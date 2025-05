Mallorca – die Insel der deutschen Träume

Wer das Wort "Malle" hört, denkt vielleicht an Party, Alkohol und Schlager. In diesem Podcast werden allerdings die unglaublichen Geschichten von vier Menschen erzählt, die sich zum Königsthron der Insel kämpften. Hasso Schützendorf, der von einer Todeszelle zum mallorquinischen Multimillionär aufgestiegen ist. Jürgen Drews, ein Schlagerkönig, für den Schlager der Alptraum war. Tolo Cursach und Miguel Pascual, zwei Gastro-Könige in einem Machtkampf, der in einem der größten Justizskandale Spaniens endet.

Autor und Host Jakob Baumer nimmt uns mit an einen Ort, an dem Tausende grölten – während im Hintergrund gedealt, getrickst und intrigiert wurde. Mit Musik, Szenen und unglaublichen Geschichten.

"Based on a true Story" ist ein Podcast des SWR. Ab 12.6. führt Euch jede Staffel an andere Orte – mit neuen Menschen und wahren Geschichten, wilder als jede Fiktion.