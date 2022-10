per Mail teilen

Schon von Kindesbeinen an bestimmte der Sport das Leben von Katharina Kühnlein. Und das, obwohl sie von Geburt an aufgrund der Erkrankung Albinismus nur eingeschränkt sehen konnte. Auch für ihre Eltern war die Zeit schwer, doch heute ist die 24-Jährige glücklich, dass sie nie wie ein behindertes Kind behandelt wurde. Mit ihrem 18. Lebensjahr erblindet sie fast über Nacht. Ihr Sehvermögen liegt seitdem noch bei 2 Prozent und die Ursache ist bis heute unbekannt. Trotz ihrer Beeinträchtigung lässt sie sich den Spaß am Sport nicht nehmen und spielt erfolgreich im Team von FC Schalke 04.