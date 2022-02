Breitscheidplatz // Folge 6 // Der Auftrag

Birgit Tanner [00:00:00]

Hier ist Birgit mit einer kurzen Info, bevor die Folge gleich beginnt. Breitscheidplatz ist eine zusammenhängende Serie, das heißt, die Folgen bauen aufeinander auf. Solltet ihr also die ersten Folgen noch nicht gehört haben, fangt am besten dort an!

Musik setzt ein [00:00:16]

Birgit Tanner[00:00:22]

Es ist ein Samstagmorgen im November 2021. Draußen ist es nebelig. Richtig ungemütlich. Simone und ich sind jeweils zu Hause bei unseren Familien. Der erste Kaffee ist schon aus der Maschine geflossen.

Die Journalisten Jo Goll und Norbert Siegmund sind nicht zuhause und schon eine ganze Weile unterwegs. Sie sind nach Frankfurt gefahren, zum Flughafen.

Simone Schillinger [00:00:49]

Die letzten Tage waren stressig für die beiden. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Sascha Adamek arbeiten die RBB-Journalisten an einer Doku-Reihe für die ARD, die in rund einem Monat veröffentlicht werden soll.

Simone Schillinger [00:01:02]

Seit dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz, also seit fünf Jahren, recherchieren die drei. In unzähligen Beiträgen haben sie Missstände in den Behörden – vor und nach der Terrortat von Anis Amri - aufgedeckt. Im Fernsehen, im Radio, in Artikeln.

Birgit Tanner [00:01:17]

Von diesen Missständen und der Recherche der Journalisten haben wir euch in den letzten Folgen dieses Podcasts erzählt.

Simone Schillinger[00:01:24]

Aber ihre vielleicht wichtigste Reise, die steht den Journalisten jetzt bevor. Es geht… in den Irak.

Birgit Tanner[00:01:38]

Den Security-Check haben Norbert und Jo schon hinter sich, gerade warten sie im Abflugbereich aufs Boarding.

Und genau in diesem Moment erreiche ich die beiden:

Birgit Tanner [00:01:49]

Welche neuen Erkenntnisse erhofft ihr euch dort?

Norbert Siegmund [00:01:53]

Das grundsätzliche Problem in der ganzen Affäre ist ja, dass die Sicherheitsbehörden an der sogenannten Einzeltäter These festhalten. Äh, also Amri wird sozusagen als einsamer Wolf da allein gehandelt. Unsere Erkenntnisse sind eigentlich die, und die Hinweise, die wir inzwischen haben, dass da doch so was wie ein Netzwerk dahinter gibt. Und ähm, dem gehen wir jetzt halt nach. Also Stichwort: Wer könnte Drähte gezogen haben? Wer könnte sozusagen verantwortlich zeichnen für das, was dann in Berlin geschehen ist?

Jo Goll [00:02:31]

Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt, was dabei rauskommt, bei dieser Reise, weil wir an dieser Spur, von der Norbert gerade gesprochen hat, tatsächlich seit Monaten jetzt recherchieren. Das ist eine Spur, so viel glaube ich, darf man sagen, die Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt kurz nach dem Anschlag schon hatten, aber dann eben fallen lassen haben. Und es geht wirklich darum: „Wer sind die Hintermänner? Was ist da im Vorfeld dieses Anschlages passiert?“ Uns interessiert das brennend, auch mit Hinblick natürlich auf die Opfer, mit Hinblick auf die Öffentlichkeit, die eben Antworten auf viele bohrende Fragen haben will. Die Sicherheitsbehörden wollten offensichtlich relativ schnell keine Antwort mehr, weil sie sich festgelegt haben: Amri hatte kein Netzwerk! Amri hatte keine Hintermänner! Amri hat allein gehandelt! Das ist einfach die bequeme Version zur Erklärung dieses Anschlags, um klarzumachen, diese Einzeltäter These ist nicht mal die halbe Wahrheit. Im Grunde genommen ist es eine Lüge.

Simone Schillinger[00:03:44]

Was die rbb-Journalisten im Irak herausfinden werden…

Birgit Tanner[00:03:47]

Wie die Behörden wichtige Zeugenaussagen verhindert haben…

Simone Schillinger [00:03:51]

Undwas die Recherchen des rbb-Teams jetzt auslösen können…

Birgit Tanner [00:03:55]

Das hört ihr in dieser letzten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Birgit Tanner.

Simone Schillinger [00:04:00]

Und ich bin Simone Schillinger. Und das ist der Podcast „Breitscheidplatz“.

Folge 6: Der Auftrag

Birgit Tanner [00:04:11]

Im Juni 2021 ist Schluss. Nach drei Jahren beendet der Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Ermittlungen.

Tausende von Akten, 180 Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige führen schließlich zu einem Abschlussbericht, der selbst fast 2.000 Seiten lang ist.

Aber trotzdem sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet. Das sehen selbst einige Mitglieder des Untersuchungsausschusses so. So wie zum Beispiel Benjamin Strasser, der für die FDP im Ausschuss saß:

Benjamin Strasser [00:04:46]

Was aber offen ist. Und das glaube ich auch, dass man da hätte deutlich mehr an Gewicht drauf setzen können, ist dieses ganze Netzwerk drumrum? Wer wusste eigentlich von diesem Anschlag? Wer hat ihm bei welchen Dingen geholfen? Wer hat diesen Anschlag mitfinanziert? Wie kam Anis Amri aus der Stadt raus? Hat ihn jemand da rausgefahren? Aufgrund dieser gesamten Sachlage vermute ich, dass es da mindestens Mitwisser, wenn nicht gar Unterstützer gegeben haben muss.

Simone Schillinger [00:05:20]

Und so konstatiert Strassers Fraktion – gemeinsam mit den Grünen und den Linken – dass der Terroranschlag eben – Zitat - „keine unvorhersehbare und kontextlose Tat eines Einzelnen“ gewesen sei.

Heißt also: Sie gehen davon aus, dass es Mitwisser gegeben hat. Vielleicht sogar: Mittäter. Und die könnten immer noch frei herumlaufen. und: Bis heute eine Gefahr darstellen.

Birgit Tanner [00:05:46]

Wer aber könnte in die Tat verwickelt gewesen sein? Der erste Blick geht auf Amris direktes Umfeld. Und aus seinem ganzen Umfeld, fällt ein Bekannter Amris besonders auf. Einer, den man vielleicht sogar als engen Freund Amris bezeichnen könnte. Sein Name ist Bilel Ben Ammar. Wie Amri selbst, stammt Ammar aus Tunesien, wie Amri hat er ein langes Strafregister, wie Amri gilt auch er bei den Behörden als Gefährder.

Irene Mihalic [0:06:16]

Also Bilel Ben Ammar war die Person, mit der sich Anis Amri am Vorabend des Anschlags noch getroffen hat...

Simone Schillinger [00:06:23]

Das ist Irene Mihalic. Sie war für die Grünen im Untersuchungsausschuss. Das Treffen, von dem sie da spricht, fand in einem Imbiss in Berlin-Wedding statt. Videoaufnahmen vom Imbiss zeigen, wie Amri und Ben Ammar da in einer Ecke sitzen. Der Wirt sagt später aus, die beiden hätten „konspirativ“ gewirkt. Und dieses Treffen fand eben direkt am Abend vor dem Anschlag statt.

Irene Mihalic [00:06:48]

Er galt als einer seiner engsten Vertrauten und von ihm musste man einfach ausgehen, dass er auch jemand war, der in die Planung von Amri eingeweiht gewesen ist, einfach weil er so eng an ihm dran war und weil die beiden unfassbar viel miteinander zu tun hatten.

Birgit Tanner [00:07:04]

Unmittelbar nach dem Anschlag verschwindet Ben Ammar. Zehn Tage lang taucht er ab. Doch die Ermittler finden ihn.

Irene Mihalic [00:07:11] also als das Verfahren eröffnet wurde wegen des Anschlags auf dem Breitscheidplatz, da stand der Name Bilel Ben Ammar auf dem Aktendeckel als einer der mutmaßlich Beschuldigten an diesem Anschlag.

Simone Schillinger [00:07:23]

Als Ben Ammar schließlich nach 10 Tagen aufgegriffen wird, landet er in einer Zelle.

Irene Mihalic [00:07:29]

Aber wo er sich denn die zehn Tage aufgehalten hat, das ist nicht mal gefragt worden. Und überhaupt sind da Dinge unterblieben, die vielleicht eine Tatbeteiligung hätten nachweisen können, also die man einfach nicht gemacht hat.

Birgit Tanner [00:07:41]

Stattdessen passiert etwas, was sonst wirklich NIE passiert. Im Rekordtempo wird Bilel Ben Ammar von den deutschen Behörden abgeschoben. Sein Handy nimmt man ihm zwar noch ab, aber nur wenige Tage nach seiner Verhaftung sitzt der Gefährder im Flugzeug nach Tunesien. So schnell, dass es auch die Journalisten des rbb überrascht. Das hat uns Jo Goll erzählt:

Jo Goll [00:08:06]

Ich war mal beim mit Ulrich Kraetzer von der Morgenpost bei dem Anwalt von Bilel Ben Ammar, der hatte auch einen Anwalt. Und der hat eingeräumt, ich glaube, ich hatte so ein, zwei Fristen verpasst, aber ich hätte niemals damit gerechnet, und das ist auch nicht üblich, dass einer in so kurzer Zeit abgeschoben wird. Da war der wirklich wie vorn Kopf gehauen. Da gibt es immer noch Fristen, da gibt es immer noch Möglichkeiten, noch mal zu telefonieren, Dinge einzuleiten. Das war alles nicht der Fall. Und diese Abschiebung ist uns jetzt in den Recherchen noch mal begründet worden. Da hieß es ja, wir wussten, der ist brandgefährlich. Das ist ein Typ, der macht was. Und nach dem Anschlag haben wir gedacht. Bloß weg mit dem, so! Gegenfrage: Wie kann man den wahrscheinlich wichtigsten Zeugen einfach abschieben?

Simone Schillinger [00:09:03]

Denn zum wichtigsten Zeugen wird der Amri-Vertraute noch mehr, nachdem man sein Handy ausgewertet hat. Darauf sind Fotos. Vom Breitscheidplatz. Und diese Fotos sind jetzt echt keine Touri-Bilder. Also, der hat nicht hübsch die Gedächtniskirche fotografiert, um sie seinen Lieben zu Hause zu schicken. Sondern der hat den Platz und die Umgebung regelrecht dokumentiert. Geschossen wurden die Fotos bereits Wochen und Monate vor dem Anschlag.

Jo Goll [00:10:22]

Auf dem sichergestellten Handy des Amri–Vertrauten Ben Ammar finden die Ermittler nach dem Anschlag brisante Fotos. Der Breitscheidplatz, fotografiert aus Perspektiven, die wie das BKA später feststellt – Zitat - “aufgrund des speziellen Blickwinkels des Fotografen den Anschein erwecken, dass hier möglicherweise der spätere Anschlagsort aufgeklärt wurde.” Bilel Ben Ammar. Mitwisser oder gar Beteiligter am Anschlag?

Birgit Tanner [00:09:59]

War der Anschlag also bereits weit im Voraus geplant?

Dazu befragen können die Behörden Ben Ammar nicht mehr. Schließlich hat man ihn ja in den nächsten Flieger nach Tunesien gesteckt. Und zwar BEVOR man sich mal angeschaut hat, was da so alles auf seinem Handy ist. Und die Fotos sind nicht das einzig Brisante, was sich auf dem Handy befindet.

Jo Goll [00:10:22]

Gibt aber auch noch ganz andere Bilder von ihm. Also, der war ja wirklich ein richtiger Hardcore Islamist. Und da ist eine Boarding Card zum 14. Juli aufgetaucht nach Frankreich. Was war am 14. Juli 2016? Der Anschlag in Nizza?

Simone Schillinger [00:10:41]

Genau an dem Tag fuhr in Nizza auch ein LKW in eine Menschenmenge.

Jo Goll [00:10:46] …

Da haben wir schon echt gestaunt. Und da war dann die These, die Vermutungen konnten wir nie ganz belegen: Hat dieser Mensch etwas mit dem Anschlag von Nizza zu tun gehabt? Auch das wissen wir bis heute nicht. Weil man hat ihn ja lieber abgeschoben, als ihn solche Dinge endlich mal zu fragen.

Birgit Tanner [00:11:07]

Erst sitzt Ben Ammar in Tunesien im Gefängnis, wird dann entlassen. Irgendwann verliert sich seine Spur. Was er heute macht oder möglicherweise plant?

Jo Goll [00:11:16]

Niemand weiß es. Lebt er überhaupt noch?

Irene Mihalic [00:11:19]

man hat augenscheinlich alles daran gesetzt, ihn so schnell wie möglich außer Landes zu bringen. Und das wirft natürlich gerade auch mit Blick auf die Frage: gab es noch weitere Beteiligte an diesem Anschlag? Wahnsinnig viele Fragen auf.

Simone Schillinger [00:11:31]

Also: Ob Amris Vertrauter Ben Ammar auch irgendwie in den Anschlag verwickelt war, das wissen wir nicht. Aber selbst wenn, wäre ja immer noch nicht klar, ob es da nicht irgendwen im Hintergrund gibt, der die beiden gesteuert oder angeleitet hat.

Birgit Tanner [00:11:44]

Um an der Stelle weiterzukommen, sollten wir uns vielleicht mal anschauen, wie die deutschen Behörden bei diesem Thema organisiert sind.

Simone Schillinger [00:11:55]

Also: Es gibt zum einen die Polizei. Die darf zum Beispiel Verdächtige verhören oder festnehmen. Und es gibt zum anderen die Nachrichtendienste – oder „Geheimdienste“, wie den Verfassungsschutz oder den BND, den Bundesnachrichtendienst. Die dürfen das nicht.

Birgit Tanner [00:12:11]

Und das ist extrem wichtig, wenn man herausfinden will, was wirklich schief gelaufen ist, in den Ermittlungen zum Breitscheidplatz. Untersuchungsausschuss-Mitglied Irene Mihalic war früher selbst mal Polizistin und kann darum sehr gut weiter erklären:

Irene Mihalic [00:12:26]

Jetzt muss man wissen, dass bei Gefährdern die Polizei zuständig ist. Nicht der Nachrichtendienst, also nicht der Verfassungsschutz, der ein Nachrichtendienst ist. Die beschäftigen sich in der Regel nicht mit Gefährdern als Person, sondern eher mit der Frage von Komplexen. Also haben wir zum Beispiel ein Problem mit islamistischem Terrorismus? Ja? Wie ist da das Personen-Potenzial? Wie viele Gefährder gibt es da? Und so, also ist es eine relevante Bedrohung für die öffentliche Sicherheit? Aber den einzelnen Gefährder, den sozusagen zu bearbeiten, polizeilich zu behandeln, zu überwachen und so weiter, das machen halt eben die Polizeien und nicht der Verfassungsschutz.

Simone Schillinger [00:13:08]

Sprich: Um einen radikalisierten Einzeltäter würde sich die Polizei kümmern. Wenn der aber Teil eines größeren Komplexes ist, dann wären die Nachrichtendienste, wie der BnD oder der Verfassungsschutz zuständig. Der Verfassungsschutz soll sich zum Beispiel um die Aufdeckung verfassungsfeindlicher Verschwörungen oder Anschlagsplanungen kümmern. Die Typen festnehmen, würde dann wieder die Polizei.

Birgit Tanner [00:13:33]

Der Chef des Verfassungsschutzes war damals noch Hans-Georg Maaßen. Der Name ist ja vor ein paar Jahren aus anderen Gründen relativ bekannt geworden. Im Februar 2017, nur rund zwei Monate nach dem Anschlag, sagt Maaßen dann etwas sehr Interessantes:

Hans-Georg Maaßen [00:13:50]

Der Anis Amri ist mit polizeilichen Mitteln abgedeckt worden.

Simone Schillinger [00:13:55]

Und auch später noch klingt das bei ihm so:

Hans-Georg Maaßen [00:13:57]

Der Fall Amri hat keine Rolle gespielt, hat keine Rolle gespielt, weil meine Mitarbeiter ihn als einen Polizeifall ansahen, der in den Händen der Polizei war und wir mit unseren Fällen, ja, wir waren mehr als ausgelastet in dieser Zeit.

Birgit Tanner [00:14:11]

Reiner Polizeifall also, mit dem das Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz BfV nix zu tun hat. Amri ist also ein „Gefährder“, aber nicht Teil eines „Komplexes“ – im Prinzip sagt der damalige Chef des Verfassungsschutzes genau das. Und das wohlgemerkt, obwohl Amri mehrfach Thema war im GTAZ, dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Das ist ein Gremium, in dem sich dutzende verschiedene Behörden über Gefahren und Gefährder austauschen. Da sitzt das Bundesamt für Verfassungsschutz mit am Tisch, genauso wie auch die „normale“ Polizei. Und dort wird über die größten Bedrohungen für Deutschland beraten und diskutiert. Und im Jahr des Anschlags wurde da angeblich über keinen anderen Gefährder so oft gesprochen wie über Amri.

Simone Schillinger [00:15:07]

Trotzdem: Auch als Maaßen vor dem Untersuchungsausschuss aussagt, bleibt er dabei. Sein Bundesamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte keine Leute auf Amri angesetzt. U-Ausschuss-Mitglied Benjamin Strasser:

Benjamin Strasser [00:15:22]

Man hat es heruntergespielt als reiner Polizeifall. Also die Polizei ist eigentlich an dem ganzen Dilemma schuld. Die Nachrichtendienst, der Bundesnachrichtendienst, der Verfassungsschutz, die haben da eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt.

Birgit Tanner [00:15:35]

Aber dann, im Spätsommer 2018, entdeckt das rbb-Journalistenteam etwas Spannendes. Ein kleines Detail in einem riesigen Berg von Akten. Eine Randnotiz auf der Verbotsverfügung gegen die Fussilet-Moschee – die inzwischen endlich verboten war.

Simone Schillinger [00:15:56]

Das ist die radikale Moschee, in der der Attentäter Amri regelmäßig war, auch direkt vor dem Anschlag. Wo er ja auch mit der Kamera überwacht wurde. Darum ging es in Folge 2 dieses Podcasts.

Birgit Tanner [00:16:07]

Und plötzlich fällt den Journalisten bei der Verbotsverfügung, also quasi bei der Begründung des Verbots, etwas auf. Und zwar in den Fußnoten.

Norbert Siegmund [00:16:17]

Als wir sie dann hatten, stand in der Fußnote dann: „Quelle: BfV“, also Bundesamt für Verfassungsschutz, wo ganz klar daraus hervorgeht: die hatten eine menschliche Quelle in dieser Moschee. Und das wiederum steht natürlich im krassen Gegensatz zu der Interview Aussage des Präsidenten damals Hans-Georg Maaßen, der sagt es ist ein reiner Polizei Fall.

Jo Goll [00:16:37]

Wenn Herr Maaßen in aller Öffentlichkeit gesagt hat - und auch andere Behördenvertreter: Das ist ein reiner Polizei-Fall. Wir haben damit nichts zu tun! So, und spätestens als wir das gelesen hatten, war uns klar, das ist nicht die Wahrheit, das ist ganz sicher nicht die Wahrheit.

Simone Schillinger [00:16:59]

Nochmal zum Mitschreiben: Hans-Georg Maaßen hat immer behauptet, dass seine Behörde keine Leute an Amri dran hatte. Das das nur ein Fall für die Polizei war. Und nun steht in einem offiziellen Dokument, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eben doch einen V-Mann in der Moschee hatte. In der Moschee, in der Anis Amri ein- und ausging. Eine Quelle also, die über die Gefährlichkeit von Amri mutmaßlich Bescheid wusste. Und eine weitere Behörde, die DIREKT an Amri dran war. Das ist schon ein Hammer.

Birgit Tanner [00:17:32]

Kurz darauf wird diese Geschichte durch einen weiteren Beweis gestützt. Dabei geht es um einen sogenannten “Sprechzettel”, das ist ein Zettel, in dem den Behördenchefs vor Terminen Infos mitgebenen werden.

Jo Goll [00:17:48]

Das heißt, Maaßen wird für einen Termin vorbereitet und seine Beamten, seine Ministerialbeamten, geben ihm Sprechzettel mit auf den Weg zu einem Treffen mit Berlins Innensenator Geisel. Und in dem Sprechzettel stand eindeutig drin, ich übersetze es jetzt mal aus dem Amtsdeutsch. In das, was wir uns so sagen würden. Pass auf, Maaßen, wenn du mit dem Geisel sprichst, dann musst du peinlich genau darauf achten, dass diese Quelle, die darf nie öffentlich werden, das ist brandgefährlich und die Berliner, das LKA, die wissen Bescheid. Die wissen inzwischen, dass wir da eine Quelle haben. Das darf nicht an die Öffentlichkeit.

Simone Schillinger [00:18:32]

Kommt es dann aber eben doch. Weil die Journalisten darüber berichten.

Es wurde also wieder verschwiegen, gemauert, vertuscht. Was auch im U-Ausschuss für Entsetzen sorgt. Irene Mihalic sagt damals zum rbb-Team:.

Irene Mihalic [00:18:48]

Das Parlament hätte informiert werden müssen, weil das Parlament hat danach gefragt. Und heute erfahren wir, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz einen V-Mann in der Fussilet-Moschee hatte, also im direkten Umfeld von Anis Amri, das heißt: der Verfassungsschutz hat hier das Parlament und die Öffentlichkeit darüber getäuscht und das muss selbstverständlich Konsequenzen haben.

Birgit Tanner [00:19:09]

Mal wieder eine Behörde, die offenbar nicht aufklären möchte, die eigenen Fehler nicht einräumen will. Das ist nichts Neues. Was die Enthüllungen aber jetzt bewiesen haben, Anis Amri war nicht nur irgendein Gefährder, der der Polizei durch die Lappen gegangen ist. Sondern auch die Geheimdienste waren an dem dran und die, wir erinnern uns…

Irene Mihalic [00:19:33]

Die beschäftigen sie in der Regel nicht mit Gefährdern als Person, sondern eher mit der Frage von Komplexen.

Simone Schillinger [00:19:41]

Ist Anis Amri also doch kein Einzeltäter, sondern Teil eines Komplexes? Wer sind dann die Hintermänner? Die Strippenzieher?

Birgit Tanner [00:19:49]

Eine Person, die möglicherweise die Antwort kennt, ist Amris Vertrauter Bilel Ben Ammar. Aber den haben die deutschen Behörden ja holterdipolter abgeschoben und dann wohl auch komplett aus den Augen verloren.

Irene Mihalic [00:20:03]

Selbstverständlich haben wir als Untersuchungsausschuss alles daran gesetzt, ihn als Zeugen zu vernehmen. Uns ist immer wieder signalisiert worden, dass man seinen Aufenthaltsort nicht kennt und dass man ihn deswegen nicht nach Berlin bringen kann.

Simone Schillinger [00:20:16]

Diese Spur ist also eine Sackgasse. Das rbb-Team gibt sich damit aber nicht zufrieden. Was die Journalisten antreibt, das sind auch die Opfer des Anschlags und die Angehörigen.

Petr Cizmar [00:20:27]

Ja, also ich, sicherlich hatte ich eine Hoffnung, dass es eine Erklärung geben wird. Obwohl, ja, das hat die Frau Merkel uns versprochen.

Birgit Tanner [00:20:41]

Deren Geschichten begleiten sie ja nun auch schon seit fünf Jahren. Norbert Siegmund erzählt uns dazu am Telefon:

Birgit Tanner [00:20:41]

Deren Geschichten begleiten sie ja nun auch schon seit 5 Jahren. Norbert Siegmund erzählt uns dazu am Telefon

Norbert Siegmund [00:20:48]

Diese Opfer, und das haben ganz verschiedene Politiker gesagt nach dem Anschlag bei den Gedenkstunden in den Parlamenten, diese Opfer sind stellvertretend für uns alle getroffen worden. Also, natürlich haben die Opfer ein ganz besonderes Recht zu erfahren, was passiert ist. Aber wir alle haben auch dieses Recht zu erfahren, was passiert ist. Und insofern fühlen wir uns eigentlich da bestärkt, diese Spuren auch nach fünf Jahren noch weiter zu verfolgen.

Simone Schillinger [00:21:18]

Immer wieder gelangen Norbert, Jo und Co. über ihre Quellen an Informationen aus den Sicherheitsbehörden. Im Laufe der fünfjährigen Recherche kommt da ganz schön was zusammen.

Norbert Siegmund [00:21:29]

Das heißt, dass ein Whistleblower oder eine Whistleblowerin dir Informationen zur Verfügung stellt. Die können ja auch, wie soll ich sagen, können ja auch Akten sein, oder, Fotokopien, Sticks, Fotos, das ist ja so! Wir haben Menschen gesucht. Menschen gesucht, die wir fragen können. Und ja, dann ist das so.

Jo Goll [00:21:52]

Geduld ist unser zweiter Name. Nein, du musst einfach da auch vertrauensbildende Maßnahmen.

Norbert Siegmund [00:22:01]

Du musst auch einfach einen Ruf haben. Kollege Goll hat zum Beispiel einen ganz ausgezeichneten Ruf.

Jo Goll [00:22:05]

Dankeschön.

Norbert Siegmund [00:22:06]

Da kommen auf einmal zehn Whistleblower hinterher.

Jo Goll [00:22:09]

Also du musst dir das so vorstellen. Wir sitzen ja seit fünf Jahren, die Terra Byte werden immer mehr und immer größer. Und irgendwann entdeckst du Dinge, da sitzt du vielleicht schon seit vier Jahren drauf und hast das gar nicht gewusst oder…

Norbert Siegmund [00:22:24]

begriffen.

Jo Goll [00:24:24]

Oder begriffen! Also dass du Du sitzt immer wieder vor diesem Schirm und liest und liest und denkst: Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? So, und dann stellst du fest: Oha, das haben wir schon seit zwei Jahren. Mist! Warum haben wir es nicht entdeckt?

Birgit Tanner [00:22:42]

Und über genau so einen Hinweis stolpern die Journalisten nun, im Jahr 2021.

Simone Schillinger [00:22:51]

Es ist der Hinweis, der sie schließlich in den Irak führen wird.

Jo Goll [00:22:55]

Muss natürlich in den Akten tief wühlen, aber a, war das Thema im Untersuchungsausschuss und b steht es in den Akten. Und das heißt, wenn man viereckige Augen bekommt, nachts, wie Norbert immer sagt, dann findet man so einen Vorgang. Norbert hat den gefunden.

Birigt Tanner [00:23:15]

Es geht um einen Hinweis aus Abu Dhabi, den die Geheimdienste und das Bundeskriminalamt schon an Silvester 2016, also genau 12 Tage nach dem Anschlag erhalten haben. Der Hinweis stammt von einer – Zitat - „ausgesprochen zuverlässigen nachrichtendienstlichen Verbindung“. Und in diesem Hinweis heißt es, dass der Anschlag in Auftrag gegeben worden sei. Und zwar von einem hochrangigen IS-Kommandanten. Er nennt sich Abu Bara‘a al Iraqi.

Norbert Siegmund [00:23:50]

Der heißt mit bürgerlichem Namen Soundso, soundso! Dieser Hinweis wurde, wie es heißt, von der Fachdienststelle vor Ort als „sehr glaubwürdig“ eingestuft. Die Quelle als „sehr vertrauenswürdig“. Das heißt, man hat aus dieser Quelle schon öfter Informationen bekommen, die sich bewahrheitet haben. Ja, sas ist eine zuverlässige Quelle.

Simone Schillinger [00:24:12]

Was machen also BKA und Bundesnachrichtendienst, als sie diesen Hinweis auf den möglichen Strippenzieher aus der zuverlässigen Quelle erhalten? Erstmal wohl nicht mehr, als wir auch tun könnten: Sie suchen im Internet. Und da finden sie ihn nicht. Was für eine Überraschung.

Birgit Tanner [00:24:30]

Der zuständige BND-Mann sagt später, die Spur sei „banal“ gewesen. Und „nicht wertig“. Moment! Galt die Quelle nicht eigentlich als: „ausgesprochen zuverlässig“? Als sich ein BKA-Mann im Untersuchungsausschuss zu dieser Geschichte äußern soll, gerät er unter anderem an Benjamin Strasser.

Benjamin Strasser [00:24:53]

Man hat schon gemerkt, dass er sich an dem ganzen Vorgang erst nicht so erinnern wollte und man ist sehr schnell auf die Spur gekommen, dass dieser Hinweis wohl nicht mit der notwendigen Sorgfalt bearbeitet worden ist. Vor allem nicht vom Bundesnachrichtendienst, aber auch vom BKA nicht. Ich habe Ihn dann am Ende der Befragung nach einigem Hin und Her gefragt, ob man denn feststellen könne, dass der Hinweis versandet ist. Und der Zeuge hat gesagt, ja, das sei korrekt.

Simone Schillinger [00:25:27]

„Versandet“ also. Ein wichtiger Hinweis auf den möglichen Strippenzieher „versandet“.

Norbert Siegmund [00:25:35]

Wir kennen die Schriftstücke. Das ist so konkret und das ist so präzise. Das ist alles andere als banal und nicht wertig. Wir haben gegoogelt, und gesucht. Das hat das BKA auch gemacht. Nur wo BKA, BND und BfV dann aufgehört haben haben, haben Adamek, Goll und Siegmund weitergemacht.

Jo Goll [00:25:53]

Also, inhaltlich war das natürlich ein riesen langer Weg. Die Aktenberge, die wir da vor uns hatten und nach bestem Wissen und Gewissen auch gelesen haben, versucht haben zu verarbeiten und am Ende führt dich eine Spur ins wilde Kurdistan.

Birgit Tanner [00:26:24]

Nach Kurdistan. Genauer gesagt: in den irakischen Teil Kurdistans. Dahin geht die Reise von Norbert Siegmund und Jo Goll schließlich im November 2021. Fast genau fünf Jahre nach dem Terroranschlag in Berlin. Ihre Hoffnung ist, dort Menschen zu treffen, die den Hinweis aus Abu Dhabi bestätigen können. Die also sagen: Ja, es gibt diesen IS-Kommandeur. Und ja, der hat Anis Amri möglicherweise beauftragt. Damit wäre die Einzeltäter-Theorie dann endgültig begraben….

Norbert Siegmund [00:26:59]

Wir hatten schon so Sicherheitsbedenken, die hatten wir auch in der Redaktion. Da wurde schon hin und her überlegt: Muss denn das sein? Kann man das überhaupt machen? Und und und. Wir haben auch überlegt, ob wir nicht noch nach Bagdad fahren, aber da gibt es zum Beispiel eine ausdrückliche Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für den Rest Iraks, mit Ausnahme von Kurdistan.

Simone Schillinger [00:27:20]

Das Ziel der beiden ist Erbil. Die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Irak liegt rund 100 Kilometer Luftlinie südlich der türkischen Grenze und gut 80 Kilometer östlich von Mossul. Viereinhalb Stunden fliegen Jo Goll und Norbert Siegmund, bis sie ihr Ziel erreichen:

Norbert Siegmund [00:27:41]

Wir waren erst mal total angenehm überrascht. Wir kommen auf einem Flughafen, der funktioniert. Wir haben gemerkt, die sind da alle total auf Draht, Sicherheitskontrollen, Behörden, alles geht schnell. In jeder Ecke hast du Funknetz. Das kennt man ja in Berlin alles gar nicht so. Also das war schon richtig klasse.

Norbert Siegmund [00:28:06]

Es scheint ein sehr stabiles, eine sehr stabile Provinz zu sein. Man sieht, dass da Geld ist. Die haben Ölgeld. Überall wird gebaut. Die fahren alle mit irgendwelchen weißen SUVs durch die Gegend.

Jo Goll [00:28:21]

Also große Hotelketten bauen dort. Also man hat das Gefühl, jede Woche werden zwei Hochhäuser hochgezogen und die Kurden sind einfach sehr fortschrittlich. Die sind sehr modern im Denken. Demokratieprozesse sind da absolut da. Klar, die gibt es und und das ist schon sehr angenehm. Also wir hatten den Eindruck, wir kommen zu Freunden und so sind wir auch empfangen worden. Und das war alles sehr, sehr angenehm. Sicherheit ist ein riesiges Thema, natürlich. Also man kann in kein Hotel reingehen, mit dem Auto parken, ohne dass das wirklich überprüft wird auf Sprengstoff und so weiter. Das machen die schon. Die großen Hotels sind eingezäunt wirklich durch Betonmauern. Das das sind die Überreste des Kampfes mit dem IS, mit dem sogenannten Islamischen Staat. Also das ist schon noch alles sehr präsent.

Birgit Tanner [00:29:15]

Eine der Quellen, die die Journalisten ausfindig gemacht haben, sitzt in einem Lager für gefangene IS-Terroristen.

Simone Schillinger [00:29:22]

Nach etlichen militärischen Niederlagen und der Zerschlagung des “Kalifats” wurden Tausende Mitglieder der Terrorvereinigung in Gefängnisse gesperrt. So viele, dass da teilweise richtige Lager entstanden sind –

Gar nicht vergleichbar mit klassischen Gefängnissen.

Birgit Tanner [00:29:38]

Die Quelle ist ein Türke und war der Stellvertreter von Abu Bara’a al Iraqi, also von dem Mann, der möglicherweise hinter dem Anschlag vom Breitscheidplatz steckt. Türkische Journalistenkollegen drehen für das rbb-Team ein Interview von dem Stellvertreter. Der Inhaftierte war im IS-Geheimdienst selbst verantwortlich war für Anschläge im Ausland. Er hat mutmaßlich dutzende Menschenleben auf dem Gewissen.

Simone Schillinger [00:30:07]

Vor der Kamera bestätigt er die zentrale Rolle von Abu Bara‘a al Iraqi für die Terrorplanung in Europa. Er sagt, dass Abu Bara’a bei der Auswahl von Terroristen mitentschieden hat, die nach Frankreich oder Deutschland geschickt werden sollten. Und er sagt, dass unter Abu Bara’as Aufsicht „Explosionen“ organisiert worden sein. Auf den Breitscheidplatz bezieht sich der Interviewpartner allerdings nicht konkret.

Jo Goll [00:30:34]

Aber er hat bestätigt, dass es diesen Abu Bara‘a al Iraqi gegeben hat oder gibt. Und sagte ja auch noch dazu den schönen Nachsatz: Das weiß ich und das wissen die westlichen Geheimdienste genauso gut wie ich.

Birgit Tanner [00:30:46]

Dennoch: Nur auf die Aussagen eines inhaftierten (ehemaligen) IS-Terroristen wollen sich die Journalisten natürlich nicht verlassen.

Simone Schillinger [00:30:55]

Am Samstag sind Jo und Norbert in Erbil gelandet. Für Montag sind sie hier mit Sadi Ahmed Pire verabredet. Der ist ein hochrangiger Politiker,Parteivorstand der sozialdemokratischen Regierungspartei. In der Funktion wird er auch international geachtet.

Birgit Tanner [00:31:13]

Sascha Adamek drückt seinen Kollegen derweil von Berlin aus die Daumen.

Sascha Adamek [00:31:16]

Wo sind sie jetzt? Sind sie jetzt angekommen? Ist das Hotel einigermaßen? Wie fühlt sich das an? Ist es heiß, warm oder kalt? Und vor allem die Frage ist bleibt es beim Interviewtermin? Das kennt man ja. Dann kommt ein Anruf. Wir müssen leider noch mal einen Tag verschieben. Am nächsten Tag kommt ein Anruf. Es ist leider ein Krankheitsfall eines Mitarbeiters, wir müssen noch mal einen Tag… Und am dritten Tag wird es ganz abgeblasen. Das ging so in meinem Kopf vor, was alles passieren kann. Aber das ist halt auch die Hilflosigkeit dessen, der da zu Hause sitzt und nicht mitgekommen ist.

Jo Goll [00:31:47]

Wir sind mit dem Taxi ganz normal in unser Hotel gefahren und haben... abends saßen wir da. Und wie gesagt, du weißt einfach nicht, wird diese Termin funktionieren? Wird derjenige Mensch bereitstehen? Montag morgens um 10 Uhr im Weißen Haus, so heißt es dort. Es ist das Hauptquartier der PUK, der Patriotischen Union Kurdistans. Da waren wir verabredet. Und dann klingelte mein Handy und der Herr Pire war am Telefon und fragte, ob wir gut angekommen sind. Wir waren hocherfreut, dass die Kontaktaufnahme schon samstagabends war, und er sagte dann wir können den Termin auch gerne schon am Sonntag machen.

Simone Schillinger [00:32:28]

Und es klappt! Die Berliner Journalisten bekommen ihr Interview. Der Mann, der Jo und Norbert schließlich vor der Kamera gegenübersitzt, hat eine Glatze, er trägt einen grauen Anzug und eine weinrote Krawatte. Hinter ihm hängen die Flaggen Kurdistans und die von seiner Partei, der PUK. Es ist eine Situation wie man sie von Interviews mit Staatsleuten überall auf der Welt kennt...

Birgit Tanner [00:32:54]

Die Hinweise, die er den deutschen Journalisten in diesem wichtigen Interview geben wird, stützen sich auf Erkenntnisse irakischer Sicherheitsbehörden. Gleich hört ihr Pire persönlich, wundert euch dabei nicht: er spricht fließend Deutsch, weil er in Wien studiert hat.

Sadi Ahmed Pire [00:33:09]

Abu Baraa, wir können mit einem Wort sagen, er war einer der Top-Organisatoren der Terrorakte im Ausland, besonders für Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Das heißt: Deutschland war included.

Norbert Siegmund [00:33:25]

Das heißt er war ein Topterrorplaner für Deutschland?

Sadi Ahmed Pire [00:33:28]

Ein Topterrorplaner für Europa insgesamt, aber besonders für Deutschland, Großbritannien, Frankreich.

Simone Schillinger [00:33:36]

Damit bestätigt Pire genau das, was die Quelle aus Abu Dhabi dem deutschen Bundesnachrichtendienst und dem BKA bereits wenige Tage nach dem Anschlag mitgeteilt hat. Ihr erinnert euch, die „vertrauenswürdige Quelle“. Doch die Behörden haben diese Infos ja bekanntlich „versanden“ lassen.

Birgit Tanner [00:33:56]

Pira glaubt nicht, dass der Top-Terrorist und mutmaßliche Strippenzieher Abu Bara’a tot ist. Aber wo er sich aufhält, wissen auch die irakischen Behörden nicht.

Sadi Ahmed Pire [00:34:09]

Ob er in Europa ist oder hier, er wird gesucht als Hauptfigur der Terrorgruppe. Sicher ist er eine Gefahr als zuständiger Mann für Auslandsaktivitäten. Ist auch Zentralpoint des Interesses für Deutschland. Ich glaube, es ist sehr wichtig zur Kooperation, um festzustellen wo er ist, noch besser: ihn vor Gericht zu stellen.

Jo Goll [00:34:40]

Norbert hat ja im Interview Herrn Pire auch gefragt, ob denn kurdische Behörden deutschen Sicherheitsbehörden helfen würden, diesen Herrn praktisch zu jagen und zu fangen und vor Gericht zu stellen, das hat er sofort bejaht und hat auch gesagt, dass es absolut notwendig ist, aus irakischer Sicht, weil sie ihn für gefährlich halten, weil sie davon ausgehen, dass er noch lebt. Und das hat er ganz einfach begründet. Wenn so ein hochrangiger IS Funktionär ums Leben gekommen wäre, dann hätten wir das mitbekommen. War die Aussage. Und er glaubt eben auch, dass er gar nicht mehr in der Region lebt. Weil: „Wir machen es diesen Menschen ungemütlich in ihren Dörfern, in ihren Regionen.“ Die Aussage war ja klar, was er damit meint. Möglicherweise ist er in Europa. Möglicherweise ist der hier eine Gefahr für Deutschland, Frankreich, Großbritannien…

Norbert Siegmund [00:35:35]

oder bei Erdogan untergeschlüpft.

Simone Schillinger [00:35:45]

Zurück in Deutschland, machen sich die Journalisten wieder an ihre Doku-Reihe. Fünf Jahre, etliche Berichte, Gespräche, Herzblut: Das alles kommt nun in diesen Filmen zusammen. Und die neuesten Erkenntnisse aus dem Irak spielen natürlich eine große Rolle. Die Hoffnung der Journalisten: Dass die Doku was bewirkt, im Fall Breitscheidplatz.

Norbert Siegmund [00:36:08]

Wir sagen ja nur dieser Tipp eurer eigenen Quelle, die ihr selber als besonders zuverlässige nachrichtendienstliche Verbindung beschreibt, dieser Tipp war kein Hirngespinst, weil diese Person gibt es in der Tat wirklich und sie wird gesucht von kurdischen Behörden eigenen Komplizen bestätigen, dass es den gibt. Und die kurdischen Behörden sagen Der Typ ist gefährlich. Das ist unsere Geschichte.

Sascha Adamek [00:36:35]

Das widerspricht halt der von Anfang an immer wieder kolportierten These des Einzeltäters. Und ein bisschen hat man schon den Eindruck, alles was dieser These widerspricht, hat man sich irgendwie schön vom Leib gehalten.

Jo Goll [00:36:46]

Das ist schon ein fettes Ding, das man zumindest so einer Geschichte nicht in der Form nachgegangen ist, wie man es eigentlich erwarten müsste, nämlich dass man so jemand sucht, jagt, alles unternimmt, um mehr über den zu erfahren. Und wir haben jetzt immerhin ein Gesicht. Zu der Geschichte das Böse hat jetzt ein Gesicht oder das mögliche Böse hat ein Gesicht. Man muss ja vorsichtig sein.

Birgit Tanner [00:37:14]

An dem Tag, an dem die Filme in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden, sind wir mit Irene Mihalic verabredet, der Obfrau im Untersuchungsausschuss. Es ist Dezember 2021, wenige Tage, bevor sich der Anschlag auf den Breitscheidplatz zum fünften Mal jährt. Irene Mihalic hat die Doku zwar noch nicht gesehen, kennt aber die Pressemitteilungen und weiß daher, was die Journalisten erreicht haben.

Irene Mihalic [00:37:44]

Ja, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, was ich da lese. Einfach weil man uns auch im Untersuchungsausschuss ja gesagt hat. Das war irgendwie eine Spur. Ja, gut, wir haben uns angeguckt, aber da war irgendwie nichts dran. Und wenn man dann aber wiederum sieht, wenn man sich Mühe gibt, was man dann noch herausfinden kann. Ich sage mal, ich sage immer Journalisten und Journalistinnen haben keine V-Personen, die können keine Telefone abhören oder Handys überwachen oder sowas. Und Nachrichtendienste und auch Polizeien haben da deutlich mehr Mittel, Wege, Möglichkeiten auch rechtlicher Natur. Dann fragt man sich natürlich, wie können Journalisten sowas rausfinden und Sicherheitsbehörden nicht. Und das wirft natürlich ein schlechtes Bild auf diejenigen, die bei den Sicherheitsbehörden dafür verantwortlich sind. Wenn sich jetzt herausstellt, ja, hätte man die Spur mal anständig verfolgt, hätte man durchaus was herausfinden können. Dann ist das natürlich ein schwerwiegender Vorwurf, wo man natürlich auch klar sagen muss, hier müssen die Ermittlungsbehörden das nacharbeiten, also hier müssen Leute tätig werden.

Simone Schillinger [00:38:41]

Während der Untersuchungsausschuss lief, war Irene Mihalic mit ihrer Partei in der Opposition. Inzwischen sind die „Grünen“ Regierungspartei. Mihalic ist Erste Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Partei. Und auch die Rolle ihres U-Ausschuss Kollegen Benjamin Strasser hat sich nach der Bundestagswahl verändert. Auch er ist mit seiner Partei, der FDP, inzwischen an der Regierung beteiligt.

Benjamin Strasser [00:39:06]

Wenn es natürlich neue Hinweise gibt auf strafbares Verhalten. Mord verjährt ja nicht, dann muss der Generalbundesanwalt nachermitteln. Stand heute haben wir keine weitergehenden neuen Informationen.

Birgit Tanner [00:39:21]

Benjamin Strasser ist inzwischen übrigens: Staatssekretär im Bundesjustizministerium, also in dem Ministerium, dem die Generalbundesanwaltschaft unterstellt ist.

Simone Schillinger [00:39:33]

Er ist nun also in einer Position, in der er noch mehr bewirken kann.

Norbert Siegmund [00:39:39]

Nachdem wir aus Erbil zurückkamen und die Informationen also hart hatten, im Grunde drei Standbeine. Da haben wir halt noch mal konkret danach gefragt und meiner Meinung nach auch durchaus zurückhaltend.

Birgit Tanner [00:39:55]

Bei den Behörden nachgefragt, meint Norbert. Man könnte ja nun hoffen, dass sich nach all den Jahren, dem vielen Verschweigen, endlich etwas geändert hätte am Verhalten der Ermittler.

Norbert Siegmund [00:40:07]

Ganz einfach, ob es ein Ermittlungsverfahren gibt oder es nicht gibt. Und falls ja, in welchem Stand es ist. Also kann man es aus der Kommentierung das sind Auskünfte, die uns eigentlich zustehen müssen, weil man unsere Verfassung und die Landespressesetze ernst nimmt. Und da wollten die…

Sascha Adamek [00:40:30]

Und man muss ja sagen, wir haben ja auch tatsächlich mit diesen konkreten Informationen alle drei Behörden, die hier in Rede stehen, angefragt, ob BND, BKA und den Generalbundesanwalt und alle verfallen da in Schweigen.

Simone Schillinger [00:40:41]

Auch wir haben bei der Generalbundesanwaltschaft angefragt. Ein paar Tage bevor wir diese Podcastfolge aufgenommen haben, wollten wir wissen, ob gegen Abu Baraa - al Iraqi, den möglichen Strippenzieher des Breitscheidplatz-Anschlags, ein Ermittlungsverfahren geführt wird. Die Antwort ist genau so, wie man sie sich vorstellt, wenn man sich die ganzen Folgen unseres Podcasts angehört hat.

Birgit Tanner [00:41:06]

Sehr geehrte Damen und Herren, mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen können wir Ihnen keine Auskünfte darüber erteilen, ob und inwieweit in dem in Rede stehenden Komplex gegen bestimmte Personen ermittelt wird. Mit freundlichen Grüßen. Heißt: Wegen Ermittlungen können Sie uns nicht sagen, ob gegen den ermittelt wird.

Simone Schillinger [00:41:28]

Kurz vor dem fünften Jahrestag laufen die Filme der Journalisten in der ARD. Norbert, Jo und Sascha sehen sich das Ergebnis ihrer Arbeit zusammen vor dem Fernseher an.

Norbert Siegmund [00:41:41]

Als ich dann gesehen hatte, abends im Ersten war das schon ein gutes Gefühl, war unter erschwerten Bedingungen, weil ein gewisser Kollege Adamek unseren kurdisch-türkischen Mitarbeitern das parallel noch ins Englische übersetzt hat und Jos Frau neben mir saß und immer rüber zischte, habe ich gleich stereo die Störgeräusche gehabt. Aber da ich, da ich den Text ja nun kannte und jeden Schnitt kannte, ist mir zumindest nichts entgangen. Und ich hatte noch ein gewisses, ja eigentlich ein gutes Gefühl nach so viel Arbeit.

Birgit Tanner [00:42:18]

Sie haben das zusammen geguckt?

Sascha Adamek [00:42:20]

Wir haben zusammen die Story, haben alle zusammen geguckt. Ja, mit den beiden Mitarbeitern, die uns, wenn wir sehr viel zu verdanken haben. Und ich fand es ein Akt der Höflichkeit. Ich habe versucht, es leise zu machen, habe ja auch nicht die sonore Stimme wie du, Norbert. Und trotzdem scheint es gestört zu haben. Tut mir leid (lachen).

Simone Schillinger [00:42:38]

Die Doku neigt sich dem Ende entgegen, bis schließlich der Abspann läuft. Aber das, das bedeutet für die Journalisten auf dem Sofa noch lange nicht das Ende.

Sascha Adamek [00:42:47]

Also ich denke auch wenn man jetzt weit über 90 Minuten Film da hingelegt hat und davor ja auch schon sehr viel berichtet wurde von uns, da spürte man eigentlich auch diesmal wieder mit jedem Blick in irgendwelche Akten und jedem Gespräch, das die Lücken dessen, was da passiert ist, immer noch immens hoch sind, groß sind und auch zu groß, um jetzt einfach aufzuhören. Also wie ist Amri überhaupt da weggekommen? Wer hat ihn unterstützt? Warum sind unmittelbare Mitwisser, mögliche Mitwisser, möglicherweise auch Mittäter abgeschoben worden, die konzertiert vom IS hier eingeschleust wurden und auch nach Wissen von Ermittlern eng mit Amri zusammen waren? Das sind alles Dinge, die sind nicht aus ermittelt und die können uns keine Ruhe lassen. Und die können auch natürlich den Opfern und Hinterbliebenen keine Ruhe lassen. Allerdings wird das auch möglicherweise den einen oder anderen Ermittler keine Ruhe lassen, weil er die Sache für sich behalten hat. Bis jetzt. Und weil die spätere Deutung von Vorfällen einfach sich als falsch erwiesen hat. Also insofern denke ich, wären wir an dem Thema sicherlich weiter bohren müssen.

Birgit Tanner [00:44:06]

Also es gibt genügend Stoff.

Sascha Adamek [00:44:08]

Ja, leider muss man sagen, es wäre ja für alle besser, einen Schlussstrich zu haben, dass ein Schlussbericht auch den Namen Schlussbericht verdient. Also da für uns kann es kein Schlussbericht geben, im Moment.

Norbert Siegmund [00:44:20]

Auch für uns als Gesellschaft kann es keinen Schlussstrich geben, solange wir davon ausgehen müssen, dass unsere Behörden nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollten und damit im Grunde auch Gefahren für uns mit heraufbeschwören. Gefahren, die es vielleicht nicht geben müsste, wenn sie machen würden.

Simone Schillinger [00:44:53]

Unsere Podcast Reihe ist hier erst mal zu Ende. Aber die Investigativjournalisten des rbb, die werden die Entwicklung natürlich weiter verfolgen. Und wenn es da etwas Neues gibt, dann werden wir auch weitermachen. Solltet ihr bis dahin Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreibt uns gerne. Eine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und dort findet ihr auch einen Link zu einer Infoseite. Sie wird euch auch zur rbb Doku führen.

Birgit Tanner [00:45:24]

Für die Angehörigen, die Betroffenen, Augenzeugen und Zeuginnen, für all diese Menschen ist es wichtig, dass das Thema nicht aus den Schlagzeilen verschwindet. Auch in dieser letzten Folge wollen wir am Ende an die 13 Menschen erinnern, die bei dem Anschlag ums Leben gekommen sind.

Birgit Tanner [00:45:42]

Anna Bagratuni.

Simone Schillinger [00:45:45]

Georgiy Bagratuni.

Birgit Tanner [00:45:47]

Klaus Jacob

Simone Schillinger [00:45:48]

Nada Cizmar

Birgit Tanner [00:45:50]

Fabrizia di Lorenzo

Simone Schillinger [00:45:52]

Sebastian Berlin

Birgit Tanner [00:45:54]

Dalia Elyakim

Simone Schillinger [00:45:56]

Christoph Herrlich

Birgit Tanner [00:45:57]

Dorit Krebs

Simone Schillinger [00:45:59]

Peter Völker

Birgit Tanner [00:46:00]

Angelika Klösters

Simone Schillinger [00:46:02]

Lukasz Urban

Birgit Tanner [00:46:03]

Sascha Hüsges.

Sprecher [00:46:11]

Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190P. Im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem rbb. Executive Producer sind Sahar Eslah und Oliver Meske. Koordination: Thomas Simon. Skript, Dramaturgie und Redaktion: Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit: Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign: Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik: Felix Schneider. Großen Dank an die Journalist*innen des rbb: Sascha Adamek, Jo Goll, Norbert Siegmund und Susanne Opalka. Und an Peter Till Kolano für die Bereitstellung des Archivmaterials sowie Anne Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Anette Nolting für die redaktionelle Unterstützung.