Überblick

Transmedia-Strategie

Unerforschte Gebiete mitten in Deutschland? Die gibt es - willkommen am Blautopf!

Die blauen Tiefen des von Legenden umgebenen Sees bilden den Eingang zu einem gigantischen Höhlensystem unter der Schwäbischen Alb. Ein mysteriöser Ort, schwer zugänglich und gefährlich. Nur wenige wagemutige Forscherinnen und Forscher sind in diese Welt eingedrungen, um das einzigartige, weit verzweigte Höhlensystem zu erkunden. Bis jetzt…

BlautopfVR macht die verborgene Welt des Blauhöhlensystems erstmals der Öffentlichkeit zugänglich.

Mittels Photogrammetrie wurde ein 3D-Model mit authentischen Aufnahmen aus dem Inneren des Blauhöhlensystems erstellt, das die Realität wie in einem Dokumentarfilm darstellt. Doch BlautopfVR geht nicht nur optisch neue Wege.

Sie erwartet ein anspruchsvolles fiktives Geschichten-Universum, in dem Forschergeist und Mythos aufeinandertreffen:

Mythos und Forschergeist

Sie wollen mehr über die Höhlen erfahren? Die Multimedia-Reportage „Mythos und Forschergeist“ bietet Hintergrundinformationen zum Höhlensystem unterhalb der Schwäbischen Alb und kann auf allen Endgeräten aufgerufen werden – direkt im Webbrowser.

Abenteuer Höhlenwelt

Wie fühlt es sich an, von zu Hause in die Höhlen abzutauchen? In „Abenteuer Höhlenwelt“ nimmt Sie der erfahrene Geologe und Höhlenforscher Paul mit auf eine 360°-Entdeckungstour. Wahlweise in 2D oder in 360°-VR für Android, iOS und Oculus Go.

Geheimnis der Lau

Ihnen steht der Sinn nach Spannung und Abenteuer? In dem Mystery-Abenteuerspiel „Geheimnis der Lau" ist Ihre Spielperspektive die von Lotta, einer jungen Höhlenforscherin und Pauls Freundin. Erleben Sie ein interaktives Abenteuer in den geheimnisvollen Reichen der mysteriösen Wassernixe, der „Schönen Lau“. Sie entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Hier lauert mehr in der Dunkelheit als Wasser, Gestein und die eigene Vorstellungskraft - in full-immersive VR für die HTC Vive.

Erleben Sie erstmals diese faszinierende und verborgene Höhlenwelt in virtueller Realität hautnah, so als wären Sie wirklich dort. Tauchen Sie ab in die Tiefen des Höhlensystems und werden Sie Teil der Forschergemeinschaft.