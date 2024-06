Wenn endlich ein Bus kommt

Jemand möchte mit dem Bus fahren?

Die Person ruft bei einer Telefon·nummer an.

Oder die Person bestellt den Bus über eine App.

Der Bus hat mehrere Halte·stellen.

Aber der Bus fährt nur nach einem Bestellung zu einer Halte·stelle.

Die Person sagt: Ich bin bei dieser Halte·stelle.

Der Bus holt die Person bei der Halte·stelle ab.

So können auch Leute ohne Auto gut in die Stadt kommen.

Das heißt auch: Linien·bedarfs·verkehr.