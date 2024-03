Die Macht der Mikroben

Er führt ein Schattendasein im Zentrum unseres Körpers. Viele wollen sich nicht näher mit ihm beschäftigen. Finden ihn gar anrüchig. Dabei ist der Darm bei Licht betrachtet ein Organ der Superlative!

Die Verdauung

Und wie macht er das? Eine wichtige Rolle spielt dabei die vergrößerte Oberfläche der Darmschleimhaut: die bringt es bei einer Darmlänge von 8 Metern auf 400 bis 500 Quadratmeter! Das ist 200 mal größer als die Oberfläche der Haut. Es sind die vielen Falten und vor allem die Darmzotten, die diese Fläche ermöglichen. Die Darmzotten sind stark durchblutet. Sie nehmen Nährstoffe auf und schleusen sie ins Blut. Dies geschieht übrigens fast ausschließlich im Dünndarm. Im Dickdarm wird dem Nahrungsbrei vor allem das Wasser entzogen. Bis er schließlich ausgeschieden wird.

In Folge der Tüchtigkeit unseres Darms verbringen wir in unserem Leben etwa 3.460 Stunden auf dem Klo. Doch im Darm passiert noch viel mehr:

Im Dickdarm tummeln sich bis zu 800 Milliarden Bakterien in einem Gramm Darminhalt. Eine Billiarde Bakterien sind es im Schnitt insgesamt im Dickdarm. Sie machen wichtige Spurenstoffe und Vitamine aus der Nahrung verfügbar oder bilden sie selbst.

Die Bakteriengesellschaft im Darm

Die Bakteriengesellschaft setzt sich aus über tausend verschiedenen Arten zusammen. Wissenschaftler haben entdeckt, dass es aber nur drei verschiedene Grund-Typen dieser Bakteriengesellschaften gibt. Sie unterscheiden sich deutlich in Bezug auf die Nahrungsverwertung. So gibt es Bakterien, die sogar Ballaststoffe aufschließen und die darin enthaltenen Kalorien verfügbar machen. Aber auch das zur Verfügung gestellte Vitaminspektrum und die Wechselwirkung mit Medikamenten verändern sich je nach der Zusammensetzung der Bakteriengesellschaft in unserem Dickdarm. So beeinflusst die Darmflora das Körpergewicht, die Gesundheit ja sogar unsere seelische Befindlichkeit.

Das Immunorgan

Außerdem ist der Darm das wichtigste Immunorgan. 70 Prozent der Antikörper werden hier gebildet. Antikörper "erkennen" und markieren gefährliche Eindringlinge und locken Fresszellen an, die das Problem beseitigen.

Und - last but not least - in der Darmwand sitzen 200 Millionen Nervenzellen, deren Bedeutung lange unterschätzt wurde. Wissenschaftler sprechen heute sogar vom Bauchhirn.

Der Darm ist bei genauer Betrachtung wahrhaft ein Organ der Superlative.