folge gleich beginnt. Breitscheidplatz ist eine zusammenhängende Serie, das heißt, die Folgen bauen aufeinander auf. Solltet ihr also die ersten Folgen noch nicht gehört haben, fangt am besten dort an!

Sprecherin [00:00:15]

Im Griechischen Restaurant Mykonos hat man zwei Tische zusammengeschoben. Acht Männer haben reserviert, zum gemeinsamen Abendessen. Denn es gibt viel zu besprechen an diesem Septemberabend in Berlin, im Jahr 1992. Die Männer, die im „Mykonos“ speisen wollen, sind hochrangige iranisch-kurdische Politiker. Sie wurden zu einem Kongress nach Berlin eingeladen. Und sie wissen, dass sie vorsichtig sein müssen. Denn die Politiker treten für die Existenz ihres Landes Kurdistan ein. Und das, das liegt auch auf iranischem Staatsgebiet. Für die iranische Regierung sind die Politiker damit Feinde. So große und verhasste Feinde, dass sie bis über Landesgrenzen hinweg verfolgt werden.

In ganz Europa geschehen zu dieser Zeit Attentate – mutmaßlich arrangiert durch den iranischen Geheimdienst. Wirklich aufgeklärt werden diese Morde selten.

Man fürchtet politische Streitereien, kehrt viele Verbrechen einfach unter den Teppich. Und so erreicht die iranische Regierung mit den Anschlägen tatsächlich ihr Ziel: Ihre Gegner, insbesondere Kurdische Politiker können sich nirgendwo sicher fühlen. Auch nicht in einem Griechischen Restaurant in Berlin Wilmersdorf.

Während im Restaurant Mykonos das Abendessen ansteht, machen sich drei weitere Männer mit Sporttaschen auf dem Weg von Reinickendorf nach Wilmersdorf, zum Restaurant Mykonos. Aber zum Abendessen sind sie dort nicht eingeladen. In ihren Sporttaschen: Waffen. Waffen, mit denen in Kürze vier Menschen hingerichtet werden. Waffen, mit denen die Männer das erste islamistische Attentat der Berliner Geschichte verüben werden.

Zusammenschnitt, Nachrichtensprecher und Zeugen [00:01:58]

Der Tatort Prager Straße Gestern Nacht. Kurz nach dem Attentat gegen 23 Uhr waren nach Zeugenaussagen zwei Männer in das Lokal Mykonos gestürmt und hatten sofort das Feuer auf die am Tisch sitzenden Kurden eröffnet.

Augenzeuge

Auf einmal drehe ich mich um. Da ist jemand. Das Gesicht war maskiert. Und dann schreit er: Hurensöhne und fängt an zu schießen.

Nachrichtensprecher

Auch am frühen Morgen ist der Tatort noch weiträumig abgesperrt.

Augenzeuge

Das sind die Profikiller, die im Auftrage von iranischen Regimes, also überall und überall, ihre Hände haben.

Nachrichtensprecher

Mindestens 30 Schüsse wurden aus einer Maschinenpistole und einer Handfeuerwaffe abgegeben.

Sprecherin [00:02:30]

Doch während etliche Anschläge auf Kurden in ganz Europa nicht aufgeklärt werden, wird in Berlin alles anders laufen.

Simone Schillinger [00:02:39]

Den Unterschied macht in Berlin ein Mann. Er ist Bundesanwalt und er heißt Bruno Jost. Er wird zum Chef der Ermittlungen ernannt und er soll aufklären, wer die Morde begangen hat. Und Jost lässt sich auch von diplomatischen Spannungen nicht aufhalten. Er stößt zwar auf immense Schwierigkeiten, aber am Ende wird er den Fall trotzdem aufklären. Er wird nachweisen, dass der Mordauftrag direkt aus dem Iran kam. Das war in den anderen Ländern niemandem gelungen.

Birgit Tanner [00:03:09]

Und Bruno Jost ist es auch, der 25 Jahre nach dem Mykonos Anschlag die etlichen Fehler der Berliner Behörden im Fall Breitscheidplatz aufklären soll. Seine Ermittlungen bergen das Potenzial für einen echten Skandal. Mein Name ist Birgit Tanner.

Simone Schillinger [00:03:25]

Und ich bin Simone Schillinger. Das hier ist der Podcast Breitscheidplatz.

Birgit Tanner [00:03:30]

Folge 3 Der Sonderermittler.

Simone Schillinger [00:03:40]

Ein paar Wochen nach dem Anschlag steht die eigentliche Tat kaum noch im Fokus. Anis Amri, der Täter, wurde in Italien bei seiner Flucht erschossen. Bei einer Polizeikontrolle. Der Attentäter ist tot. Und das sorgt zumindest für ein wenig Erleichterung.

Birgit Tanner [00:03:57]

In den Berliner Behörden aber geht's jetzt richtig rund. Relativ schnell wird auch durch die Recherchen der rbb Journalisten Jo Goll, Sascha Adamek und Norbert Siegmund klar: Der Tunesier Anis Amri konnte in Deutschland eine kriminelle Karriere hinlegen, die mich sprachlos macht.

Simone Schillinger [00:04:17]

Wenn du sprachlos bist, dann übernehme ich jetzt einen kurzen Auszug aus dem Amri Strafregister. Also er dealt mit Drogen, er bescheißt die Ämter in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Er meldet sich mehrfach unter falschen Namen an und begeht damit also Asylbetrug. Er hat gefälschte Ausweise bei sich und er klaut. Er ist auch noch in eine heftige Schlägerei in einer Bar in Neukölln verwickelt und er umgibt sich mit islamistischen Fundamentalisten in einer berüchtigten Moschee.

Birgit Tanner [00:04:47]

Und um es noch mal klar zu sagen. Das alles wussten die Behörden und haben ihn darum ja sogar überwacht. Was soll man dazu noch sagen? Der rbb Reporter Jo Goll findet diese Worte dafür.

Jo Goll [00:05:01]

So einen Fall wie den Fall Amri hat es auf jeden Fall noch nie gegeben, dass einer so viel darf, so viel verbocken kann, so viel Mist bauen kann in dem Land und trotzdem weiter auf der Straße ist und von einigen Sicherheitsbehörden als top gefährlich eingestuft wird. Also das ist das, was sich Hinterbliebene und Opfer bis heute fragen Warum mussten unsere Liebsten sterben, wenn man doch so viel über diesen Kerl wusste?

Birgit Tanner [00:05:32]

Und ich frage mich auch noch, warum konnte Anis Amri mit dieser Vita frei herumlaufen?

Simone Schillinger [00:05:40]

Auf genau diese Frage wollen auch Berliner Politikerinnen und Politiker Antworten haben. Sie fordern einen Untersuchungsausschuss, genau wie in Düsseldorf. In NRW wurde der erste Untersuchungsausschuss im Fall Amri schon zwei Monate nach dem Anschlag eingesetzt. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen war ja in den Fall selber lange involviert. Und die Politik will jetzt eben genau wissen, was da alles im Vorfeld des Anschlags gelaufen ist. Und das ist einiges. Aber jetzt erst zurück nach Berlin.

Berlin Tanner [00:06:09]

Da will man auch so einen Untersuchungsausschuss. Aber wie das eben in Berlin immer so ist: Man muss mit Verzögerungen rechnen.

Sascha Adamek [00:06:19]

Ich erinnere mich noch an Monate in Berlin, wo das heiß diskutiert wurde, wo man es schlicht abgelehnt hat oder gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man hier möglicherweise für den schlimmsten islamistischen Anschlag mit dem möglicherweise schlimmsten polizeilichen Versagen einfach mal einen Untersuchungsausschuss benötigt. Das war lange Monate nicht der Fall und ich glaube, mit jeder Veröffentlichung steigt dann natürlich für die Politik der Druck.

Simone [00:06:41]

Das ist Sascha Adamek, ein Kollege von Jo Goll und Norbert Siegmund. Das sind drei der Journalisten, die seit dem Anschlag unangenehme Fragen stellen. Und das ja bis heute.

Jo Goll [00:06:52]

Wir haben diese Causa Amri wirklich durchkämmt, die Sicherheitsbehörden monatelang wirklich vor uns hergetrieben, bis sie eingestanden haben: Ja, das war tatsächlich so. Dieser Punkt war so, dieser Punkt war so, und wenn man ins Archiv schaut, dann wird man in Hörfunk, Fernsehen, Online Hunderte von Beiträgen, Texten, Hörfunk-Stücken, live Interviews sehen und hören, die wir gemacht haben.

Birgit Tanner [00:07:20]

Die Presse ist eine Art vierte Macht in einer Demokratie. Je mehr Pannen ans Tageslicht kommen, umso höher wird der Druck auf die Politik, den Fall zu klären. Schon im Januar schreien die Berliner Politiker geradezu nach einem Untersuchungsausschuss. FDP und AfD stellen einen Antrag dafür, aber der wird von den anderen Parteien dann doch abgeschmettert. Der Berliner Senat wählt lieber einen anderen Weg, wie Norbert Siegmund damals berichtet.

Norbert Siegmund [00:07:50]

Seit der Senatssitzung am Mittag ist es amtlich. Berlin benennt einen Sonderbeauftragten zur Untersuchung möglicher Behördenpannen im Vorfeld des Weihnachtsmarkt, Anschlags.

Birgit Tanner [00:08:02]

Sonderbeauftragter. Das ist ein unabhängiger Ermittler, der die Fehler der Polizei aufarbeiten soll. Heißt: Jemand von außen soll sich durch das Dickicht der Berliner Polizei graben. Jemand von außen soll herausfinden, wo, wann und wie Fehler gemacht wurden. Mit kühlem und unvoreingenommenen Blick.

Norbert Siegmund [00:08:22]

Den Namen nennt der Regierende Bürgermeister noch nicht. Doch nach Informationen der Abendschau aus Senatskreisen fiel die Wahl auf den pensionierten Bundesanwalt Bruno Jost.

Birgit Tanner [00:08:33]

Bruno Jost. Da ist er wieder 2017. 25 Jahre nach dem ersten islamistischen Anschlag Berlins soll er nun die Hintergründe des verheerendsten islamistischen Anschlags aufdecken. Eigentlich ist Jost bereits im Ruhestand. Doch seine Dienste werden erneut dringend benötigt.

Simone Schillinger [00:08:52]

Norbert Siegmund freut sich über den Einsatz von Bruno Jost. Er kennt den Sonderermittler. Ziemlich gut sogar. Norbert hat sich zurzeit des Mykonos-Attentats mehrfach mit dem damaligen Bundesanwalt getroffen und Norbert hat am Ende sogar zum Mykonos-Attentat promoviert.

Norbert Siegmund [00:09:10]

Einen Mann, der in Berlin Geschichte schrieb. Wilmersdorf, Prager Straße: Eine Gedenktafel erinnert an den bis dahin wohl schlimmsten Terroranschlag in Berlin. 1992 ermordeten im Restaurant Mykonos Terroristen vier Exil-Iraner, allesamt Sozialdemokraten. Ein Attentat im Auftrag des iranischen Regimes, das nach einer internationalen Serie von Anschlägen zum Ersten Mal in Berlin des Terrors überführt wird. Von Bundesanwalt Bruno Jost. Bis heute wird Jost von Exil-Iranern geradezu verehrt.

Jo Goll [00:09:44]

Das ist so ein aufrechter deutscher Spitzen-Jurist, der selber Niederlagen hat einstecken müssen, der nicht befördert wurde über viele Jahre, weil er einfach zu kritisch war. Also der hat selber erfahren, was es heißt, sich durchtanken zu müssen, zu kämpfen.

Birgit Tanner [00:10:01]

Bruno Jost war also schon zu seinen Dienstzeiten einer, dem die Wahrheit wichtiger war als die eigene Karriere. Nun ist er im Ruhestand, hat nichts mehr zu verlieren. Jost ist wahrscheinlich eine der schärfsten Waffen, die man einsetzen kann.

Norbert Siegmund [00:10:15]

Kurzum: Wer sich für Jost entschieden hat, der hat sich für einen absolut unbestechlichen Ermittler entschieden.

Sascha Adamek [00:10:22]

Norbert kam sofort und sagte, da haben sie den einzig richtigen geholt mit einer hohen Reputation. Das... Da erinnere ich mich noch dran, dass das auch so eine Umkehrpunkt war, wo man natürlich denkt: Ah ja, jetzt kommt Bewegung in die Sache, jetzt öffnen sie sich tatsächlich.. dann hat man teilweise immer noch im Hinterkopf, wird denn auch alles zur Verfügung gestellt, was er möchte?

Simone Schillinger [00:10:48]

Sonderermittler. Das klingt erstmal ziemlich spannend. Man denkt an harte Befragungen, beinharte Konfrontationen, heiße Wortgefechte. Aber wir sind nicht im Film. Sonderbeauftragter heißt erst mal Akten wälzen.

Birgit Tanner [00:11:04]

Und das nicht zu knapp. In der ersten Folge hatten wir euch schon erzählt, dass über 50 Behörden mit Anis Amri beschäftigt waren. Und zu jedem einzelnen Vorgang, jeder Maßnahme, jedem Vorfall gibt es einen Aktenvermerk

Simone Schillinger [00:11:17]

Und die halten einiges bereit. Drei Monate nach dem Anschlag gibt es eine Chronologie zu Anis Amri. Vorgeschichte.

Birgit Tanner [00:11:26]

65 Seiten, auf denen in aller Kürze muss man sagen, aufgelistet ist, wo Anis Amri war und was er dort gemacht hat. Hier ist das Leben von Anis Amri in Europa, so wie es den Behörden bekannt war.

Zusammenschnitt versch. Zitate Sprecherin und Sprecher in Wechsel [00:11:41]

Sprecher

4. April 2011. Anis Amri reist über Lampedusa nach Italien ein. Ab Herbst 2011 bis Mai 2015 sitzt er in Italien in Strafhaft.

Sprecherin

6. Juli 2015. Eine Person wird durch die Kriminaldirektion Freiburg K8 in Freiburg im Breisgau festgestellt und erkennungsdienstlich behandelt.

Sprecher

Am 31. Juli 2015 wird der Vorgang der Staatsanwaltschaft.

Sprecher

Am 10. September 2015 meldet sich Amri sich…

Sprecher

17. Februar 2016. Anis Amri wird durch das LKA…

Sprecherin

25. Februar 2016… Anis Amri wird durch das LKA..

Sprecherin

10. März 2016… Das LKA stuft Amri als gefährder ein…

Sprecher

18.8.2016 Die Überwachung...

Sprecherin

19.08.2016. nach Vorgesprächen werden durch das LKA

Sprecher

21.09.2106. Die Überwachung der Telekommunikation von Anis Amri wird eingestellt.

Simone Schillinger [00:12:35]

Und das war nur ein kleiner Auszug aus dem, was der Sonderermittler aufarbeiten muss. So was kann dauern.

Birgit Tanner [00:12:43]

Solche Akten halten einige Hürden bereit. Ich erinnere noch mal an Saschas Worte.

Sascha Adamek [00:12:49]

Wird denn auch alles zur Verfügung gestellt, was er haben möchte?

Simone Schillinger [00:12:53]

Gut, in einem Fall, in dem alle sofort alles preisgeben und offenlegen, bräuchte man wahrscheinlich erst gar keinen Sonderermittler. Auch Bruno Jost werden die Akten erst mal nicht auf dem Silbertablett serviert. Und auch deswegen ist die Untersuchung extrem mühsam.

Norbert Siegmund [00:13:10]

Jost liegen diese Akten zwar ungeschwärzt vor, so sagt er, aber ebenfalls nicht vollständig. Unter anderem, weil seine ehemaligen Kollegen in der Bundesanwaltschaft noch ermitteln und deshalb weiterhin die Hand drauf haben.

Bruno Jost [00:13:24]

Ich kenne natürlich die Behörde wirklich in und auswendig und ich kenne auch einige der Kollegen, die mit dem Fall bearbeitet… betraut sind. Kenne ich auch persönlich aus langjähriger Zusammenarbeit. Aber ich glaube, so weit wird die Liebe nicht gehen, dass die mir zuliebe nun Akten zur Verfügung stellen, die sie nicht zur Verfügung stellen dürfen.

Birgit Tanner [00:13:48]

Das ist im Übrigen der Sonderermittler himself, Bruno Jost. Von dem werdet ihr später noch mehr hören, weil die rbb Journalisten nach Abschluss seiner Untersuchung ein Interview von ihm bekommen haben. Ein Interview mit ihm ist was wirklich Besonderes, denn sonst schweigt der Sonderermittler in der Öffentlichkeit beharrlich. Diese Aufnahme entstand, als er in Berlin seine allerersten Ergebnisse vorstellte. Einige Akten konnte der Sonderermittler nämlich in den ersten Wochen schon sichten. Vom Landeskriminalamt

Simone Schillinger [00:14:22]

Kurzer Reminder: Das LKA war die Behörde, die die Kamera gegenüber der Fussilet Moschee aufgestellt hat. Wem das nichts sagt, darum ging es in Folge 2 von unserem Podcast. Amris Telefon wurde übrigens auch von der Berliner Polizei abgehört. Warum genau, das werden wir euch noch erzählen.

Birgit Tanner [00:14:38]

Die Polizei in Berlin bekommt also eigentlich alles mit, was Amri tut. Vor allem kriegt sie mit, dass Anis Amri sein Geld mit Drogendeals verdient. Er verkauft Kokain, Marihuana und Amphetamine, Pillen, Ecstasy und so Zeugs. Und die Polizisten schreiben das auch brav auf, so wie sich das gehört.

Simone Schillinger [00:14:57]

Und genau diese Tatsache sorgt schon Mitte Mai, also sechs Wochen nachdem Jost seine Arbeit angetreten hat, für den nächsten Paukenschlag in Berlin.

Norbert Siegmund [00:15:07]

Eine Nachricht, die es in sich hat, denn sie widerspricht bisherigen Bekundungen von Polizeiführung und Innenverwaltung im Fall Amri. Nun räumt Innensenator Andreas Geisel sichtlich berührt ein: Offenbar schon Wochen vor dem Weihnachtsmarkt Anschlag hatte seine Polizei alle rechtlichen Möglichkeiten, den späteren Terroristen aus dem Verkehr zu ziehen.

Andreas Geisel [00:15:29]

Ich weiß, dass diese Nachricht tatsächlich bedrückend ist und noch ein ganz neues Licht auf diesen Anschlag wirft. Um es klar zu sagen: Auf dieser Basis einer Verhaftung hätte womöglich dieser Anschlag verhindert werden können.

Norbert Siegmund [00:15:44]

Die fraglichen Dokumente: Auswertungen der Telefonüberwachung von Anis Amri. Seit Frühjahr 2016 hatte Amri in der organisierten Drogenkriminalität mitgemischt. Amris Bandenmäßiger Drogenhandel - Grund genug für einen Haftbefehl - fiel bei der Telefonüberwachung auf und wurde am 1. 11. 2016, sieben Wochen vor dem Anschlag, sorgsam notiert. Nur unternommen wurde nichts.

Jo Goll [00:16:13]

Da hat sich Amri zu Drogen-Deals mit Käufern verabredet. Da ging es um Kokain, das also nicht ein bisschen Gras, sondern da ging es um verschiedene Mengen Kokain. Und Jost sagt: ja, da hätte ja mal einer hingehen können. Das hätte man sich ja vor Ort mal anschauen können. Jost sagt, man hätte ihn natürlich von der Straße holen können, wenn man sauber und richtig gearbeitet hätte. Wenn du Drogendeals am Telefon abhörst, ja, wieso machst du das denn, wenn die sich um 18 Uhr verabreden am Kottbusser Tor? Und du weißt, er wird Kokain übergeben und offensichtlich eben nicht in so geringen Mengen. Dann geh mal hin und guckst dir das an. Und wenn du deinen Job ernst nimmst, dann nimmst du zumindest mal die Möglichkeit wahr, zu gucken, was macht er denn da? Und vielleicht reicht es ja. Dafür, ihn endlich mal hinter schwedische Gardinen zu bringen.

Simone Schillinger [00:17:12]

Doch in Berlin passiert tatsächlich nichts. Warum auch immer. Erst nach dem Anschlag passiert etwas, das später dem Sonderermittler Bruno Jost ziemlich schnell auffällt. Ein waschechter Polizei Skandal. Anfang November 2016, also nur ganz kurz vor dem Anschlag, landete ein sogenannter Vermerk im Polizei Computer. Dieser Vermerk ist eine zehn Seiten lange Auflistung der Telefonüberwachungsprotokolle von Anis Amri.

Birgit Tanner [00:17:41]

Darin sind 73 Gespräche vermerkt, in denen es um Drogendeals von Anis Amri geht, 73 Einträge.

Simone Schillinger [00:17:50]

In dieser Auflistung wird von Gewerbs- und bandenmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln gesprochen.

Birgit Tanner [00:17:57]

Und bei Gewerbs- und bandenmäßigem Handel mit Drogen ist man schon in einem Bereich von einer schweren Straftat. Also der Mann, der 13 Menschen töten wird, hat vor dem Anschlag in großem Stil mit Drogen gedealt. Die Polizei stand bildlich gesprochen direkt daneben und schaute zu,

Norbert Siegmund [00:18:19]

Pikant. Nach dem Anschlag verschwand der brisante Vermerk und wurde offenbar durch einen vergleichsweise harmlosen ersetzt.

Birgit Tanner [00:18:28]

Genauer gesagt: Aus dem großen Bericht mit 73 Einträgen vom 1. November 2016 wurde am Ende im Januar 2017 ein kleiner Bericht mit sechs Einträgen. Aus zehn Seiten wurden zwei aus einem gewerblichen Dealer, einer, der gelegentlich ein wenig Koks und Dope vertickt. Für Berlin also fast schon nüscht besonderes.

Ein Polizist hat die Drogen-Geschichte Amris klein geschrieben, so nennt es Jost in seinem Bericht. Man könnte auch sagen, der Polizist hat nachträglich manipuliert. Warum? Vielleicht um einen eigenen Fehler zu vertuschen?

Simone Schillinger [00:19:10]

Der Vorgang, also die bandenmäßige Dealerei, hätte nämlich direkt zur Staatsanwaltschaft gegeben werden müssen. Und das, das hätte ganz neue Chancen eröffnet, den Typen festzusetzen. So sieht es zumindest Bruno Jost später in einem Interview mit dem rbb.

Bruno Jost [00:19:24]

Die Erkenntnisse in dem großen Bericht, die hätten aus meiner Sicht dazu führen können, dass man gegen Amri und seine möglichen Mittäter ein Verfahren wegen gewerbsmäßigen Rauschgifthandel eingeleitet hätte. Und das wiederum hätte dann unter Umständen die Möglichkeit für Anschlussmaßnahmen, also weiterer Telefonüberwachung, eventuell auch weitere Observation eröffnet. Und daraus wiederum hätten sich weitere Erkenntnisse ergeben können.

Simone Schillinger [00:19:52]

Heißt, man hätte noch weitere Erkenntnisse gebraucht. Also die bandenmäßigen Drogendeals allein hätten nicht gereicht, um Anis Amri von der Straße zu holen. Macht irgendwie nicht so viel Sinn.

Birgit Tanner [00:19:52]

Für alles, was man nicht erklären kann, gibt es in der Hauptstadt einen Satz, der immer alles erklärt. Dit is Berlin.

Bruno Jost [00:20:13]

Also was den Rauschgifthandel angeht, habe ich mir sagen lassen, dass in Berlin ein Haftbefehl erst dann erlassen wird, wenn jemand auf frischer Tat getroffen wird, mit Rauschgift. Also allein aufgrund einer Telefonüberwachung, würde keinen Haftbefehl erlassen.

Simone Schillinger [00:20:30]

Warum hat man ihn denn nicht mal in flagranti erwischt? Immerhin wusste die Polizei ja durch die Überwachung, was er tat. Zumindest hätte man es wissen können. Und was ist eigentlich mit demjenigen passiert, der den Bericht manipuliert hat? Man wird ja eigentlich damit rechnen, dass der mächtig Ärger kriegt.

Birgit Tanner [00:20:48]

Gegen ihn und seinen Vorgesetzten gab es tatsächlich eine Strafanzeige. Das Verfahren wurde aber im April 2018 eingestellt. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass die Beamten vorsätzlich handelten. Heißt: keine Konsequenzen. Und dann gab es noch ein Disziplinarverfahren gegen die beiden, also bei der Polizei intern. Eines läuft aktuell noch und das andere wurde mit einem sogenannten Verweis beendet und ein Verweis ist das schwächste Schwert. Heißt: wieder keine Konsequenzen.

Simone Schillinger [00:21:22]

Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wenn man sich ein wenig mit Polizei-Strukturen befasst. Es gibt unterschiedliche Dezernate, die für unterschiedliche Delikte zuständig sind. Heißt, jemand der Amris Drogengeschäfte überwacht, muss nicht unbedingt auch wissen, dass der ein Gefährder ist. Gefährder fallen ja in die Zuständigkeit des Staatsschutzes bei der Polizei. Das Problem ist nur der, der die Drogenliste Amris manipuliert hat, ist damals Staatsschützer im Dezernat für Islamismus.

Simone Schillinger [00:21:52]

Die Sache mit dem Drogendeals kam ja raus aufgrund der Telefonüberwachung. Aber man hat Amri ja nicht nur telefonisch überwacht, sondern ihn auch direkt beobachtet. Und da findet Sonderermittler Bruno Jost wieder einen Knaller.

Birgit Tanner [00:22:07]

Um das zu verstehen, müssen wir etwas ausholen, denn es wird ein wenig komplizierter. Wenn die Ermittler im Dezernat für Islamismus jemanden wie Amri observieren wollen, dann können die nicht einfach wie ein paar Sheriffs losziehen und sich tagelang auf die Lauer legen. Sie müssen erst mal zu einem Staatsanwalt gehen und der prüft die Sache, ob eine Observation gerechtfertigt ist. Heißt: Reichen die Verdachtsmomente aus? Und wenn der dann sagt: Ja, das ist genug, dann holt er sich von einem Richter einen sogenannten Beschluss. Wenn dann so ein Beschluss da ist, kann die Observation losgehen. In dem Beschluss ist auch genau festgelegt, wie viele Wochen oder Monate die Polizei observieren darf. Das war bei Amri der Fall. Man durfte ihn observieren, auf jeden Fall bis zum 21. September 2016.

Simone Schillinger [00:22:57]

Aber selbstverständlich gibt es dann noch mal eine eigene Abteilung, die die Observation durchführt. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Also alleine an einer solchen Observation sind schon mindestens drei verschiedene Dienststellen beteiligt, die zum Teil auch selber entscheiden können, wer am Ende wirklich überwacht wird und wie lange.

Birgit Tanner [00:23:17]

Das könnte erklären, warum man Amri zwar überwachte, aber im letzten Schritt eben nicht mit der nötigen Konsequenz oder wie der Sonderermittler Bruno Jost es ausdrückt:

Bruno Jost [00:23:28]

Es war schon überraschend, dass man eine Observation sozusagen fast nach Bürozeiten durchführt. Es war schon auffällig, dass die Observation im Regelfall am frühen Abend endete. Gelegentlich dauerte sie auch mal bis gegen 23:00 Uhr. Aber das war eher die Ausnahme. Und vor allem das fand ich erstaunlich, dass die Observation auf die Zeit von Montag bis Freitag beschränkt war. Das ist schon bemerkenswert.

Simone Schillinger [00:23:58]

Nine to five interessante Art, einen Gefährder oder auch Drogendealer zu überwachen, dessen Geschäfte eigentlich nachts ablaufen und eben nicht zu den üblichen Büroöffnungszeiten.

Birgit Tanner [00:24:10]

Und noch interessanter ist es, wenn man sich im Bericht von Sonderermittler Jost ansieht, wie lange die Polizei Anis Amri observiert hat oder hätte observieren dürfen. Achtung, jetzt kommt korrektes, solides Juristendeutsch nach Art von Bruno Jost, erklären wir danach natürlich.

Bruno Jost, nachgesprochen [00:24:28]

Gleichwohl ist es kaum nachvollziehbar, wenn in einem Zeitraum von weit mehr als sechs Monaten eine Umsetzung der Maßnahme an gerade einmal 30 Tagen erfolgt. Genauso unverständlich ist es, dass schon vor Ende der „Laufzeit“ des ersten richterlichen Beschlusses die Observation faktisch eingestellt, gleichwohl noch zweimal eine Verlänge- rung der richterlichen Anordnung erwirkt und dann auch von dieser kein Gebrauch gemacht wurde.

Simone Schillinger [00:24:53]

Zusammengefasst: Die Polizei hätte jeden Schritt von Anis Amri nachvollziehen können. Das haben sie sich alles vorab genehmigen lassen und die Genehmigung haben sie auch bekommen. Aber die Polizei hat es eben nicht getan.

Birgit Tanner [00:25:09]

Ab Mitte Juni 2016 war Schicht im Schacht. Das liegt allerdings nicht daran, dass bei der Polizei alle faul herumhängen. Die Hauptstadt Polizei hat schlicht und ergreifend zu wenig Personal für solche Überwachungen. Viele Polizisten sind damals auch in Ministerien abgewandert und die neuen Leute mussten erst mal angelernt werden. Jo Goll und Norbert Siegmund erklären ziemlich bildlich, wie desolat die Zustände der Berliner Polizei damals waren.

Jo Goll [00:25:37]

Wir haben dann auch Fotos bekommen, die wir auch zugespielt bekommen haben aus dem Berliner LKA. Da standen Feldbetten, da haben neue Mitarbeiter nicht mal einen Schreibtisch bekommen, weil es einfach keinen Platz gab und Trennwände, so wie hier, wo du dann denkst: Wie kann man denn? Wie kann man eine Behörde, die für die Sicherheit in der Stadt zuständig ist, so aufstellen? Und die Mitarbeiter, die sind auf dem Zahnfleisch gegangen.

Norbert Siegmund [00:26:04]

Wenn man dann mal überlegt, wer die Weichen gestellt hat für den Rückbau von Personal und Ressourcen in den Sicherheitsbehörden, nämlich ein gewisser Islamkritiker, Thilo Sarrazin als Finanzsenator unter dem Label Bürgermeister Klaus Wowereit ....

Simone Schillinger [00:26:24]

Thilo Sarrazin. Der war von 2002 bis 2009 Finanzsenator in Berlin unter dem damals Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Und Wowereit hat bei seinem Antritt damals gesagt: Wir werden sparen, bis es quietscht. Genau das haben sie dann auch getan. Sarrazin selbst wurde später bundesweit mit seinen Büchern bekannt, in denen er vor allem gegen Muslime schießt. Eins davon hieß tatsächlich Deutschland schafft sich ab, dass es in dem Kontext schon echt fast tragisch.

Norbert Siegmund [00:26:55]

Wenn man das alles mal einordnet, dann ist das über die ganzen Pannen hinaus ein politisch brisantes Stück, weil es lehrt, wie schlechte Politik auch eine Gefahr für die Menschen ist, die sie eigentlich schützen soll.

Simone Schillinger [00:27:10]

Diese desolate Personalausstattung, die schon Jahre vorher ihren Anfang nahm, führt 2016 dazu, dass der Gefährder Anis Amri ein halbes Jahr vor dem Anschlag bei der Observation nicht mehr an Prio 1 steht, auch weil für Prio 1 einfach nicht genug Personal da war.

Birgit Tanner [00:27:32]

Doch allein mit Personalmangel ist das nicht zu erklären. Das vorhandene Personal fällt auch noch auf einen sehr billigen Trick von Amri herein. Aus der Telefonüberwachung wissen die Ermittler, dass Amri plötzlich einen ganz anderen Lebenswandel hat. Ganz plötzlich nimmt er auch selbst auf Drogen, schaut stundenlang Pornos, hält sich nicht an das Fasten im Ramadan. Sowas macht doch ein radikaler Islamist nicht. Insofern, Amri scheint nicht mehr so gefährlich zu sein wie noch vor ein paar Monaten, oder?

Sprecher [00:28:06]

Die höchste Priorität für einen Moslem, der in einem nicht-muslimischen Land lebt, ist, seine Identität zu verdecken.

Sascha Adamek [00:28:13]

Wir haben jetzt mal nachgeguckt im Archiv - Report Mainz hatte ein Jahr vorher oder im November 2015 bereits einen Bericht über das Handbook: How to survive the West.

Simone Schillinger [00:28:22]

Das hört sich erst mal an wie eine fluffige Netflix Komödie. Und es gibt tatsächlich auch ein Liebesroman mit dem Titel How to Survive in the West. Was Sascha Adamek aber meint, ist das Handbuch des Islamischen Staates für seine Foreign Fighter, eine Art Briefing, wie man sich im Ausland verhalten soll. So klingt das dann auf Deutsch übersetzt

Sprecher [00:28:44]

Ein Geheimagent lebt immer ein Doppelleben. Er hat ein öffentliches Leben und ein geheimes Leben...Wechsle deinen Vornamen oder gib dir einen Alias-Namen...schau freundlich aus und gib dich gegenüber der westlichen Öffentlichkeit offen...änder dein Aussehen...zieh dich an wie sie....wenn du keinen Bart hast, dann lass dir auch keinen wachsen, das lenkt nur die Aufmerksamkeit auf dich...Einfache Verdienst-Ideen....Kennst du dich mit Kreditkarten-Betrug, Paypal/Ebay-Scams, phishing, hacking aus oder kennst du die Geheimnisse von großen Unternehmen, dann nutze deine Fähigkeiten...Im Westen gilt es als normal, ins Fitnessstudio zu gehen oder im Park zu joggen. Trainiere wie eine normale Person...Freunde dich mit guten, anständigen, weißen Leuten an, die mit der Regierung unzufrieden sind...

Sascha Adamek [00:29:29]

Dealt mit Drogen. Lasst euch mit Kleinkriminellen ein. Das steht in der Anweisung des IS an seine Foreign Fighter drin und es war im deutschen Fernsehen vor einem Millionenpublikum, einer Fachöffentlichkeit, ohnedies bekannt und dann mit so einer dämlichen Begründung zu sagen Ja, wir haben gedacht, er ist kein Islamist, finde ich, ist eine Beleidigung der Öffentlichkeit, aber auch eine Beleidigung der eigenen Beamten, die das sicherlich nicht alle gedacht haben. Da würde man ihn wirklich für komplett blöd halten, das halte ich für falsch. Aber das jetzt hier mein Sondervotum innerhalb des Teams. Das gehört auch zu den Dingen, wo ich nicht alle einer Meinung sind.

Jo Goll [00:30:09]

Einer der Drogen dealt und einer, der Drogen nimmt, der Pornos guckt, der nicht zum Ramadan geht, der kann kein gefährlicher Islamist sein, wo jeder Zeitungsleser eigentlich seit Nine Eleven weiß, dass Islamisten natürlich Camouflage betreiben. Die Jungs sind von Hamburg in die USA gezogen, haben dort Flugschulen besucht und sind abends in Bars gegangen, waren glattrasiert, haben sich westlich gekleidet und Alkohol getrunken. Alles Camouflage. Also dann zu sagen: So einer kann kein Islamist sein, kein radikaler Islamist. Also das hat das LKA Berlin bis heute exklusiv diese Erkenntnis. Da fragt man sich was ist denn da alles in die Hose gegangen, was ist da alles schief gelaufen?

Sascha Adamek [00:30:53]

Das LKA hat es ja nicht so gesehen. Es gab ja Ermittler, die auch in Berlin bis zum Schluss …

Jo Goll [00:30:57]

Chef hat es so gesagt..

Sascha Adamek [00:31:00]

Er hat’s so erklärt. Das kann aber auch ex post einfach ein Rechtfertigungsversuch sein, weil die Ermittler haben gesagt, der verhält sich konspirativ, er verkehrt weiterhin mit Islamisten. Und das gehört auch zur Wahrheit, dass sie das zu einem sehr späten Zeitpunkt auch immer noch in den Aktenvermerken festgestellt haben. Auch im August, wo er schon längst nicht mehr observiert wurde. Also da muss man auch mal sagen, was da in Berlin gelaufen ist, bleibt auch zum Teil immer noch offen, weil nachträgliche Erklärungsversuche mich ja auch nicht überzeugen. Wenn die eigenen Ermittler offenbar auch von der Gefährlichkeit Amris überzeugt waren. Also…

Jo Goll [00:31:39]

Wenige…

Sascha Adamek [00:31:40]

Vielleicht waren es weniger, aber es gab sie. Und das gehört für mich aber auch zur Wahrheit.

Simone Schillinger [00:31:45]

Fassen wir zusammen: Amri verschwindet ab Sommer 2016 vom Observationsradar der Polizei, weil er Pornos guckt, mit Drogen dealt und sich selbst was einwirft.

Birgit Tanner [00:31:57]

Wegen der Drogengeschäfte bekommt ihn die Polizei jedenfalls nicht hinter Schloss und Riegel. Die abgehörten Telefonate mit Kunden reichen nicht aus, man müsste ihn schon in flagranti erwischen. Aber das Thema hatten wir ja schon.

Simone Schillinger [00:32:13]

Tatsächlich ist Anis Amri aber auch noch eine Schlägerei in einer Bar in Neukölln verwickelt. Davon gibt es sogar sehr deutliche Bilder einer Überwachungskamera, auf denen man ganz konkret Amri erkennen kann. Mit einem Gummihammer in der Hand. Doch auch das reicht wohl aus juristischer Sicht nicht für eine Verhaftung.

Birgit Tanner [00:32:33]

Was bei den Kollegen vom rbb für handfeste Auseinandersetzungen sorgt.

Jo Goll [00:32:37]

Ich meine, die Bürokraten werden immer im Nachhinein sagen Ist nicht gegangen. Hatten wir keinen Hebel für Mann. Nach der einen Ausschusssitzung Justiz hat Roter, der damalige Obergeneralstaatsanwalt gesagt: Ja, er hat mit einem Hammer auf jemanden eingeschlagen. Aber das reicht doch nicht, um jemanden abzuschieben oder jemanden vor Gericht zu bringen. Seit wann darf man in Deutschland mit vier Typen in ne Shisha-Bar reinstürmen? Wir haben die Bilder, wir haben die Videos. Du kannst sehen, was das für eine brutale Auseinandersetzung ist und Amri hat mit einem Fliesenhammer zugeschlagen. Und dann hat ein Zeuge gesagt: Nee, da war nix. Hä? Und dann sagst du: Wir machen gar nichts. Die anderen haben sie ja auch verknackt. Der mit dem Messer zugestochen hat. Das glaube ich in hundert Jahren nicht. Seit wann darfst du mit einem Werkzeug eine gemeinschaftliche schwere Körperverletzung? Da ist der Tatbeitrag des Einzelnen überhaupt nicht mehr relevant. Das ist nicht relevant, Sascha. Was der Einzelne da gemacht hat. Wenn du gemeinschaftlich eine Körperverletzung begehst, zählt nur das Resultat. Und da ist ein lebensgefährlich Verletzter dabei gewesen. Dass du dann sagst: Gegen den ermitteln wir und gegen den Rest der Bande nicht. Hä? Das ist, das sieht das Strafrecht so nicht vor.

Sascha Adamek [00:33:58]

Du siehst nur auf dem Video Amri nicht schlagen, das ist das Problem.

Jo Goll [00:34:01]

Das wissen Sie aus abgehörten Telefonaten. Hat er heulend seiner Mutter am Telefon erzählt: Ich krieg richtiger Ärger, äh, äh. Ich muss weg aus Deutschland.

Birgit Tanner [00:34:09]

Gefühlt hätte man Amri also in Berlin schon zig mal einbuchten können. Aber was heißt können? Wenige Monate vor dem Anschlag saß Amri tatsächlich mal im Gefängnis. In Deutschland. Ausgerechnet als er versucht, Deutschland in Richtung Schweiz zu verlassen, wandert er kurz vor der Grenze in den Bau.

Bruno Jost [00:34:34]

Es war ja so: man wusste aus der Telefonüberwachung, die in diesem Fall tatsächlich mal live geführt wurde, wusste man, Amri bewegt sich von Berlin in Richtung Süden. Man hat dann sozusagen das live verfolgt und konnte dann feststellen, dass er wohl auf den deutsch schweizerischen Grenzübergang Richtung Friedrichshafen zusteuert.

Birgit Tanner [00:34:54]

Innerhalb der EU und auch mit der Schweiz haben die Länder untereinander Abkommen. Abkommen, die regeln, wie die Polizei in solchen Situationen handeln muss. Wenn ein Staat erfährt, dass ein Gefährder ausreißt, dann kann man das ja nicht einfach so zulassen. Und so wird Amri an der Grenze im Bus kontrolliert von der Bundespolizei.

Bruno Jost [00:35:16]

Die hat ihn dann abgegriffen und aus dem Bus rausgeholt. Hat dann in seiner Kleidung einmal versteckt, einen falschen italienischen Ausweis gefunden und zum anderen hat er sich mit einem solchen Ausweis auch ausgewiesen. Damit war für die Bundespolizei eigentlich die Sache erledigt.

Simone Schillinger [00:35:30]

Die Beamten der Bundespolizei übergeben Amri an die Landespolizei Baden-Württemberg und dort hat der Beamte keine Ahnung, wer Anis Amri ist. Die ganze Vorgeschichte kennt er nicht, woher auch. Und auch der dortige Richter nicht.

Jo Goll [00:35:46]

Ich habe den Richter in Friedrichshafen damals interviewt. In Ravensburg war es genau gesagt und der hat gesagt: Herr Goll, ich wusste doch gar nicht, mit wem ich es zu tun hatte. Die ganzen Erkenntnisse, die sie mir da jetzt präsentieren, die hatten wir doch gar nicht. Und die hat uns auch niemand mitgeteilt. Und du bist live drauf, du kriegst alles mit und hältst es nicht für nötig, dann zu sagen: Oh, wär vielleicht nicht schlecht, wenn die den jetzt schon festnehmen, dann sollten wir uns da mal drum kümmern. Vielleicht lässt sich ja was löten. Und dann haben sie ja auch noch gefälschte Papiere bei ihm gefunden. Immerhin ein Vergehen. Gut, dass ich auch nicht den großen Durchbruch gebracht. Mit Sicherheit nicht. Aber dass das zu dem Richter da einfach so im Regen stehen lässt und dem nicht sagst, was Sache ist, das ist schon echt ein Ding.

Birgit Tanner [00:36:37]

Und genau diesen Punkt findet auch Sonderermittler Bruno Jost fatal.

Bruno Jost [00:36:43]

Das hätte aus meiner Sicht nicht passieren dürfen, zumal das ja nun kein Überraschungsangriff war. Das hat sich ja über Stunden hinweg angebahnt. Man wusste ja, wohin er sich bewegt. Man wusste, er wird jetzt aus dem Bus geholt. Man war ja sozusagen live dabei. Und vor allem, es bestand ja auch nicht die Gefahr, dass er nun in der nächsten halben Stunde wieder davonläuft, sondern er wurde ja erst mal aus aufenthaltsrechtlichen Gründen zwei Tage in Haft genommen. Das heisst, für die sachkundigen Polizeidienststellen in Berlin und NRW zeitlich und tatsächlich die Möglichkeit gegeben, sich nach Friedrichshafen zu begeben und dort eine Vernehmung mit allem, was an Wissen über Amri vorhanden war, durchzuführen. Sei es nun aus Berliner Sicht zum Beispiel die Geschichte mit der Shisha-Bar, die Geschichte mit dem Rauschgifthandel. Man hätte ihm ganz qualifiziert das eine oder andere vorhalten können. Aus nordrhein-westfälischer Sicht hätte man zum Beispiel die Frage seiner Staatsangehörigkeit mal ansprechen können. Man hätte ihm aus der laufenden Telefonüberwachung Vorhalte machen können, aus denen sich ergeben hätte: Du bist ja gar kein Ägypter, du bist ja Tunesier.

Simone Schillinger [00:37:55]

Und für Sonderermittler Bruno Jost ist eins klar. Damit hätte man Amri aus dem Verkehr ziehen können. Damit hätte es vermutlich nie ein Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gegeben, zumindest nicht verübt von Anis Amri.

Bruno Jost [00:38:10]

Man hätte ihn wegen Urkundenfälschung, das wäre nämlich das dort gewesen, also das Vorzeigen der falschen italienischen Papiere wäre also strafrechtlich gesehen eine Urkundenfälschung gewesen. Man hätte ihn deswegen festnehmen können, in U-Haft nehmen können. Und wie lange diese U-Haft gedauert hätte, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Das hängt jetzt wiederum von allen möglichen Gegebenheiten ab. Aber immerhin wäre er zunächst mal weg gewesen und man hätte zum Beispiel mit einem beschleunigten Verfahren ihn überziehen können. Das heißt, innerhalb von ein, zwei Tagen hätte man ihn anklagen können. Man hätte dadurch eine schnelle Verurteilung herbeiführen können, vielleicht auch nur zu einer Geldstrafe. Mag sein, aber diese Geldstrafe hätte man ja dann, da er nur sehr begrenzt zur Zahlung dieser Geldstrafe in der Lage gewesen wäre, hätte man ja zum Beispiel in eine Ersatz-Freiheitsstrafe dann umwandeln können sozusagen. Und er hätte diese als Ersatz-Freiheitsstrafe verbüßen können. So wie es übrigens mit anderen Nutzern solcher italienischen Falsifikate geschehen ist, die keine Gefährder waren.

Simone Schillinger [00:39:23]

Anis Amri ist nach zwei Tagen in einem Ravensburger Gefängnis wieder auf freiem Fuß. Man hatte ihn hinter Gittern und mit Urkundenfälschung gehen andere Leute nachweisbar eine ganze Weile in den Knast. Amri aber nicht.

Bruno Jost [00:39:39]

Ich glaube, der war fassungslos, als er entlassen wurde. Also man hat den Eindruck, er war regelrecht euphorisch. Ja, er war... Er hat sich, glaube ich, irgendwie fast fast als auserwählt gesehen. Dass das trotz allem, was er in den vergangenen Monaten hier in Deutschland geleistet hatte, das für ihn ohne Konsequenzen blieb. Ja, es war.. es war ein Schlüsselerlebnis für ihn.

Simone Schillinger [00:40:06]

Nur viereinhalb Monate nach diesem Schlüsselerlebnis wird Amri den Anschlag verüben.

Birgit Tanner [00:40:13]

In Folge 4 von Breitscheidplatz:

Jo Goll [00:40:16]

Abu Walaa war die Spinne im Netz. Der hat wirklich richtig Blut an den Händen.

Sascha Adamek [00:40:23]

Wir haben damals schon den VP 01 unter Verdacht gehabt, ein Spitzel zu sein.

Norbert Siegmund [00:40:27]

Und da waren dann die Oberdjangos vom Bundeskriminalamt, die sich gesagt haben: Was will der Trottel aus dem Ländchen NRW? Wir sind die Super Cops.

Simone Schillinger [00:40:39]

Beim Anschlag auf den Breitscheidplatz verloren 13 Menschen aus sechs Nationen ihr Leben.

Birgit Tanner [00:40:45]

An sie wollen wir am Ende einer jeden Folge dieses Podcasts erinnern. Denn ihre Namen dürfen nie vergessen werden.

Anna Bagratuni.

Simone Schillinger [00:40:56]

Georgiy Bagratuni.

Birgit Tanner [00:40:58]

Klaus Jacob.

Simone Schillinger [00:41:00]

Nada Cizmar

Birgit Tanner [00:41:02]

Fabrizia di Lorenzo

Simone Schillinger [00:41:04]

Sebastian Berlin

Birgit Tanner [00:41:06]

Dalia Elyakim

Simone Schillinger [00:41:07]

Christoph Herrlich

Birgit Tanner [00:41:08]

Dorit Krebs.

Simone Schillinger [00:41:10]

Peter Völker.

Birgit Tanner [00:41:11]

Angelika Klösters

Simone Schillinger [00:41:13]

Lukasz Urban,

Birgit Tanner [00:41:15]

Sascha Hüsges.

Sprecher [00:36:46]

Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190P. Im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem rbb. Executive Producer sind Sahar Eslah und Oliver Meske. Koordination: Thomas Simon. Skript, Dramaturgie und Redaktion: Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit: Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign: Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik: Felix Schneider. Sprecher*innen: Saskia Weisheit und Matthias Kiel. Großen Dank an die Journalist*innen des rbb: Sascha Adamek, Jo Goll, Norbert Siegmund und Susanne Opalka. Und an Peter Till Kolano für die Bereitstellung des Archivmaterials. So wie Anne Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Anette Nolting für die redaktionelle Unterstützung.