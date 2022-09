Vom Projekt jugendlicher Selbstorganisation aus dem Bremer Stadtteil Tenever, hat sich Hood Training zu einem wirksamen Konzept entwickelt.

Mehrmals die Woche trainieren die Kinder und Jugendlichen, pädagogisch begleitet, an mehreren Standorten in Bremen, Niedersachsen, Berlin und München. Hinzu kommen Schul-AGs, Workshops in verschiedenen Bereichen, Feriencamps, die Arbeit in Einrichtungen der Jugendhilfe und regelmäßige öffentliche Veranstaltungen.