Im Rahmen der ARD-Themenwoche wird die Frage nach dem WIR-Gefühl in unserer Gesellschaft gestellt. Wie steht es um unseren Zusammenhalt? Was eint uns? Und wie können wir mehr füreinander tun?

MixTalk macht mit bei der Themenwoche und liefert euch drei spannende Themen, zu denen ihr gemeinsam mit uns diskutieren könnt! Bei MixTalk wird der Community eine Stimme gegeben – heißt: Jeder kann mitmachen. Alle interessierten Menschen können nach einer kostenlosen Registrierung mit Video und im Chat mitdiskutieren und ihre Meinung äußern. Zuschauen ohne Anmeldung geht natürlich auch. Hier unsere Themen – wir sind gespannt auf eure Meinungen!

Zwang zur Solidarität. Was bringt ein sozialer Pflichtdienst?

Am Sonntag, den 6.11. um 18:30 Uhr starten wir mit einer Debatte zum viel diskutierten sozialen Pflichtdienst: Sollten junge Menschen sich für eine bestimmte Zeit in sozialen Bereichen oder der Bundeswehr engagieren? Wäre das die Lösung für den Personalmangel in Bereichen wie der Pflege? Oder können wir Menschen nicht zu einer Arbeit zwingen, der sie nicht nachgehen wollen? Diskutiert mit!

WIR GESUCHT - das Projekt und eure Erfahrungen mit dem Ehrenamt

Die ARD hat im Rahmen der Themenwoche die Mitmachaktion „WIR GESUCHT - Das Projekt” ins Leben gerufen. Gesucht werden WIR-Projekte in ganz Deutschland. Hier knüpfen wir von MixTalk an: Am Montag, den 7.11., geben wir den Verantwortlichen der WIR-Projekte auf der interaktiven Karte die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit vorzustellen und in den Austausch miteinander zu treten. Ihr interessiert euch fürs Ehrenamt? Dann schaltet ein! Um 20:30 Uhr geht’s hier los.

Und ihr schaut zu! (A)soziale Netzwerke?

Anja Schneider im Film von Autorin Dominique Lorenz und Regisseurin Michala Kezele SWR

Am Mittwoch, den 9.11., feiert der SWR-Fernsehfilm „Und ihr schaut zu” Premiere. Es geht um eine Mutter, die nach dem tödlichen Unfall ihrer Tochter mit den Online-Clips des Geschehens konfrontiert wird. Im Anschluss an den Film und die darauf folgende Doku „Filmen ohne Gnade”, haben wir um 22:15 Uhr die Hauptdarstellerin Anja Schneider in unserer Session zu Gast. Hier könnt ihr eure Fragen stellen und euch über den Film und das Thema „Gaffen“ austauschen:

Das ist MixTalk