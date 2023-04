Der Auftrag (6/6)

per Mail teilen

Die Versäumnisse im Fall Breitscheidplatz schockieren – wieder und wieder. Als ziemlich sicher gilt, man hätte den Anschlag in dieser Form verhindern können. Doch: Haben die Behörden aus ihren Versäumnissen gelernt? Wurde wirklich alles getan, um die Bevölkerung vor weiteren Anschlägen zu schützen? Ein Hinweis deutet darauf hin, dass dem nicht so ist. Dieser Hinweis führt die Journalisten des rbb nun kurz vor der Veröffentlichung ihrer Dokumentation bis in den Irak.

Doku in der ARD Mediathek: http://x.swr.de/s/breitscheidplatz

Podcast-Tipp: Organisiertes Verbrechen vom NDR http://x.swr.de/s/organisiertesverbrechen

BREITSCHEIDPLATZ ist eine Produktion von 190p im Auftrag von SWR und rbb.