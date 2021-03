Kurz vor der Landtagswahl 2021 wirft der SWR mitten in der Corona-Krise einen filmischen Blick auf das, was die Bürger im Land bewegt. Die Sorge vor den gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie überlagert alles – und viele ohnehin schon drängende Fragen sind noch wichtiger geworden. Die Autoren sind zwischen Eifel, Taunus und Pfalz unterwegs, treffen Bürgerinnen und Bürger und fragen Politikerinnen und Politiker nach Lösungsvorschlägen für die Probleme in der Corona-Krise. mehr...