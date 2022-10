Darum geht es in der ARD-Themenwoche 2022

per Mail teilen

Die ARD Themenwoche macht sich auf die Suche nach Zusammenhalt in der Gesellschaft – vom 6. bis 12. November.

Unsere Gesellschaft ist so etwas wie die größte Familie Deutschlands. Und als Familie hält man doch zusammen, oder? Warum sehen wir trotzdem oft nur die Dinge, die uns spalten, aber nicht, was uns verbindet? Innerhalb der Themenwoche macht sich die ARD auf die Suche nach den Hintergründen des Auseinanderdriftens und zeigt mutige Beispiele, wo der Zusammenhalt spürbar ist. Daraus entstehen Programminhalte, bei denen verschiedenste Gruppen der Gesellschaft ins Gespräch miteinander kommen - für alle im ganzen Land. Ab dem 6. November in allen Programmen der ARD und der ARD Mediathek.

Mark Forster mit der SWR Big Band bei den Proben zu seinem Song „Memories & Stories“ SWR Markus Palmer

Dazu gibt es prominente Unterstützung von Mark Forster, der seinen neuen Song „Memories & Stories“ den Menschen widmet, die sich für die Gemeinschaft stark machen. Die Social-Media-Stars Lisa & Lena zeigen mit der Serie „TickTack – Tu was!“, wie sich Jugendliche sozial engagieren – und probieren es selbst aus.

Dieses Programm erwartet euch

Programmhöhepunkte im Fernsehen und in der ARD Mediathek Die Programmhighlights der ARD Themenwoche zeigen Zusammenhalt aus unterschiedlichen Perspektiven. Dazu gehört die Doku-Serie „Bayreuther Straße“, die den Zusammenhalt der Menschen in einem sozialen Brennpunkt thematisiert. Im Film „Und Ihr schaut zu“ fordert eine Mutter Gerechtigkeit und in „Berufung“ werden Menschen portraitiert, die Ihre Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen, in ihrem Job ausleben WIR GESUCHT – das Projekt Bereits seit dem 12. September sind bei der bundesweiten Mitmachaktion alle volljährigen Menschen in Deutschland aufgerufen, ihre Vorschläge für Projekte, die den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern, vorzustellen. Veröffentlicht werden die Einträge auf einer digitalen und interaktiven Deutschlandkarte hier auf der Startseite. Am Montag, 7. November stehen auf allen Kanälen und Plattformen der ARD die Menschen im Mittelpunkt, die sich um das „WIR“ bemühen. ARD Dialogtag am 8. November Beim ersten „ARD-Dialogtag“ am Dienstag, 8. November, stellen sich die „Tagesthemen“-Moderatorin Aline Abboud, der „WIR GESUCHT“-Projektleiter Thomas Reutter und der SWR Intendant und designierte ARD-Vorsitzende Kai Gniffke der Diskussion mit interessierten Bürger:innen. Die neun ARD-Landesrundfunkanstalten werden am 8. November zusätzlich eigene Dialogrunden für die Bürger:innen anbieten. Sie können mit den Menschen vor den Kameras, hinter den Mikrofonen und den Programmverantwortlichen den ARD-Sender ins Gespräch kommen. Im Fokus steht auch hier der gesellschaftliche Zusammenhalt.

Das sind die prominenten Unterstützer:innen der ARD Themenwoche