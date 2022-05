per Mail teilen

In der Nacht zum 15. Juli 2021 erlebten die Bewohner des Ahrtals eine gewaltige Flutkatastrophe - Menschen starben, Tausende verloren ihr Hab und Gut. Nun läuft der Wiederaufbau. Doch viele Flutopfer quält die Frage: Wann kommen die versprochenen Hilfsgelder? Und wie sicher ist das Leben am Fluss? Antworten hier im Livestream in Gebärdensprache ab 21:45 Uhr.