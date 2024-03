Zukunftschancen für Zukunftsgestalter – Marion A. Weissenberger-Eibl

Wie werden wir in dieser Welt in Zukunft leben? Technologischer Wandel, Klimawandel aber auch demographischer Wandel verändern all unsere Lebensbereiche grundlegend. Alles wird von Tag zu Tag „smarter“. Es wird darum gehen, mit Technologien zusammenzuarbeiten, uns mit vielfältigen Akteuren zu vernetzen und unsere Kreativität verstärkt einzusetzen. Marion A. Weissenberger-Eibl lehrt Innovations- und Technologiemanagement am KIT Karlsruhe und leitet außerdem das Institut für System- und Innovationsforschung des Frauenhofer-Instituts.