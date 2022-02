Breitscheidplatz // Folge 5 // 141 Euro

Birgit Tanner [00:00:00]

Bevor unser Podcast startet, eine kurze Warnung. In diesem Podcast wird ein Anschlag beschrieben. Sollten euch solche Themen triggern, hört diesen Podcast am besten nicht alleine.

Norbert Siegmund [00:00:13]

Ein mutmaßlicher Terrorist, der wohl zuschlagen konnte, obwohl ihm Sicherheitsbehörden dicht auf den Fersen waren. So dicht, dass es einem den Atem verschlägt.

Sascha Adamek [00:22]

Alle waren gleichzeitig der Meinung das kann sich nur um den Amri handeln, während man in Berlin noch überlegt hat, ob es überhaupt ein Anschlag ist. Ich weiß, dass diese Nachricht tatsächlich bedrückend ist und noch ein ganz neues Licht auf diesen Anschlag wirft.

Andreas Geisel [00:33]

Um es klar zu sagen Auf dieser Basis einer Verhaftung hätte womöglich dieser Anschlag verhindert werden kann.

Jo Goll [00:43]

Der Verbotsantrag für diese Moschee ist verstaubt in der Schublade beim Innensenator, weil der zuständige Beamte dauerkrank war.

Norbert Siegmund [00:53]

Hier ist eine riesengroße Sauerei passiert, weil die Behörden einfach ihren Job nicht gemacht haben.

Birgit Tanner [00:01:04]

Hallo Simone, heute habe ich hier am Breitscheidplatz ein ganz anderes Bild als damals, als wir vor ein paar Wochen da waren.

Simone Schillinger [00:01:13]

Nach unserem ersten Besuch ist Birgit nochmal zum Breitscheidplatz gefahren. Damals wirkte ja alles irgendwie ganz normal. Mandeln, Glühwein, bunte Lichter, Weihnachtsmarkt eben. Heute… heute erlebt sie das alles irgendwie anders. Irgendwie ist der Schrecken von 2016 heute wieder zu spüren.

Birgit Tanner [00:01:32]

Vorne ist abgesperrt, da steht Polizei, wo ein großes Aufgebot Feuerwehrauto auch und man kommt hier nur über einen geriegelten Eingang in den Weihnachtsmarkt. Und ich stehe jetzt ganz hinten in der Schlange.

Simone Schillinger [00:01:46]

Und hast du den Eindruck, dass die Leute wegen des Jahrestages heute da sind?

Birgit Tanner [00:01:51]

Auf den ersten Blick sieht sie so aus, als wären das ganz normale Weihnachtsmarkt Besucher heute. Aber der Mann am Eingang hat mir eben gesagt, sie haben heute verschärfte Kontrollen, weil eben auch heute die politische Prominenz sich angesagt hat.

Simone Schillinger [00:02:06]

Als Birgit und ich uns diese Sprachnachrichten schicken, ist es fünf Jahre her. Fünf Jahre, dass ein islamistischer Terrorist mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz gerast ist. Und zwar genau fünf Jahre, auf den Tag. Denn es ist der 19.12.2021 und damit der fünfte Jahrestag des Anschlags. Gleich wird der Anschlag sogar auf die Sekunde genau fünf Jahre her sein.

Birgit Tanner [00:02:35]

Hier vor dem Weihnachtsmarkt steht Polizei und Feuerwehr. Mehrere Wagen, die riegeln jetzt schon ab. Sie stehen genau dort, wo der LKW entlang gefahren ist.

Simone Schillinger [00:02:49]

Am Ort des Anschlags, am Breitscheidplatz wird es heute eine Gedenkveranstaltung geben. Michael Müller wird kommen an seinem vorletzten Tag als Regierender Bürgermeister von Berlin. Außerdem wird der Bundespräsident sprechen und auch Angehörige der Opfer sollen zu Wort kommen. In Berlin schüttet es und Birgit ist unterwegs, um vor Ort am Breitscheidplatz mitzuerleben, wie die Hauptstadt den 13 Toten gedenkt.

Birgit Tanner [00:03:15]

Entschuldigung, komme ich nur mit dem Covid-Pass rein oder muss ich noch getestet sein?

Ordner

Nein, nur geimpft oder genesen

Birgit Tanner [00:03:21]

Okay, gut.

Simone Schillinger [00:03:23]

Als Birgit und ich zusammen da waren, haben wir natürlich auch die Gedenkstätte für die Getöteten besucht. Die kann man sich so vorstellen In der Mitte des Platzes steht die ausgebombte und als Ruine beladene Gedächtniskirche. In die Stufen zu dieser Kirche sind die Namen der Getöteten eingemeißelt.

Birgit Tanner [00:03:42]

Die haben hier tatsächlich einen Teil des Weihnachtsmarktes abgeriegelt, und zwar genau dort, wo das Denkmal ist für die Verstorbenen. Vom Anschlag hier, die Polizei auch. Und hier sehe ich, dass ein paar Menschen eigentlich da rein wollen, um Kerzen abzustellen.

Personen [00:04:00]

Gemurmel, Menschen wollen etwas ablegen.

Birgit Tanner [00:04:03]

Das ist aber nett, dass sie was ablegen.

Uwe Rosa [00:04:06]

Aber ich wäre ja fast dabei gewesen.

Birgit Tanner [00:04:09

Ja?]

Uwe Rosa [00:04:11]

Ja, ne Vierteelstunde hat’s…

Birgit Tanner [00:04:12]

Ach so, sie waren eine Viertelstunde nach…?

Uwe Rosa [00:04:14]

Eine Viertelstunde später hatte ich von der Arbeit weggekommen. Sonst wär ich auch hier gewesen, ja..

Simone Schillinger [00:04:18]

Das ist Uwe. Birgit trifft den ganz zufällig an der Gedenkstätte. Er sagt, dass er immer am Jahrestag des Anschlags herkommt und dass er jedes Jahr eine Kerze anzündet. Uwe sagt, er sei dankbar, dass er ausgerechnet an dem einen Tag im Jahr 2016 eine Viertelstunde länger arbeiten musste. Eigentlich wollte er früher hier sein, am Breitscheidplatz, am Weihnachtsmarkt. Als er dann verspätet aus der U-Bahn kommt, sieht er den LKW, der gerade zum Stehen gekommen ist, und die bestialische Spur, die er hinterlassen hat. Trümmer, Schreie, Panik. Die Viertelstunde Verspätung hat Uwe vielleicht das Leben gerettet. Und seine Geschichte macht noch mal ganz deutlich Es hätte an dem Tag jede oder jeden treffen können.

Birgit Tanner [00:05:06]

Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verlieren 13 Menschen ihr Leben. Und das heißt auch für 13 Familien und zahlreiche Freundeskreise liegt nach diesem Tag die Welt in Trümmern. Und es gab 100 Verletzte. Zum Teil wurden sie so schwer verletzt, dass sie nach dem Anschlag nicht mehr ohne Hilfe leben können.

Simone Schillinger [00:05:26]

Doch genau um diese Hilfe müssen sie kämpfen. Bis heute.

Sieglinde Heinemann [00:05:29]

Wir haben diesen LKW nicht gefahren. Wir müssen mit den Folgen leben. Tagtäglich. Wir sind die Opfer.

Jo Goll [00:05:36]

Es ist eine Schande. Es ist wirklich eine Schande mit Menschen, die sowas erleben mussten, so umzugehen.

Astrid Passin [00:05:43]

Warum tut man uns das an? Ich finde dafür keine Worte mehr.

Birgit Tanner [00:05:52]

wie die Angehörigen und Geschädigten für ihre Rechte kämpfen…

Simone Schillinger [00:05:55]

wie sie währenddessen wieder und wieder traumatisiert werden.

Birgit Tanner [00:05:58]

Aber auch, wie das Ringen um die Wahrheit ihnen neuen Mut gibt. Das hört ihr in dieser Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Birgit Tanner.

Simone Schillinger [00:06:08]

Und ich bin Simone Schillinger. Das hier ist der Podcast Breitscheidplatz. Folge 5: 141 Euro.

Peter Cizmar und David Cizmar [00:06:26]

Gemurmel auf Tschechisch.

Birgit Tanner [00:06:30]

Das sind Peter Ciszmer und sein zehnjähriger Sohn David. Es ist Sommer 2021 und die RBB Journalisten Jo Goll und Norbert Siegmund besuchen die beiden.

Jo Goll [00:06:41]

Wo geht's denn jetzt hin? Was machen Sie?

Peter Cizmar [00:06:50]

Also das wird schon so ein Treffen. Du kannst mal erzählen, was das eigentlich ist...

David Cizmar [00:06:54]

Das ist ein Schulabschlusstreffen für die dritte Klasse.

Jo Goll [00:06:57]

Und was passiert da? Spielt Ihr, oder... ?

David Cizmar

Ja wir spielen. Und dann sind auch sehr viele Erwachsene, welche dann zusammen reden werden,

Simone Schillinger [00:07:01]

Peter ist im Jahr des Anschlags Ende dreißig. Er kommt ursprünglich aus Tschechien und ist Physiker. Peter Ciszmar ist ein kräftiger Mann. Er hat eine Glatze und ein Bart und wirkt wie jemand, den wirklich nichts und niemand aus der Bahn werfen kann. Peter und seine Frau leben nicht in Berlin, aber seine Frau Nada arbeitet unter der Woche in der Hauptstadt, hat deshalb dort auch eine Wohnung. An dem Abend im Dezember will sie nach der Arbeit noch mit Kollegen auf den Weihnachtsmarkt.

Nachdem bekannt wird, dass es in Berlin einen Anschlag gab, kann Peter seine Frau nicht erreichen. Ihr Handy ist aus und auch bei der Hotline der Polizei kommt Peter nicht weiter.

Peter Cizmar [00:07:43]

Da war nur so eine Stimme und die hat gesagt Wir sind überlastet, dann versuchen sie es mal später… Da habe ich gedacht, dass vielleicht am besten fahre ich nach Berlin.

Birgit Tanner [00:07:53]

Aber wo soll er anfangen, seine Frau zu suchen? In ihrer Wohnung ist sie schon mal nicht. Deshalb klappert Peter Cizmar die Krankenhäuser ab. Doch auch dort findet er sie nicht. Peter Cizmar hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, dass die Polizei längst weiß, was mit seiner Frau Nada passiert ist. Aber die Beamten sagen es Peter nicht.

Peter Cizmar [00:08:16]

Die Polizisten mir mit mir einen Termin gemacht am nächsten Tag. Sie wollten DNA-Spuren sammeln und Fingerabdrücke und noch die, die Zahn Gebiss Karte oder sowas. Ja, das war schon keine gute Nachricht.

Sascha Adamek [00:08:33]

Und da hat man ja noch nicht gesagt, dass sie sie gefunden haben, oder?

Peter Cizmar [00:08:37]

Nein. Also ja klar. Am nächsten Tag waren die die Möglichkeiten nicht nicht so positiv. Also entweder tot oder so so schlimm verletzt, dass sie auch deren Namen nicht sagen kann.

Birgit Tanner [00:08:55]

Erst nach drei Tagen Odyssee durch Berlin erhält Peter Cizmar die traurige Gewissheit Seine Frau Nada ist bei dem Anschlag getötet worden. Peter hat seine Frau verloren und der fünf Jahre alte Sohn David seine Mutter.

Simone Schillinger [00:09.11]

Birgit und ich haben auch Kinder in dem Alter. Das bricht einem das Herz.

Birgit Tanner [00:09:18]

Und wirklich hart ist ja auch: Der Mann muss nicht nur mit seiner eigenen Trauer umgehen, sondern er muss auch noch stark sein für den Sohn.

Simone Schillinger [00:09:25]

Seit einigen Jahren begleiten die RBB Journalisten Sascha Adamek, Norbert Siegmund und Gogol. Vater und Sohn nun regelmäßig.

Birgit Tanner [00:09:34]

Ein Jahr nach dem Attentat hat Sascha Adamek die beiden zum Ersten Mal besucht.

Simone Schillinger [00:09:38]

Was hast du da für einen Mann angetroffen mit seinem Sohn?

Sascha Adamek [00:09:41]

Ein Mann, der auch wie alle anderen voll im Berufsleben steht, der die Contenance nicht verloren hat, der sich unglaublich zusammengerissen hat, auch während des Interviews. Auch dem standen die Tränen in den Augen.

Birgit Tanner [00:09:56]

Auf den Bildern, die Sascha mit seinem Filmteam dreht, sieht man Vater und Sohn draußen Fußball spielen. Später sind sie dann in ihrer hellen Wohnung, sitzen auf einem weinroten Sofa und blättern in einem Fotoalbum.

Sascha Adamek [00:10:10]

Ich werde nie vergessen, wie sein Sohn immer auf dem Sofa mit seinem Kissen rumspielte und sich das immer, weil er wollte, gemeinsam sich die Fotos der Mutter angucken im Fotoalbum und der Sohn schmiss immer das Kissen auf dieses Album. Immer wieder. Also wirklich, wie so eine Zwangshandlung, um das Bild nicht angucken zu müssen von der Mutter. Und ich werde nie… ch habe dann auch gesagt, wir müssen das jetzt nicht drehen weiter… ich konnte es gar nicht ansehen, ehrlich gesagt, wenn man Kinder hat, kann man sowas nicht gut wechseln.

Simone Schillinger [00:10:45]

Aber Peter will, dass die Journalisten seine Geschichte erzählen. Denn er fühlt sich gedemütigt, zuerst durch die Tatsache, dass er tagelang herumirren und Informationen zu seiner Frau suchen musste. Dabei wusste die Polizei ja schon längst Bescheid. Und dann auch noch dadurch, wie er selbst von den Behörden behandelt wurde.

Peter Cizmar [00:11:03]

Zum Beispiel gibt es da immer Fragen Sind Sie verwandt mit dem Täter? Das war auch das Rätsel für mich.

Sascha Adamek [00:11:12]

Der Cizmar ist jemand, der hat auch sehr frühzeitig schon die richtigen Fragen gestellt und er war sehr frühzeitig, das erinnere ich mich auch sehr, sehr enttäuscht von der Bundeskanzlerin, von der er erwartet hätte, dass sie ein offenes Wort an die Angehörigen richtet.

Peter Cizmar [00:11:57]

Die Frau Merkel, die hat gar nicht mit uns kommuniziert, in dem ersten Jahr. Das war schon eine Überraschung, dass das eigentlich nach dem Anschlag… nen ganzen Monat haben wir keinen Kontakt mit, mit jemandem, also mit keinem. Wir haben die Beerdigung gemacht und dann nix. Also das war so ok, sie versuchen das, dass es irgendwie vergessen wird. Also Sie wollen das irgendwie so unter den Teppich kehren, oder was soll das eigentlich? Da war ich, da waren Fragen. Also was soll das? Das ist irgendwie so ein Terroranschlag und und und. Sie sind total… Sie machen gar nichts.

Birgit Tanner [00:12:08]

In der Öffentlichkeit setzt die Kanzlerin auf Aufklärung. Sie gibt ein sehr konkretes Versprechen ab.

Angela Merkel [00:12:15]

Wer wusste von Amri? Wer hat ihn möglicherweise unterstützt oder gedeckt? Wenn es weitere Schuldige oder Helfershelfer gibt, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen.

Birgit Tanner [00:12:29]

Die Aufklärung der Tat, naja, die lief schleppend. Das haben wir euch in den letzten Folgen schon erzählt. Und mögliche Unterstützer hat man bisher von den Sicherheitsbehörden nicht ausfindig gemacht, geschweige denn zur Rechenschaft gezogen. Möglichen Hintermännern sind die rbb Journalisten auf der Spur. Mehr hörte dazu in Folge 6.

Simone Schillinger [00:12:49]

Politiker, Politikerinnen und Behördenvertreter werden nicht müde, eine Sache zu betonen.

Kurt Beck [00:12:55]

Da sind Menschen betroffen, sozusagen stellvertretend, obwohl unsere ganze Gesellschaft gemeint war.

Andrea Nahles [00:13:03]

Dieser Anschlag. Das haben viele so empfunden… war ein Anschlag auf uns alle.

Heiko Maas [00:13:06]

Diese Menschen sind zu Opfer geworden, weil sie stellvertretend für uns alle getroffen worden sind.

Simone Schillinger [00:13:14]

Stellvertretend für uns alle. Also da würde man doch annehmen, dass sich der Staat da noch angemessen um die Hinterbliebenen der Opfer kümmert. Die engsten Angehörigen erhalten zunächst eine Schockpauschale aus einem Härtefallfond. Aber das überbrückt natürlich erst mal nur die ersten Kosten. Und dann?

Birgit Tanner [00:13:34]

Der Witwer Peter Cizmar, der sich seit dem Anschlag alleine um seinen kleinen Sohn kümmern muss und nebenher natürlich auch noch arbeitet, dieser Mann bekommt die normale Hinterbliebenen Rente, also die, die man kriegt, wenn man verheiratet war und der oder die andere stirbt. Und zusätzlich, quasi als Entschädigung für den Verlust, den er beim Terroranschlag erlitten hat, bekommt er monatlich 141 Euro. So hat Jo Goll vom rbb Cizmars Reaktion darauf erlebt.

Jo Goll [00:14:07]

Also der Cizmar ist ja Physiker und die sind ja bekanntermaßen ganz rational denkende Menschen, die sich von Emotionen eher nicht leiten lassen. Aber als er mir vor zwei Jahren den Satz in die Kamera gesagt hat, er kriegt 141 Euro Opferrente, dann hat er nur gegrinst, hat gesagt 141 Euro, da kann nicht mal eine Putzfrau für bezahlen.

Birgit Tanner [00:14:33]

141 Euro. Das ist in Relation zu eigentlich zu allem fast gar nichts. 141 Euro. Und selbst für diese 141 Euro muss sich Peter Cizmar immer wieder aufs Neue nackig machen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Peter Cizmar [00:14:53]

Also ich muss wieder zum Psychiater, zur Untersuchung. Die dauert sehr lange. Letztes Mal war er drei bis vier Stunden. Es ist ganz gründlich. Da muss man auch Nummern mit einer Hand ordnen und man kann die Motorik nicht. Oder wie? Wie ist die Motorik beschädigt, wie man… ob man sich Nummern erinnern kann und merken... Da muss man sich noch bis zum halben Körper ausziehen. Also ja, ich finde das auch absurd, dass wir das noch mal machen müssen. Das ist wie ein Albtraum, dass wir immer wieder zum Psychiater müssen, um zu beweisen, dass wir immer noch seelisch beschädigt sind.

Jo Goll 00:15:49]

Was soll das? Das Leid ist doch offensichtlich. Die Frau ist gestorben, die Mutter von seinem Sohn ist tot. Er muss als alleinerziehender Vater klarkommen mit einem Jungen, der mit seiner Situation nur ganz schwer fertig wird. Und so einer muss sich bis auf die Unterhose ausziehen. Hä? Wieso? Was soll das? Also das ist unfassbar. Ich bin, ich bin das. Es macht mich wütend, wenn ich nur daran denke und das sollte klar. Das sollte einem Journalisten nicht passieren. Aber ich bin eben auch Mensch und Bürger und kann es wirklich nur ganz schwer ertragen. Das ist grausam.

Simone Schillinger [00:16:31]

Der korrekte Vorgang der Behörden verlangt eben, dass der Grad der Schädigung regelmäßig nachgewiesen wird. Aber in dem Fall ist es ja schier unmenschlich. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel dieser ganze Aufwand mit den Gutachtern kostet. Den Hinterbliebenen wäre mit dem Geld sicherlich mehr geholfen.

Birgit Tanner [00:16:48]

Im Interview mit den rbb Kollegen sucht der Physiker Peter Cizmar regelrecht nach einer Erklärung für dieses Verhalten der Behörden.

Peter Cizmar [00:16:57]

Okay, der Staat scheint seine Ausgaben immer zu minimalisieren und deswegen versuchen sie wieder unsere Renten zu minimalisieren, dass weil sie ja auch damit sparen können. Und dann versuchen sie vielleicht ist das schon okay, dann müssen wir nicht mehr zahlen. Also für sie wäre es am besten, wenn wir schon vergessen, dass wir irgendwie irgendwelche Neider hatten und so sollen wir eine andere Frau vielleicht finden und dann wäre alles erledigt. Brauchen wir keine mehr, kein Geld und für den Staat wäre es ideal.

Simone Schillinger [00:17:33]

Und auch an anderer Stelle ist der Staat echt knauserig, wenn es nämlich um Therapien geht von Menschen, die den Anschlag hautnah erleben mussten.

Birgit Tanner [00:14:53]

Die Frau von Peter Cizmar, Nada war an dem Abend des Anschlags ja nicht alleine auf dem Breitscheidplatz. Sie war dort mit Kolleginnen und Kollegen. Die wollten zusammen nach der Arbeit einen Glühwein trinken.

Simone Schillinger [00:17:56]

Eine dieser Kolleginnen war Fabrizio di Lorenzo. Wer die Namen der Opfer am Ende der Folgen von unserem Podcast gehört hat, der weiß, dass auch sie beim Anschlag ums Leben gekommen ist. Sie stirbt in den Armen eines Mannes, der zufällig mit ein paar Freunden auf dem Weihnachtsmarkt ist. Er heißt Gerhard Zawatzki, er war früher mal ehrenamtlicher Rettungssanitäter, und so ergreift er bei dem Anschlag in dieser panischen Situation nicht die Flucht, sondern er leistet Erste Hilfe. Bei Fabrizia kann er nichts mehr tun, aber einem schwerverletzten Mann, dem keiner helfen.

Gerhard Zawatzki [00:18:28] J

a, es ging ihm offensichtlich nicht gut. Er konnte nicht aufstehen, konnte sich nicht bewegen und ich musste eigentlich dafür sorgen, dass er immer die richtige Lagerung hat. Ich war insgesamt ungefähr eineinhalb Stunden damit beschäftigt, ihn wach zu halten, ihn am Leben zu halten, ihm zu sagen, dass er da selbst nicht einschlafen darf.

Birgit Tanner [00:18:50]

Gerhard Sawatzki rettet das Leben dieses Mannes, doch sein eigenes ist ab diesem Abend zerstört, denn er kann die Bilder des Terrors nicht vergessen. Er sieht sie immer wieder.

Gerhard Zawatzki [00:19:02]

Man muss es schon so sehen, dass ein großer Teil meiner geistigen Ressourcen immer noch blockiert sind durch das Erlebte. Das ist nicht so, dass man es einfach wegschalten kann. Man lebt ja 24 Stunden am Tag damit.

Simone Schillinger [00:19:14]

Früher war Gerhard Zawatzki ein erfolgreicher IT-Manager. Aber sein Job kann er nach dem Anschlag nicht mehr ausüben. Der Ersthelfer hat eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, dass ihn das Geschehene traumatisiert hat und wieder und wieder einholt. Er bekommt 20 Therapiestunden bewilligt. Das muss reichen, tut es aber nicht.

Gerhard Zawatzki [00:19:38]

Es ist sehr schwierig zu beschreiben, wie ich das genau sagen soll, egal was ich mir angucke. Wenn ich hier bin ich. Wenn ich einen Brief angucke, dann oder sehe, dann denke ich mir wieder was. Was? Welche Probleme kommen jetzt wieder auf mich zu? Dass ich eine Leistung nicht erbracht werden werd oder was? Was wieder zu einem Leben wieder einschränkt. Du hast gesagt, du hast gar keinen anderen Lebensinhalt mehr.

Birgit Tanner [00:20:06]

Die Behörden sagen Gerhard Zawatzki schon bald, er solle wieder arbeiten gehen. Aber bis heute, auch fünf Jahre nach dem Anschlag, ist in Zawatzkis Leben nichts mehr so wie vorher. So erzählt er es den Journalisten Jo Goll und Norbert Siegmund in einem Interview.

Gerhard Zawatzki [00:20:23]

Wenn ich zum Beispiel hingehe und sage Ich möchte gern spazieren gehen oder ich möchte gerne einfach einen Ausflug machen oder ich möchte mich mit Freunden treffen. Das sind Dinge, die man vermeidet, die man einfach gar nicht machen möchte, wo man gar nicht rausgeht, um einfach nicht im öffentlichen Raum unterwegs zu sein, weil es einfach zu anstrengend ist.

Simone Schillinger [00:20:44]

Die Journalisten Norbert und Jo sind bei dem Interview kurz im Hintergrund mit technischen Details beschäftigt. Und plötzlich zeigt sich, was so ein Trauma bewirken kann.

Norbert Siegmund und Jo Goll [00:20:54]

Gemurmel

Gerhard Zawatzki [00:20:58]

Ich brauch mal eine Pause, entschuldigt.. Entschuldigt, ich brauch paar Sekunden, entschuldigt... Das ist aber ein gutes Beispiel. Es war heute Vormittag ein bisschen anstrengend. Und jetzt habe ich gerade ne Sekunde, wo ich, wo ich.

… Es geht wieder. Aber das ist ein gutes Beispiel, weil es habe ich. Von der ganzen Aufmerksamkeit des Zuhörens, der Fragen und auch zu antworten. Das ist ja… bedeutet Konzentration.

Jo Goll [00:21:42]

Also, wenn Sie ein erwachsener Mann dann anfängt, vor laufender Kamera zu weinen, das ist wirklich… Das ist, da läuft es echt kalt den Rücken runter. Das ist wirklich schrecklich. Und dann erfährst du: der Staat, der Fehler gemacht hat, weigert sich, großzügig zu sein, er ist im Gegenteil sogar knausrig, hält diese Leute klein, zahlt ihnen die Therapie nicht.

Simone Schillinger [00:22:07]

Der Staat zahlt einem Ersthelfer des schlimmsten islamistischen Anschlags der Bundesrepublik nicht die Therapie, die er eigentlich bräuchte.

Birgit Tanner [00:22:15]

Wir kommen gleich zurück zu Gerhard Zawatzki, aber zuerst sehen wir uns an, wie es einem anderen Ersthelfer erging. Mohammed W. ist am 19. Dezember 2016 ebenfalls am Breitscheidplatz.

Mohammed W. [00:22:28]

Ich war Soldat. Ich komme aus Libanon. Ich habe so viele Krieg erlebt, aber ich habe noch nie so eine Schlacht gesehen. Ich kann die Schreie, ich kann die Schmerzen fühlen von diesen Menschen. Ich kann einfach das nicht vergessen.

Birgit Tanner [00:22:46]

Genau wie Gerhard Zawatzki läuft auch Mohammed nicht davon, sondern hilft. Denn auch nachdem der LKW endlich zum Stehen kommt, gibt es noch weitere Gefahren. Ich zum Beispiel hatte gar nicht auf dem Schirm, dass in Würstchen oder Glühwein Buden natürlich Gasflaschen stehen. Wie soll sonst geheizt werden? Und so war das natürlich auch am Breitscheidplatz.

Mohammed W. [00:23:07]

Wir haben einfach die Balken hoch gemacht und Menschen da so halfen. Und die haben geschrien Einfach Gas, Gas, Gas, dann wird einfach… bin ich nicht weggegangen, bin ich einfach.. so eine Gasflasche genommen. Versucht einfach zuzumachen.

Birgit Tanner [00:23:26]

Indem er den Gashahn in einer Weihnachtsmarkt Bude zudreht, verhindert Mohammed wahrscheinlich eine Explosion. Das rettet möglicherweise zahlreichen Menschen das Leben. Doch plötzlich wird Mohammed von einem herunterstürzenden Balken getroffen.

Simone Schillinger [00:23:51]

Mohammed braucht seither einen Rollstuhl. Er bekommt zwar ein vom Amt. Doch der ist ihm zu klein. Mohammed hat deshalb Schmerzen. Eigentlich bräuchte er einen eigenen, auf seinen Körper angepassten Rollstuhl. Aber wer soll den bezahlen? Vier Jahre nach dem Anschlag erzählt der Opferanwalt Andreas Schulz in der Abendschau des rbb.

Andreas Schulz [00:24:12]

Nach der Antragstellung auf einen angepassten Rollstuhl, der seinen körperlichen Voraussetzungen entsprechen musste, gab es natürlich das Kompetenzgerangel, wer eigentlich für die Kosten aufkommt. Und dieses Prozedere zieht sich jetzt schon seit Jahren hin und keiner will am Ende des Tages dafür bezahlen.

Jo Goll [00:24:35]

Als wir den Bericht gemacht haben, haben wir 200 Zuschriften bekommen. Das lief in der Abendschau und in den Tagesthemen. 200 Leute haben gesagt, sie wollen spenden oder sie wollen diesen Rollstuhl ganz finanzieren. Und so ist es ja dann auch passiert. Also eine Frau, die anonym bleiben will. Ältere Dame, ganz toll. Sie hat gesagt, sie hat mich persönlich angerufen und hat gesagt Wir wollen nur, dass das klar ist. Ich freue mich, dass so viele Leute spenden wollen, aber ich bezahle diesen Rollstuhl alleine. Ist mir egal, was der kostet.

Spenderin [00:25:10]

Es steht ihnen ja einfach zu, ohne dass er geholfen hätte und einfach weggegangen wäre wie viele andere. Dann würde er jetzt ein normales Leben führen. Es ist ein Unding, dass ein Mensch, der sein Leben riskiert hat und damit sein Leben verpfuscht hat, nicht als Held von Berlin gewürdigt wird, sondern als Bittsteller. Doch nach Jahren in Frage gestellt

Mohammed W. [00:25:37]

Das ist eine große Überraschung. Ich kann mich bewegen. Ganz einfach rausgehen. Das ist schöner Tag für mich heute. Ich bin einfach so glücklich jetzt, das ist schön.

Jo Goll [00:25:53]

Das hat ja viele Menschen dann offensichtlich nicht kalt gelassen. Und wenn man so was sieht, dann hat man das Gefühl, die Arbeit lohnt sich. Das ist richtig, was wir machen.

Norbert Siegmund [00:26:01]

Auch das ist ein schmaler Grat, als Opfer einer Straftat von uns nicht missbraucht fühlen, dass sie nicht nur die Story sind und der Skandal, mit dem man Quote machen will, sondern dass sie uns auch abnehmen, dass es uns wirklich um diese in Anführungszeichen Ungerechtigkeit geht, die sich durch diesen ganzen Skandal zieht. Dass sie das Vertrauen haben, dass wie soll ich sagen, das gibt mir halt ein sehr gutes Gefühl.

Jo Goll [00:26:37]

Die Situation von den Hinterbliebenen und Opfern ist aus meiner Sicht ist es tragisch und da muss man sich als Journalist natürlich auch wieder zur Seite stellen und versuchen nüchtern drauf zu gucken. Aber ich habe so das Gefühl, dass man die Leute inzwischen so ein bisschen als Querulanten sogar hinstellt, die keine Ruhe geben wollen. Und das ist fast schon zynisch, finde ich. Das tut einem selber weh, wenn man das fünf Jahre. Begleitet kann man das gar nicht glauben.

Birgit Tanner [00:27:10]

Zurück zu dem anderen Ersthelfer. Gerhard Zawatzki Fünf Jahre nach dem Anschlag hat er nun endlich wieder eine Therapiesitzung. Die Journalisten begleiten ihn dabei. Zawatzki holt sich nun Hilfe bei einem Psychotherapeuten, der spezialisiert ist auf traumatisierte Opfer von Katastrophen. Und der Therapeut hat deshalb auch regelmäßig mit dem Landesamt, dem LAGESI, zu tun. Hier hört ihr Zawatzki und den Therapeuten Rainer Rothe.

Gerhard Zawatzki [00:27:39]

Es ist ein permanenter Kampf.

Therapeut [00:27:41]

Also in den Gesetzen steht eigentlich drin, dass in eine Therapie an die zusteht. Sofort. Also klar Lageso weiß ich, dass drei, fünf Monate, bis die Therapie bewilligt wird. Und das ist viel zu lang. Wenn man also von einem Terroranschlag oder von solchen Erlebnissen sozusagen getroffen ist, viel zu lange.

Gerhard Zawatzki [00:28:01]

Bei mir war das Thema ja 2017, das mir vom Lageso gesagt worden ist: Ich habe keinerlei Ansprüche, weil ich ja Ersthelfer war und mich entschlossen hatte, zurückzugehen, um Menschen zu helfen, sondern haben gesagt werden nur Menschen betreut und unterstützt, die direkt zum einen körperlich erfasst worden sind durch den LKW, die, die verletzt worden sind oder die mit psychischen Problemen zu tun haben, weil die gerade eben in der in der Fahrbahn des LKW waren und haben den gesehen während der Fahrt auf sie zukommen und sie konnten ausweichen. Das waren sozusagen die Kriterien, die mir 2017 genannt worden sind…

Therapeut [00:28:39]

die alle verkehrt sind…

Gerhard Zawatzki [00:28:41]

…die natürlich alle verkehrt sind

Therapeurt [00:28:43]

Also überhaupt juristisch nicht haltbar sind, hat man einen riesigen Schaden zugefügt, dass sie nicht rechtzeitig eine Hilfe bekommen haben. Also das ist noch eine Traumatisierung und für manche Menschen ist diese nachfolgende Traumatisierung noch schlimmer als die erste. Also das, was von den Ämtern kommt, ist manchmal noch schlimmer, weil sie werden nicht anerkannt. Also das, was sie gemacht haben, wird heruntergespielt. Und in der Forschung hat man festgestellt, dass wenn diese Menschen, sozusagen diese Opfer, nicht mit Anstand behandelt werden, mit Empathie, mit Wertschätzung und Solidarität, dann wird das posttraumatische Syndrom noch extremer, noch schlimmer.

Birgit Tanner [00:29:22]

Heißt konkret Die Behörde hat Zawatzki ganz direkt geschadet, indem sie ihm wieder und wieder die Hilfe verweigert hat. Sie hat ihn erneut traumatisiert. Stellt euch das einfach mal vor, ihr habt unter Einsatz eures Lebens anderen Menschen geholfen. Die Bilder von Elend, Leid und Tod verfolgen euch. Und im Prinzip wird euch dann von den Behörden gesagt: So schlimm ist das doch gar nicht. Du bist schließlich nicht selbst angefahren worden. Eine längere Therapie zahlen wir dir dafür nicht.

Simone Schillinger [00:29:58]

Jahrelang hat Gerhard Zawatzki von seinem Ersparten gelebt, hat nur wenige Monate Unterstützung erhalten. Dann, 2021, war er endlich wieder in der Lage, einen neuen Job anzunehmen. In einem Unternehmen, das seine Geschichte kennt und akzeptiert. Einem chinesischen Unternehmen wohlgemerkt.

Gerhard Zawatzki [00:30:17]

Es ist natürlich für mich auch ein beruhigendes Gefühl, wieder jemanden gefunden zu haben, der ihn auch aufnimmt, einstellt, ihn ins Arbeitsleben. Weil ich habe auch natürlich viele Gespräche geführt, wo die Akzeptanz nicht sehr groß ist, jemanden zu nehmen, der betroffen ist durch einen Terroranschlag. Es war für mich große Herausforderung und bin froh, dass ich eben jetzt in China einen Arbeitgeber gefunden hat, der jemanden in Deutschland sucht, der meine Kompetenzen auch so mitbringt und auch akzeptiert, dass ich in der Vergangenheit eben betroffen war von einem Terroranschlag. Was ich erstaunlich, was ich sehr erstaunlich fand in Deutschland ist es eben, dass man hier nicht so die Akzeptanz findet, Mitarbeiter einzustellen, die die Geschichte nicht studiert zu haben.

Birgit Tanner [00:31:05]

Von seinem Gehalt finanziert sich Zawatzki nun selbst die Therapie, denn von den Behörden erhält er nach wie vor keine Hilfe.

Simone Schillinger [00:31:13]

Und wie nehmen die Opfer das wahr, die ihr getroffen habt? Wie gehen sie damit um?

Jo Goll [00:31:17]

Also wir nehmen teilweise Verbitterung wahr bei den Opfern, die einfach sehen, da geht nichts voran, da geht nichts vor, da geht nichts zurück. Wir sind vielfach immer noch an dem Punkt, an dem wir von Anfang an waren. Wir sind Bittsteller, wir müssen kämpfen für unsere Ansprüche. Das empfinden viele als erniedrigend, auch ein Stück weit. Deren Leben ist halt nicht mehr das, was sie vor dem 19. 12. 2016 geführt haben. Ist einfach einmal auf den Kopf gestellt worden.

Sascha Adamek [00:31:50]

Nicht als Unfall, sondern vermeidbar. Das ist ja der Unterschied. Und das begreifen dann tatsächlich Menschen auch im beruflichen Umfeld nicht. Dass es unerträglich ist, diese Vermeidbarkeit, die sie dann sozusagen immer wieder neu herausgearbeitet haben, zu ertragen.

Simone Schillinger [00:32:06]

Fünf Jahre nach dem Anschlag mussten die meisten Angehörigen der Todesopfer, die Verletzten, die Augenzeuginnen und Zeugen, die Betroffenen Wege finden, mit dem Erlebten umzugehen. Auf Hilfe vom Staat konnten sie dabei in den wenigsten Fällen zählen. Und auch darum erwägen sie nun gemeinsam eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland.

Birgit Tanner [00:32:27]

Mangelnde Unterstützung und Hilfe ist das eine. Immer noch nicht zu wissen, was wirklich passiert ist, das andere. Wir erinnern uns an einen Satz, der genau auf die Lösung dieses Problems abzielte.

Angela Merkel [00:32:43]

Wer wusste von Amris Tat? Wer hat ihn möglicherweise unterstützt oder gedeckt? Wenn es weitere Schuldige oder Helfershelfer gibt, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen.

Peter Cizmar [00:32:58]

Ja, sicherlich hatte ich eine kleine Hoffnung, dass es eine Erklärung geben wird, obwohl wir das haben, die Frau Merkel uns versprochen. Für mich und für meinen Sohn heißt es wieder noch eine Belastung, dass wir das immer noch… damit konfrontiert sind, dass wir das nicht so einfach schließen können, dass das geht weiter und weiter und weiter.

Simone Schillinger [00:33:29]

Der Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser saß auch im Untersuchungsausschuss. Und nicht nur der Anschlag an sich schockiert ihn.

Benjamin Strasser [00:33:37]

Wir haben nach dem Breitscheidplatz erlebt, dass zerschredderte Zahnbürsten, die man gebraucht hat, um Opfer zu identifizieren, diese zeschredderten Zahnbürsten mit einem DNA Abgleich per Post inklusive Kosten-Bescheid für die Obduktion an die Angehörigen verschickt worden sind. Das ist ein verwaltungsrechtlich korrekt abgewickelter Vorgang, ja... Der Kostenbescheid wird erstellt… wird das Eigentum an der Zahnbürste wieder Rückübertragung an die Hinterbliebenen. Aber wie wirkt das auf jemand, der gerade seine Angehörigen verloren hat? Dass teilweise der einzige Kontakt mit staatlichen Behörden ist, dass sie einen Kostenbescheid für die Obduktion bekommen? Oder dass eine Gedenkfeier gemacht wird zu einem Zeitpunkt, wo gar nicht alle Opfer identifiziert worden sind, wo Angehörige teilweise noch gar nicht wissen: Ist mein Sohn, mein Enkel, mein Partner… Lebt er noch oder ist er tot? Oder Behörden zu einer Mutter sagen, deren Sohn getötet worden ist: Sie waren Doch gar nicht am Anschlagsort. Sie können doch gar keine Schädigung haben. Sie können doch gar keine Posttraumatische… Sie waren doch gar nicht da. Also das ist das Erkenntnis, dass das es kein Verkehrsunfall ist, es auch tragisch ist. Wenn jemand bei einem Verkehrsunfall stirbt, dann ist das auch für Menschen einschneidend belastend. Da leiden Menschen teilweise Jahre darunter. Aber es ist noch eine andere Qualität, wenn mein Angehöriger durch einen Terroranschlag getötet und ums Leben gebracht wird, weil es da auch eine staatliche Verantwortung gibt, dass man eben nicht hat schützen können. Und ich finde, dass wir auch lernen müssen, in so Dingen unbürokratisch zu sein.

Simone Schillinger [00:35:35]

Das Problem hinter diesen ganzen Geschichten ist, dass es in Deutschland bislang ein veraltetes Opferentschädigungsgesetz gibt. Und da sind Terroranschläge einfach nicht vorgesehen. Deshalb gibt es bislang auch keinen würdigen Umgang mit Opfern und Hinterbliebenen.

Birgit Tanner [00:35:50

Aber zumindest ein bisschen was hat sich seit dem Anschlag auf den Breitscheidplatz auch getan. 2021 berichtet der rbb,

rbb Bericht [00:35:59]

Deutschland habe durch den Weihnachtsmarkt Anschlag gelernt und vieles verbessert, sagen Verantwortliche. Im Bund wurde ein Opfer Beauftragter eingesetzt. Eine zusätzliche Anlaufstelle für Betroffene sogenannter Grossschadensereignisse, also für Terroranschläge oder Flugzeugabstürze, hat Berlin eingerichtet. Zudem bauen die Bundesländer seit dem Berliner Terrorakt eine psychosoziale Notfallversorgung auf. Einige Opfer Leistungen wurden etwas verbessert. Ein neues Entschädigung Recht ist teilweise in Kraft. Aber greift komplett erst 2024, im achten Jahr nach dem Anschlag.

Simone Schillinger [00:36:39]

Und auch der Untersuchungsausschuss an sich wird für die Hinterbliebenen und Geschädigten zur Qual. Woche um Woche sitzen manche von ihnen dort im Saal. Wieder und wieder sehen sie dort Beamte sprechen, die die Aufklärung blockieren. Sie dürfen dies nicht sagen, sie können sich an jenes nicht erinnern.

Birgit Tanner [00:32:57]

Und dennoch kommen die Betroffenen immer wieder. Sie wollen wissen, was passiert ist. Wer die Schuld trägt. Auf viele der Ermittelnden können sie dabei nicht zählen, aber:

Jo Goll [00:37:08]

Und dann gab es Ermittler, das muss man ja auch sagen, gehört auch zur Wahrheit dazu, die extrem offen waren, die selbstkritisch waren, die Fehler eingeräumt haben. Zum Beispiel der LKA Chef von Berlin.

Simone Schillinger [00:37:21]

Vielleicht erinnert ihr euch noch? Das ist genau der Mann, der damals verkündet hat, dass das Foto der Überwachungskamera, das der rbb Leute veröffentlicht haben, nicht den Attentäter zeigte. Darum ging es. In Folge 2

Jo G [00:37:33]

Will der LKA Chef von Berlin, der anfangs noch sehr, wie soll ich sagen, sehr forsch aufgetreten ist… im Innenausschuss, im Berliner Abgeordnetenhaus ,hat sich dann wirklich in aller Form an die Hinterbliebenen gewandt und hat gesagt Ich habe einige von ihnen gesehen. Ich weiß, dass sie im Raum sind und hat dann erst mal 5 Minuten darüber geredet, was der Anschlag für ihn selbst bedeutet. Das war eine menschliche Komponente und es war so wichtig, dass sie zum Ersten Mal erfahren haben, da sitzen ja Menschen und keine Maschinen, sondern die, die, die sind ja auch betroffen. Also für Ermittler ist es ja der GAU schlechthin. Wir hatten einen auf dem Schirm, wir wussten ganz viel über den und der schlägt zu. Das ist für die schrecklich. Das beeinflusst so ein Leben auch komplett. Und als der Steiof, auf der LKA-Chef von Berlin das gesagt hat, da habe ich wirklich gespürt: Jetzt passiert auch bei denen was. Also bei den Hinterbliebenen, bei den Opfern verwandelt sich Wut ja ein Stück weit in eine Art von Empathie. Die haben das wirklich sehr, sehr hoch angerechnet.

Birgit Tanner [00:38:48]

Zu vielen der Hinterbliebenen und Geschädigten halten die Journalisten Kontakt über Jahre zu Peter Cizmar und seinem Sohn David zum Beispiel.

Simone Schillinger [00:38:58]

Wie geht es dem jetzt? Heute, also im Laufe dieser fünf Jahre, wenn man ihn jetzt heute trifft?

Jo Goll [00:39:03]

Also ich glaube, der hat sich in seiner Vaterrolle eingefunden. Also der hat einfach sehr schnell lernen müssen, was er da jetzt alles an mehr Leistung, mehr Aufgaben bringen muss. Und dem kommt er so gut nach, wie es irgend möglich ist.

Birgit Tanner [00:39:22]

Und die beiden schaffen es trotz der Gängelung der Behörden,

Peter Cizmar [00:39:27]

Ja, ermordete Mutter und und doch Druck in der Schule und so weiter. Deswegen ist er sicherlich viel belastet worden von allen diesen Dingen. Deswegen muss man auch ganz vorsichtig alles mit ihm machen und nicht nicht überfordern. Und das versuchen wir auch richtig zu machen. Und bisher funktioniert das gut. Ich bin besonders stolz auf die Ergebnisse mit dem Wettkampf.

David Cizmar [00:40:00]

Wir hatten. Ehm.. Eines Tages kam ein Känguru Wettbewerb. Da mussten wir dafür verschiedene Aufgaben lösen.. In Mathe und mein Papa und alle Kinder haben gestaunt, weil ich der erste Platz war in unserer Klasse und der dritte Platz in der ganzen Schule. Ich habe auch ein Geschenk bekommen.

Jo Goll [00:40:24]

Und wir haben den Jungen wirklich jetzt aufwachsen sehen, mehr oder weniger in 5 Jahren. Bei so einem kleinen Jungen, der tut sich ja unfassbar viel. Und dafür, dass das so ein unfassbares Drama auch ist, hat er sich gar nicht schlecht entwickelt, finde ich. Es ist wirklich ein toller Junge, sehr offen, super freundlich, sehr höflich..

Sascha Adamek [00:40:45]

… auch sehr aufgeweckt und doch ganz doll nicht in allen Fächern Probleme hat, immer und immer wieder Erfolge hat.

Jo Goll [00:40.53]

Cizmar ist stolz auf ihn… und das ist toll zu sehen, dass sie es trotzdem schaffen.

Jo Goll [00:40:56]

Aber ihr zwei seid ein Team.

Peter Cizmar [00:40:59]

Ja, das wir sind ein Team. Das ist geht nicht anders. Ich finde, wir müssen uns gegenseitig helfen. Das... sonst kommen wir nicht klar.

Birgit Tanner [00:41:18]

Sind alle Lichter ausgegangen.

Simone Schillinger [00:41:24]

Fünf Jahre nach dem Anschlag. Wir nähern uns der Sekunde des Attentats. Alle Lichter am Breitscheidplatz sind erloschen. Der helle Weihnachtsmarkt ist jetzt dunkel.

Person auf dem Markt [00:41:35]

Der ganze Markt ist jetzt verändert

Birgit Tanner [00:41:37]

Es gleich eine ganz andere Stimmung, ne?

Person auf dem Markt [00:41:40]

Wir nähern uns dem Zeitpunkt vor 5 Jahren.

Birgit Tanner [00:41:43]

Ja, jetzt ist es viertel vor acht. Es ist erstaunlich still. So habe ich das noch nie erlebt. Wir sind mitten in der Stadt, ein belebter Platz und so still. Der ganze Weihnachtsmarkt steht hier. Und trauert. Alle denken daran und alle Buden sind dunkel. Es wird nicht mehr getrunken. Es wird nichts mehr gegessen. Alle stehen da und gedenken der Opfer. Das ist magisch. Das nimmt mich tatsächlich total mit.

Birgit Tanner [00:42:46]

Und jetzt geht es wieder los. Langsam. Die Menschen sind alle geblieben. Zur Zeremonie. Jetzt gehen wieder die Lichter an und jetzt wird wieder Weihnachten gefeiert.

Simone Schillinger [00:43:11]

Er hat jetzt zum Teil seit 5 Jahren auch Kontakt mit Menschen, die jemanden verloren haben oder die selber verletzt wurden. Wie geht's denen so durch diese 5 Jahre? Wie habt ihr die erlebt?

Jo Goll [00:43:23]

Also immer im November wird es für die Leute ganz kritisch. Dann steht dieser Jahrestag bevor. Da geht es den Leuten immer schlecht, da kommt alles wieder hoch, dann kommen die ganzen Fragen wieder hoch. Und jedes Mal, wenn wir dann diese Geschichten geliefert haben, was ist da schiefgelaufen? Wie viele V-Leute, wie viel VP‘n gab es, diese ganzen Skandale? Dann gab es manchmal 2 - 3 Wochen keinerlei Kontakt mehr, weil die das erst mal verdauen mussten. Was für Geschichten wir und andere Medien da ans Tageslicht gebracht haben. Und dann kam eben doch wieder der Anruf: Ihr müsst weitermachen, macht bitte weiter. Wenn ihr es nicht macht, macht es keiner.

Birgit Tanner [00:44:10]

Guten Morgen, Norbert. Es ist jetzt Samstag früh. Es ist der 13. November, 7 Uhr 30 wo geht es denn hin? Welche Reise tretet ihr jetzt an?

Norbert Siegmund [00:44:21]

Es geht ins wilde Kurdistan.

Birgit Tanner [00:44:24]

Kurz vor dem fünften Jahrestag des Anschlags reisen sie in den Irak. Dort erhoffen sie sich den Beweis für eine Theorie, die nicht nur bei den Betroffenen immer wieder aufkommt. War Anis Amri möglicherweise kein Einzeltäter? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Breitscheidplatz,

Norbert Siegmund [00:44:46]

Wo BKA, BND und BfV dann aufgehört haben, haben Adamek und Siegmund weitergemacht. Wir hatten schon zu Sicherheitsbedenken, die hatten wir in der Redaktion. Da wurde schon hin und her überlegt, was denn das sein. Kann man das überhaupt machen?

Benjamin Strasser [00:45:00]

Wenn es natürlich neue Hinweise gibt auf strafbares Verhalten? Mord verjährt ja nicht, dann muss der Generalbundesanwalt nach ermitteln.

Jo Goll [00:45:09]

Die Aussage war ja klar, was er damit meint. Möglicherweise ist er in Europa. Möglicherweise ist er hier eine Gefahr für Deutschland, Frankreich, Großbritannien.

Simone Schillinger [00:45:22]

Allen getöteten Menschen gedenken wir am Ende einer jeden Folge.

Birgit Tanner [00:45:27]

Anna Bagratuni.

Simone Schillinger [00:45:28]

Georgiy Bagratuni.

Birgit Tanner [00:45:31]

Klaus Jacob.

Simone Schillinger [00:45:33]

Nada Cizmar

Birgit Tanner [00:45:34]

Fabrizia di Lorenzo

Simone Schillinger [00:45:36]

Sebastian Berlin

Birgit Tanner [00:45:37]

Dalia Elyakim

Simone Schillinger [00:45:40]

Christoph Herrlich

Birgit Tanner [00:45:42]

Dorit Krebs

Simone Schillinger [00:45:43]

Peter Völker

Birgit Tanner [00:45:43]

Angelika Klösters

Simone Schillinger [00:45:46]

Lukasz Urban,

Birgit Tanner [00:45:48]

Sascha Hüsges.

Sprecher [00:45:52]

Breitscheidplatz ist eine Produktion von 190P. Im Auftrag vom SWR in Zusammenarbeit mit dem RBB. Executive Producer sind Sahar Eslah und Oliver Meske. Koordination: Thomas Simon. Skript, Dramaturgie und Redaktion: Simone Schillinger, Birgit Tanner und Jakob Baumer. Redaktionelle Mitarbeit: Franziska Schill. Schnitt und Sounddesign: Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik: Felix Schneider. Großen Dank an die Journalist*innen des rbb: Sascha Adamek, Jo Goll, Norbert Siegmund und Susanne Opalka. Und an Peter Till Kolano für die Bereitstellung des Archivmaterials sowie Anne Kathrin Thüringer, Ute Beutler und Anette Nolting für die redaktionelle Unterstützung.