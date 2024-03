Polizei und Datenschutz

Vorratsdatenspeicherung, Telefonüberwachung, Bundestrojaner: Werden wir flächendeckend überwacht? Eine Spurensuche.

Auf dem Weg zum Landeskriminalamt in Mainz. Abweisend wirkt der mächtige weiße Bürokomplex. Von hier aus werden Überwachungen durchgeführt. Wir möchten wissen: Was wird gemacht und wer wird überwacht? Der Abteilungsleiter für Ermittlungen, Hartmut Staudt, ist sich sicher: In der Öffentlichkeit besteht vielfach ein falsches Bild polizeilicher Überwachung. Da wird Willkür befürchtet. Tatsächlich aber müssen sich die Beamten an strenge gesetzliche Vorgaben halten: „Wir als Polizei sind angewiesen auf eine Erlaubnis der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes, um diese Überwachung durchzuführen. Und wir werden auch um Nachhinein ebenfalls überwacht, indem etwa die Staatsanwaltschaft oder das Gericht unsere Maßnahmen überprüfen.“

Streng überwachte Überwacher

Seiner Abteilung ist gerade in Zusammenarbeit mit dem Zoll ein Coup gegen die Rauschgiftszene gelungen. Ein Ermittler hatte sich im Darknet als Kunde ausgegeben. Und im „Peoples Drugstore“ großzügig „eingekauft“. Der Dealer biss an. Schließlich gab das Gericht die Erlaubnis zur Telefonüberwachung, um weitere Beweise zu sichern. Wegen der besonderen Schwere des Vergehens. Dann folgte der Zugriff. Amphetamin beutelweise. Extacy, Heroin und Kokain: Drogen im Wert von fast 100.000 Euro wurden sichergestellt.

Um zu demonstrieren, wie sehr hier auf Datenschutz Wert gelegt wird, zeigt mir Hartmut Staudt den Serverraum. Hier landen alle Daten aus der Telekommunikationsüberwachung. Geschützt durch eine doppelte Firewall. Vergleichbare Sicherheitseinrichtungen müssen zum Beispiel auch die Telekom oder Internetprovider für die Vorratsdatenspeicherung ihrer Verbindungsdaten vorhalten. Wir sind das erste Fernsehteam überhaupt, das hier drehen darf. Aus Verbindungsdaten können Ermittler sehen, wann sich Verdächtige wo aufgehalten-, mit wem sie telefoniert haben. Allerdings: Ermittler bekommen die Daten nur bei besonders schweren Delikten. In zu vielen Fällen – finden die Ermittler – sind die Daten für die Polizei tabu, erklärt Abteilungsleiter Staudt: „Wir brauchen das eigentlich auch für Straftaten, die vielleicht weniger schwer sind, die aber die Bevölkerung besonders berühren. Zum Beispiel den Enkeltrick, zum Beispiel die „einfache“ Vergewaltigung, zum Beispiel den Wohnungseinbruchsdiebstahl, wo es ganz wichtig ist, Täterzusammenhänge zu erkennen und dann weitere Ermittlungsmaßnahmen daraus zu treffen.“

Polizei sieht sich durch Datenschutz behindert

Dieselben strengen Auflagen gelten auch, wenn die Ermittler etwa ein Handy anzapfen, um an die Verbindungsdaten eines Verdächtigen zu gelangen. Bei minder schweren Straftaten bleibt diese Datenquelle versiegelt. Kriminalbeamte – das hab ich in Mainz gelernt – sind streng überwachte Überwacher. Die extrem aufwendigen Maßnahmen gibt es wirklich nur gegen Personen, die unter besonders schwerem Verdacht stehen. Breitangelegte „Spitzelmaßnahmen“ sind den Kriminalbeamten gesetzlich verboten.

Vom LKA Mainz zum Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart. „Verfassungsschutz“: In meiner Jugend für viele ein Schreckgespenst: `Die spähen unbescholtene Bürger aus´, so machte es die Runde. Aber ich muss zugeben: Lange Zeit hatte ich keine richtige Vorstellung, was der Verfassungsschutz eigentlich macht. Beate Bube, die Leiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz, weiß es genau: „Der Verfassungsschutz ist die Stelle in Deutschland, die Informationen sammelt, auswertet und analysiert und dann auch wieder den zuständigen Stellen zur Verfügung stellt. Und zwar Informationen darüber, welche Gruppierungen gibt es in Deutschland, die die Kernelemente unserer freiheitlich demokratischen Grundortung beseitigen wollen. Da will man einfach Bescheid wissen.“

Dabei ist erst mal Arbeit mit öffentlich zugänglichen Quellen angesagt. Zeitungen, Blogs oder soziale Medien im Internet. Extremisten äußern sich hier oft lautstark und entlarvend zu Wort. So lassen sich Wortführer unter den Verfassungsfeinden identifizieren. Ziel ist es schließlich, Rädelsführer zu erkennen, die dann mit verdeckten Mitteln gezielt überwacht werden können. Ein Schwerpunkt neben politischen Links- und Rechtsextremen bilden die Islamisten. Im Ausland ausgebildete sind besonders gefährlich.

Volle Kontrolle ist unmöglich

Bei so viel Überwachung drängt sich die Frage auf, warum dann Attentate oft nicht verhindert werden konnten, obwohl die Täter polizeibekannt waren. Die Antwort ist einfach: für die 24-Stunden Observation einer Person werden dreißig bis vierzig Beamte benötigt. Bei tausenden gewaltbereiten Extremisten in Deutschland ist diese Kontrolle nicht zu leisten. Es sind finanziell und personell aufwendige Maßnahmen. Das macht man nicht, bei Erfolgschancen im Promillebereich. Oder einfach aus eigenem Ermessen, sagt Beate Bube: „Wir haben in Baden-Württemberg dezidierte Regeln für den Einsatz von Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen, die sind in einem Gesetz geregelt. Dafür benötigt der Verfassungsschutz eine Genehmigung im konkreten Einzelfall durch ein Gremium, das der Landtag einsetzt.“

Nach meinen Recherchen kann von einer großflächigen Überwachung unbescholtener Bürger durch einen behördlichen „Big Brother“ keine Rede sein. Der Verfassungsschutz kümmert sich um Extremisten, das LKA um Kriminelle, Ottonormalbürger haben von dieser Seite aus nichts zu befürchten.