Im Park kommen die Menschen zusammen, so das Kalkül der 15 Münchner Journalistenschülerinnen und Schüler. Also sind sie in den Strecktalpark in Pirmasens gegangen und haben dort mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Immer mit der Fragestellung im Hinterkopf wie sich soziale Teilhabe trotz sozialer Ungleichheiten gestaltet.