Hätte der schlimmste islamistische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik verhindert werden können? Ist die Tat wirklich aufgeklärt? Und könnte sich so ein Attentat wiederholen? Das sind Fragen, denen der Podcast „BREITSCHEIDPLATZ“ in sechs Episoden nachgeht.

Die erste Folge erscheint am 17. Dezember 2021. Alle weiteren Folgen ab Mitte Februar.