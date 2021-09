Barrrierefreie Angebote zur Bundestagswahl 2021

Zur Bundestagswahl 2021 stellt der SWR eine Vielzahl barrierefreier Angebote bereit. Von Untertiteln über Gebärdensprachfassungen und Audiosdeskriptionen bis zur Leichten Sprache: Hier bekommen Sie den Überblick.

Audiodeskription (AD)

Zu ausgewählten SWR-Reportagen im Programm von Das Erste erstellt der SWR Audiodeskriptionen (AD). Diese auch Hörfilm genannten Hörfassungen sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.

„Merkel-Jahre. Am Ende einer Ära"

Informationen zum Film auf den Seiten von DasErste.de

14.09.2021 | 23:30 Uhr | SWR Fernsehen

„Die Story im Ersten: Die geheimen Meinungsmacher – Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden“





„Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr“



Informationen zum Film auf den Seiten von DasErste.de

20.09.2021 | 20.15 Uhr | Das Erste

23.09.2021 | 23:30 Uhr | SWR Fernsehen

Nach der Erstaustrahlung können Sie sich hier die AD anschauen.

Deutsche Gebärdensprache (DGS)

Alle aktuellen Wahlsendungen im SWR Fernsehen werden in einer Fassung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) live via HbbTV ausgestrahlt und auf den Seiten von SWR.de als Livestream angeboten. Außerdem werden sie im Anschluss in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt.

Sendedatum: 16.09.2021 | 18.15 Uhr | SWR Fernsehen

„Die Wahl im SWR - Die Reportage: Arbeiten, Wohnen, Pflege – Was wollen die Wähler im Südwesten?“

Sendedatum: 16.09.2021 | 20.15 Uhr | SWR Fernsehen BW

„Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde in Baden-Württemberg“

Sendedatum: 16.09.2021 | 20.15 Uhr | SWR Fernsehen RP

„Die Wahl im SWR - Die Spitzenrunde in Rheinland-Pfalz“

Sendedatum: 26.09.2021 | 17.45 Uhr | SWR Fernsehen BW

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Baden-Württemberg (Teil1)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 17.45 Uhr | SWR Fernsehen RP

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Rheinland-Pfalz (Teil1)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 18.15 Uhr | SWR Fernsehen BW

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Baden-Württemberg (Teil2)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 18.15 Uhr | SWR Fernsehen RP

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Rheinland-Pfalz (Teil2)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 21.00 Uhr | SWR Fernsehen BW

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Baden-Württemberg (Teil3)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 21.00 Uhr | SWR Fernsehen RP

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Rheinland-Pfalz (Teil3)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 22.25 Uhr | SWR Fernsehen BW

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Baden-Württemberg (Teil4)“

Sendedatum: 26.09.2021 | 22.05 Uhr | SWR Fernsehen RP

„Die Wahl im SWR - Die Entscheidung in Rheinland-Pfalz (Teil4)“

Sendedatum: 27.09.2021 | 18.15 Uhr | SWR Fernsehen BW

„Die Wahl im SWR - Der Tag danach in Baden-Württemberg“

Sendedatum: 27.09.2021 | 18.15 Uhr | SWR Fernsehen RP

„Die Wahl im SWR - Der Tag danach in Rheinland-Pfalz“

Auch zu allen vom SWR verantworteten Sendungen im Programm von Das Erste wird jeweils eine Fassung in Deutscher Gebärdensprache im Fernsehen via HBBTV, im Internet per Livestream und die Bereitstellung in der ARD-Mediathek umgesetzt.

Zusätzliche Hintergrundinformationen zur Bundestagswahl finden Sie im gemeinsamem ARD-Angebot in Gebärdensprache unter dem Dach der tagesschau.

Weitere Informationen zur Gebärdensprache im SWR finden Sie hier.

Leichte Sprache (LS)

Zur Bundestagswahl gibt es ein gemeinsames ARD-Angebot in Leichter Sprache unter dem Dach der tagesschau. Es umfasst aktuelle Meldungen vor der Wahl, am Wahlabend und am Tag nach der Wahl. Dazu finden Sie dort zahlreiche Hintergrundinformationen, beispielsweise zur Briefwahl, zum Wahl-o-Mat und zu den Wahlprogrammen.

In der Woche vor der Wahl, gibt es täglich eine Nachricht in Leichter Sprache. Am Wahlabend werden die ersten Zahlen dargestellt und später um eine Zusammenfassung ergänzt. Am Tag nach der Wahl wird das Angebot erweitert um das Er­gebnis, Reaktionen und Informationen rund um die möglichen Koalitionen.

Ergänzende Angebote für die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden Sie in Kürze hier.

Untertitel (UT)

Das SWR-Angebot mit Untertiteln umfasst alle Wahlsendungen im SWR Fernsehen.

Zusatzlich sind diese Sendungen in der ARD Mediathek abrufbar.

Weitere Informationen zu Untertiteln im SWR finden Sie hier.