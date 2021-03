Barrierefreie Angebote im SWR

Zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März 2021 bietet der SWR alle aktuellen Sendungen online und per HbbTV in Deutscher Gebärdensprache (DGS) an.

Hier die aktuellen Videos in Gebärdensprache zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Darüber hinaus stehen regelmäßig alle Ausgaben des Politik-Magazins »Report Mainz« mit Gebärden in der ARD-Mediathek.

Hier geht es zur Folge vom 9. Februar 2021 Neue Produktionswege Im Rahmen der Corona-Sonderberichterstattung haben wir darüber hinaus verstärkt auch Gebärdensprach-Angebote für Ansprachen und Pressekonferenzen produziert bzw. gesendet. Hierbei kamen auch neue Produktionswege zum Einsatz, die es uns ermöglichten, Gebärdensprach-Dolmetscher auch aus dem Homeoffice zuschalten zu können.