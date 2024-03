Zooforschung - Sinn oder Unsinn

Forschung in Zoos nimmt zu, die Wissenschaft trifft perfekte Forschungsbedingen an, die Zoos profitieren von den Ergebnissen und erfüllen ihren Forschungsauftrag. Doch macht die Forschung auch immer Sinn?

Über 1000 wissenschaftliche Publikationen seit 2010

Forschung in Zoos, das passt zusammen. So könnte man die Zahlen aus der Info-Broschüre des Verbandes der Zoologischen Gärten VdZ zum Thema deuten.

An mehr als 1000 wissenschaftlichen Publikationen waren die über 70 VdZ-Zoos in den letzten 10 Jahren beteiligt. Die Bandbreite der Forschungsprojekte ist groß. Von Verhaltensforschung über Reproduktionsmedizin bis hin zu Auswilderungsprojekten, in den deutschen Zoos finden Zoologen, Biologen und Tiermediziner beste Arbeitsbedingungen vor. Denn in freier Wildbahn sind Wildtiere nur selten so zugänglich wie im Zoo. Die Regelmäßige Entnahme von Kotproben desselben Tieres oder Langzeitbeobachtungen via Kamera sind dort oft nicht durchführbar. In Zoos hingegen schon.

Auch die Zoos profitieren von der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Zum einen sind nach den Richtlinien der EAZA, der European Association of Zoos and Aquarias, dazu verpflichtet, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen. Zum anderen sind die Erkenntnisse, die in der Forschungsprojekten gewonnen werden auch für die Zoos selbst mitunter sehr wertvoll. Denn nicht selten führen die Ergebnisse direkt zu einer Verbesserung der Haltungsbedingungen für die Zootiere, wenn es zum Beispiel darum geht, den optimalen Ernährungsplan für bestimmte Arten zu finden.

Dabei geht es den Zoos längst nicht nur um ihre eigenen Tiere, sondern auch darum über die Forschung an ihren Beständen auch einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz zu leisten. So zielen bestimmte Projekte zur Verhaltensforschung einer Art

im Zoo darauf ab, mehr über die Lebensgewohnheiten der Tiere zu erfahren, um dann im Freiland die relevanten Lebensräume besser identifizieren und schützen zu können.

Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Artenschutz und Forschung im Zoo zusammenpassen können.

Zootiere sind für die Wissenschaft zugänglicher als Wildtiere SWR

Die Frage nach dem Wohlergehen der Tiere

Schön und gut, wenn Zoos und Wissenschaft von den Forschungsprojekten profitieren, aber wie steht es um das Wohlergehen der Tiere? Eine Frage, mit der sich Tierschutzorganisationen wie der Deutsche Tierschutzbund oder PETA intensiv beschäftigen. Bei einer wichtigen Frage sind sich die Tierschützer einig: Das Wohl des einzelnen Tieres muss bei allen Forschungsprojekten im Vordergrund stehen. Den einzelnen Tieren sollten durch die Forschungen keinerlei Einschränkungen auferlegt werden, sei es durch Manipulationen gleich welcher Art oder gar durch invasive Eingriffe.

Danach gehen die Meinungen auseinander. Da Zoos weitgehend gesellschaftlich anerkannt sind und weiterhin auf absehbare Zeit bestehen werden, sei auch gegen sinnvolle, ethisch korrekte Forschungsprojekte nichts einzuwenden, so die Position weniger radikal argumentierender Tierschutz-Organisationen wie zum Beispiel des Deutschen Tierschutzbundes.

Vertreter extremerer Standpunkte lehnen schlichtweg alles ab, was in Zoos stattfindet. Da Zoos und Tierwohl grundsätzlich Antipoden seien, könne auch nichts, was in ihnen stattfindet in irgendeiner Form zu rechtfertigen sein. Deshalb ist für Organisationen wie PETA Forschung in Zoos, die zum Beispiel dem Artenschutz dienen soll, nichts weiter als ein fadenscheiniger Rechtfertigungsgrund für deren Existenz.

Sicher ist, dass die Zoos selbst sich hohe Hürden für die Vertretbarkeit von Forschungsprojekten mit ihren Tieren auferlegen und in vielen Punkten mit den Anforderungen der weniger radikalen Tierschützern konform gehen. Auf extreme Positionen, die sich einzig auf die Argumentation beziehen, dass Zoos nicht tiergerecht sein können, wird man aus Sicht der Zoos allerdings nicht eingehen können, da man ihnen nicht gerecht werden kann.

Das Wohl der Tiere geht auch bei Forschungsprojekten vor SWR

Forschung sollte nie Selbstzweck sein

Forschung in Zoos bietet der Wissenschaft und den Zoos die Möglichkeit, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Über das Wohl der Tiere haben alle Akteure gleichermaßen zu wachen: Die Zoos selbst, die beteiligten WissenschaftlerInnen im Rahmen ihrer Auflagen und nicht zuletzt die Tierschutzorganisationen. Ob die Resultate auch dem Artenschutz oder der Tierwelt außerhalb der Zoos zu Gute kommen können, hängt stark von der Konzeption der jeweiligen Projekte ab. In jedem Falle gilt: Zoo-Forschung sollte nie Selbstzweck sein, nicht zuletzt deshalb, weil es um Lebewesen geht.