Welche Probleme brennen den Bürger*innen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vor der Bundestagswahl im Herbst besonders auf den Nägeln? Und welche Antworten haben die Parteien darauf? In der Reportage besuchen wir Menschen, die von den Themen Wandel in der Automobilindustrie und Landwirtschaft, Klimawandel, steigende Kosten im Wohnungsbau und in der Pflege besonders betroffen sind. Wir treffen Bürgerräte, Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten, die solche Themen diskutieren und Empfehlungen bzw. Forderungen an die Politik formulieren. mehr...