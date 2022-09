per Mail teilen

Leichte Sprache bedeutet: Alle können verstehen. Alle können mitreden und können sich ein eigenes Bild machen.

Vieles in der Welt und in der Politik ist schwierig. Umso wichtiger: Die Sprache muss leicht verständlich sein. Leichte Sprache hat feste Regeln und kurze Sätze. Es gibt keine Fremdwörter. Und schwierige Wörter werden erklärt.

Über die Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat der SWR bereits in Leichter Sprache berichtet. Und weitere Projekte sind in Arbeit.