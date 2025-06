per Mail teilen

Miguel Pascual und Tolo Cursach – Wie zwei Türme stehen sich am Ballermann der Bierkönig und der Megapark gegenüber. Es wirkt fast so, als habe es sie schon immer gegeben. Dabei sind sie das Ergebnis eines Wettstreits von zwei Gastronomen, die sich über Jahrzehnte gegenseitig überbieten wollten. Zwar sind die zwei durch diesen Wettstreit steinreich geworden – aber der Preis dafür könnte ein Leben in Haft bedeuten.