Der Anschlag

Fünf Jahre ist der schwerste islamistische Anschlag der Bundesrepublik nun her. Doch drei ARD-Journalisten recherchieren bis heute an dem Fall. Sie verfolgen bis heute die Spuren von Attentäter Anis Amri. Die Pilotfolge des Podcasts BREITSCHEIDPLATZ begleitet die Journalisten auf ihrer Reise in den Irak. Dorthin führt nämlich eine Spur, die ein neues Licht auf den Anschlag und die deutschen Ermittlungen werfen könnten. Und diese erste Folge führt auch zurück an den Beginn der Recherche, in den Dezember 2016. Kurz nach dem Anschlag gibt eine geheime Quelle den Journalisten brandheiße Informationen. Doch genau diese Informationen drohen zum absoluten Reinfall zu werden.

BREITSCHEIDPLATZ: Folge 1 ab 17. Dezember 2021. Alle weiteren Folgen ab Mitte Februar.

Eine Produktion von 190p im Auftrag von SWR und rbb.