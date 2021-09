Livestream in Gebärdensprache: Die Reportage - Was wollen die Wähler im Südwesten?

per Mail teilen

Welche Probleme brennen den Bürger:innen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor der Bundestagswahl besonders auf den Nägeln? Und welche Antworten haben die Parteien darauf?

In dieser Reportage werden Menschen besucht, die von den Themen Wandel in der Automobilindustrie und Landwirtschaft, Klimawandel, steigende Kosten im Wohnungsbau und in der Pflege besonders betroffen sind.

Bürgerräte und Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten diskutieren solche Themen und formulieren Empfehlungen bzw. Forderungen an die Politik. 160 zufällig ausgeloste Menschen aus ganz Deutschland hatten drei Monate als "Bürgerrat Klima" online diskutiert, wie die Klimaziele erreicht werden könnten.

Für die Reportage haben sich Teilnehmende des Bürgerrats aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erstmals persönlich auf dem Hambacher Schloss getroffen, um über Themen zu sprechen, die die Menschen im Wahlkampf bewegen. und über die Antworten der Parteien.

Dazu hat "Die Reportage" aber auch direkt Betroffene besucht: Frank und Michael Althoff, die Chefs einer Stuttgarter Autowerkstatt, die nicht wissen, wie sie ihre 14 Mitarbeitenden weiter beschäftigen sollen, wenn E-Autos langsam aber sicher den Verbrennungsmotor verdrängen. Denn bei E-Autos fallen weniger Reparaturen an.

Dominik Bellaire aus Neupotz in der Pfalz betreibt Smart Farming, also Landwirtschaft mit High-Tech-Geräten. Damit kann er zum Beispiel bis zu 20% Spritz- und Düngemittel einsparen. Das schont die Umwelt und das Klima. Trotzdem muss auch er sich an den Klimawandel anpassen.

Norbert Tobisch, Geschäftsführer des Wohnungs- und Städtebauunternehmens Siedlungswerk in Baden-Württemberg, will bezahlbaren Wohnraum schaffen und setzt auf sozial gemischte Quartiere. Er fordert von der Politik, den Kauf von Wohnungen wieder stärker zu fördern.

Thomas Knecht aus Herxheim hat seinen Vater bisher zu Hause von einer osteuropäischen Pflegekraft betreuen lassen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshof zur Bezahlung solcher Pflegekräfte, befürchtet er, sich diese Pflege nicht mehr leisten zu können.