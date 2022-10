"WIR gesucht!" für Kinder und Jugendliche

per Mail teilen

Niemand lebt für sich allein. Menschen brauchen die soziale Interaktion mit anderen. Gleichzeitig bringt Gemeinschaft immer auch Reibungspunkte mit sich - auch im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Und sie stellen Fragen: Wie wollen wir zusammenleben? Was bedeutet Verbundenheit?

Die ARD Themenwoche "WIR GESUCHT - Was hält uns zusammen?" findet auch in der Themenwelt Kinder und Familie in der ARD Mediathek statt. Dafür gibt es ein Angebot, das neben den eigens produzierten Sendungen für das Fernsehen weiterführende Inhalte zu den Aspekten Zusammenhalt, Engagement und Miteinander präsentiert. Abrufbar ab dem 5. November unter: www.ardmediathek.de/kinderfamilie

"Kinder und Jugendliche machen sich auf, das WIR in ihrer Umgebung zu finden. In der Kinderdoku 'TickTack' nehmen die Zwillinge Lisa und Lena, die auch Patinnen der diesjährigen Themenwoche sind, die Freiwilligenkultur in unserem Land unter die Lupe. Und die 'young reporters' begeben sich gleichfalls auf die Suche nach Teamspiel und Zusammenhalt - mit einer Webcam, von Medienprofis unterstützt."

Reporterinnen und Reporter ab 14 Jahren

In diesem Jahr geht es bei den "young reporter" um das Thema Verbundenheit. Wo gibt ihnen ein Wir-Gefühl Kraft und Halt? Wie hat sie eine Gemeinschaft schon einmal aufgefangen? Was macht überhaupt eine Gruppe zu einer Gemeinschaft? Derzeit produzieren Jugendliche ab 14 Jahren ihre Geschichten für die ARD-Themenwoche. Medienprofis aus den Redaktionen unterstützen die Jugendlichen bei der Produktion ihrer Beiträge.

Die Teilnehmer des Projekts "young reporter" beim BR erzählen hier, was sie vorhaben.

Aktion Schulstunde für 3. bis 6. Klassen

Mit der Aktion Schulstunde präsentiert der rbb begleitend zur ARD Themenwoche Filme, Projektideen und umfassendes Unterrichtsmaterial für den Unterricht der Klassen 3 bis 6. Es geht um gemeinsame Regeln und Werte, um konstruktives Streiten und um die Dinge, die wir zusammen schaffen können. Ein bleibendes Angebot zum Nachdenken, Schlauwerden und gemeinsamen Erleben – fächerübergreifend und für den inklusiven Unterricht.

Und nach der Schule: Ehrenamt!

Ein Düsseldorfer Gymnasium hat "Verantwortung" als eigenes Schulfach eingeführt. Die Sendung "Neuneinhalb" begleitet den 12-jährigen Nikola in eine Kita, in der er jede Woche aushilft.

Während der ARD Themenwoche hat "Neuneinhalb – für dich mittendrin" (WDR) das Thema "#Sport für alle – gemeinsam trainieren, mit und ohne Behinderung" - am 12.November um 8.45 Uhr.

Lisa und Lena sind Patinnen der ARD Themenwoche

Die Zwillinge Lisa und Lena moderieren das SWR-Geschichtsformat „TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena“ und speziell für die Themenwoche „TickTack – Tu was!“. Am 5. November mit den Themen "Sportlich im Verein" und "Ranger, Abenteuer im #Wald". Am 12. November "#Rotes #Kreuz, mehr als #Erste #Hilfe" und "Sozial engagieren".