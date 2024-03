per Mail teilen

Was wir unter Zorn verstehen, hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert, beschreibt Johannes F. Lehmann, Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität Bonn, in diesem Vortrag. Er entwickelt vor diesem Hintergrund eine Theorie der Wut als genuin politische Emotion. Aktuell wird der im Kollektiv gesteigerte Affekt des „Wutbürgers“ als Krisensymptom der repräsentativen Demokratie wahrgenommen.