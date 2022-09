Wie können wir Spaltungen überwinden? Wo gibt es Räume für hass- und angstfreien Dialog? Schreiben Sie uns! Wir sammeln Projekte für den Zusammenhalt auf unserer interaktiven Karte.

So funktioniert die ARD-Mitmachaktion

Bevor die ARD-Themenwoche „Wir gesucht – Was hält uns zusammen?“ Anfang November 2022 startet, sind wir auf der Suche nach Orten in Deutschland, an denen sich Menschen vorurteilsfrei begegnen, an denen sie zusammen Sport machen, etwas lernen, musizieren oder gemeinsam gärtnern - trotz unterschiedlicher Standpunkte.

Ein Projekt mit einer Wir-Idee, die einzigartig ist und begeistert. Hier gibt es Menschen, die mit viel Herz bei der Sache sind und die dadurch etwas bewegen? Vielleicht sind Sie Teil von genau so einem Projekt. Dann lassen Sie es uns wissen und füllen Sie das Projekt-Formular aus!