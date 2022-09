Wie der DGB mit "Mento pro" gegen Analphabetismus kämpft

Lesen und Schreiben gehört in Deutschland zur Grundbildung. Der DGB will mit seinem "Mento pro"-Programm dafür sorgen, dass es künftig auch zu den Grundsteinen der betrieblichen Weiterbildung gehört.

Grundbildung ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. "Denn Corona hat gezeigt: Was 2019 noch Grundbildung war - also Lesen, Schreiben, Alltagsmathematik -, reicht 2022 schon längst nicht mehr aus, um sich im Alltag zurechtzufinden", meint Katrin Stoffeln. Sie koordiniert deutschlandweit das DGB-Programm "Mento pro", mit dem der Deutsche Gewerkschaftsbund das Thema Grundbildung deutschlandweit auf die Agenda von Führungskräften und Personalabteilungen packen will.

Bundesregierung lange im Blindflug

"Mento pro" reiht sich ein in die "Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung", kurz: "Alpha-Dekade", die die Bundesregierung gemeinsam mit den Bundesländern für die Jahre 2016 bis 2026 ausgerufen hat. "Damals hat man beim Thema Grundbildung und Analphabetismus immer in andere Regionen der Welt geschaut und geglaubt, das sei vor allem ein Problem von Entwicklungs- und Schwellenländern", erklärt Schiefer. "Sozialverbände haben schon länger gesagt, dass es auch in Deutschland große Probleme mit funktionalem Analphabetismus gebe, aber es gab keine zuverlässigen Studien dazu."

Als dann die LEO-Studie der Universität Hamburg 2010 ergeben hat, dass damals hochgerechnet etwa 7,5 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren nicht gut genug Lesen und Schreiben können, um sich problemlos im Alltag zurechtzufinden, seien die Politikerinnen und Politiker aus allen Wolken gefallen, meint Schiefer. (Die aktuellste LEO-Studie von 2018 spricht immer noch von 6,2 Millionen funktionellen Analphabeten in Deutschland.) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sah sich also gezwungen, zu handeln, und initiierte die Alpha-Dekade.

Grundbildung ist Firmensache

Das war Wasser auf die Mühlen der Gewerkschaften, die das Thema schon länger auf der Agenda hatten. Denn eines hat die LEO-Studie auch ergeben: Der aus prekären Verhältnissen nach Deutschland eingewanderte Tagelöhner, den viele beim Thema Analphabetismus im Kopf haben, ist ein Zerrbild. "Den 'typischen Analphabeten' gibt es auch gar nicht", weiß Katrin Stoffeln, die das "Mento-pro"-Programm bundesweit koordiniert. "Aber laut Statistik ist die Mehrheit männlich, mittleren Alters und relativ gut auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert." Die meisten Menschen haben in so einem Fall wirksame Strategien entwickelt, um im Arbeitsalltag nicht aufzufallen.

Und genau da wollte der Deutsche Gewerkschaftsbund den Hebel ansetzen. Denn im Arbeitsalltag sind es häufig die Kolleginnen und Kollegen oder direkte Führungskräfte, die auf den Grundbildungsbedarf eines Menschen aufmerksam werden. Darum setzte der DGB das Mento-Programm auf und erhielt dafür Geld aus dem 180-Millionen-Euro-Fördertopf der Alpha-Dekade. "In den letzten acht Jahren haben wir mehr als 1.000 Mentorinnen und Mentoren ausgebildet, die Menschen mit Grundbildungsbedarf auf Augenhöhe begleiten", erklärt Stoffeln.

Mit "Mento pro" geht der DGB noch einen Schritt weiter

"Mento pro" ist bereits die Weiterentwicklung des Mento-Programms, und soll bis Sommer 2024 - dann endet der Förderungszyklus - Firmen auch strukturell auf den potenziellen Grundbildungsbedarf ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbereiten.

"Denn das war eine der Erfahrungen aus dem Mento-Programm, dass es eben doch nicht reicht, Ansprechpartner zu haben und eine vertrauensvoller Atmosphäre zu schaffen, wenn dann so viel zu tun ist, dass dann doch keine Zeit für die entsprechenden Schulungen bleibt", sagt Renate Schiefer DGB-Bildungswerk in Bayern, die das "Mento pro"-Programm im Freistaat koordiniert. Und Stoffeln ergänzt: "Wir mussten schon einige Projekte verschieben, weil viele Firmen mit Corona und gestiegenen Rohstoff-Preisen gerade andere Probleme haben."

Zur Mento-Webseite des DGB

Dennoch werden Betriebe gerade in Krisensituationen mit dem Grundbildungsbedarf ihrer Belegschaft konfrontiert: "Wir haben ständig neue Anweisungen bekommen, wie wir uns in der Corona-Situation zu verhalten haben", erinnert sich Sabine Biller, die für den Servicebetrieb öffentlicher Raum der Stadt Nürnberg, zu dem auch die Landschaftsgärtner und Müllabfuhr gehören, den Betriebsrat leitet. "Und banal gesagt: Man so einen Text rechtssicher formulieren oder so, dass man ihn auch versteht."

Der Alltag wird immer Fordernder

Die Stadt Nürnberg ist einer von derzeit sieben Kooperationspartnern des DGB. Mit Hilfe des "Mento pro"-Programms hat Biller dafür gesorgt, dass die städtischen Führungskräfte derzeit für zielgruppengerechte Anweisungen und Informationen in einfacher Sprache sensibilisiert werden. "Wir haben erkannt, dass es bei Grundbildung nicht nur darum gehen kann, individuelle Defizite zu beseitigen, sondern dass sich der ganze Betrieb bewegen muss."

Vorteil Fachkräftemangel

Betriebe diesbezüglich zu überzeugen sei heute einfacher als noch vor ein paar Jahren: "Als Firma fragt man sich ja: Wann schule ich mein Personal und wann ist es günstiger, eine Person mit zu vielen Defiziten austauschen", erklärt Stoffeln. "Und da spielen uns der demographische Wandel und der Fachkräftemangel derzeit eher in die Karten.

Das war nicht das einzige Corona-Learning im Zuge des "Mento pro"-Programms. "Wir haben auch gelernt, dass sich Grundbildungsbegriff massiv erweitert hat", sagt Stoffeln. "Denn wer heute nicht weiß, wie ich eine Video-Konferenz starte oder von zuhause aus mit meinem Handy oder meinem Tablett daran teilnehme, ist bei zu vielen Dingen außen vor." Denn Grundbildung ist auch nicht mehr das, was sie einmal war.