1 – Hasso Schützendorf (1/3) - Der König in der Todeszelle

per Mail teilen

Hasso Schützendorf – Als Teenager wird Hasso zum Tode verurteilt und wartet in einer Zelle auf seine Hinrichtung. 50 Jahre später ist er Multimillionär und der König von Mallorca. Was ist passiert und warum erinnert sich daran heute niemand mehr?

Hasso Schützendorf wird für seine Mitgliedschaft in einer Jazzjugend von den Nazis verhaftet. Er kann fliehen und beginnt eine Odyssee durch das Europa des 2. Weltkriegs. Am Ende landet Hasso in der Todeszelle.

Fragen, Lob oder Kritik? Schreib uns: podcasts@swrkultur.de

Autor und Host: Jakob Baumer

Technische Leitung: Kathrin Tiefenthaler und Manuel Michalski

Distribution und Projektkoordination: Ellen-Scarlett Messing und Chris Eckardt

Recherche: Sandra Kolnik

Redaktionelle Unterstützung und Beratung: Alexander Gutsfeld und Joschka Moravek

Gesamtleitung: Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger