Und ihr schaut zu?

Eine Mutter verliert ihre Tochter durch einen tragischen Autounfall. Während das Mädchen am Unfallort ums Überleben kämpft, fotografieren Schaulustige die grausige Situation und stellen die Bilder des schwerverletzten Unfallopfers online. Noch bevor die Mutter die schreckliche Nachricht erhält, verbreiten sich die Bilder im Netz, von Sensationsgier getrieben. Eine bittere Geschichte, die auch Judith M. in der Realität erlebt hat, als ihre Tochter Leonie während einer Urlaubsreise ums Leben kam. Menschen in Notsituationen als Fotomotiv für "Smartphone Gaffer": Woher kommt sie, die Lust am Leid der anderen? Und: Wie gehen Einsatzkräfte vor Ort mit dieser neuen Situation um? mehr...