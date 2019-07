Zuckerschwemme in der Ernährung Droge Zucker? Der Kampf gegen die süße Gefahr

Am schlimmsten aber sind Softdrinks, überzuckerte Getränke, deren Energiemenge der Körper nicht mehr verarbeiten kann und daher in Fett umwandelt. Die Folge sind Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes Typ 2. Wie kommen die Menschen wieder weg von der Zuckerschwemme in ihrer Ernährung? In Großbritannien etwa bremst eine neue Zuckersteuer den Konsum. Ihr Ziel ist die Bekämpfung der Fettleibigkeit – vor allem bei Kindern. Und in Deutschland? Auch die Bundesregierung plant eine Zuckerreduktionsstrategie, allerdings auf freiwilliger Basis. Reicht das?