Seit es die moderne Geldwirtschaft gibt, bedrohen immer wieder unvorhergesehene Krisen die Wirtschaft und den Wohlstand der Menschen. Wilhelm Hankel beschreibt in diesem Vortrag große Finanzkrisen der Vergangenheit und fragt, was wir daraus lernen können. Sind Überschuldung des Staates, Inflationierung der Währung und Rettung der Großen in Finanzwelt und Wirtschaft wirklich die richtigen Mittel?