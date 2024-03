Die Hirse räumt auf

Hirse könnte belastete Böden in der ehemaligen DDR sanieren, hofft die Jenaer Mikrobiologin Prof. Erika Kothe. Deren Asche könne man als Sondermüll deponieren.

"Es gibt viele Bakterien, die Schwermetalle wie Cadmium, Nickel oder Kupfer aufnehmen und speichern können", erläutert Kothe. "Siedelt man auf den kontaminierten Halden die richtigen Mikroben an, so entziehen diese dem Boden die Schwermetalle." Die Hirse könne die Sanierung unterstützen, weil sie die Schwermetalle gezielt aufnimmt - auch Uran, das viele Böden im Osten kontaminiert.

Deponie-Sanierung zieht sich in die Länge

In Sachsen und Thüringen wurde einst Uran für sowjetische Atombomben und Kernkraftwerke abgebaut. Zurückgeblieben sind Altlasten, die mit Milliardenaufwand saniert werden. Doch das dauert teils deutlich länger als geplant.

Die Uranaufbereitungsanlage im thüringischen Seelingstädt ging Anfang der 1960er Jahre in Betrieb und galt als die modernste in der DDR. Bis zum Ende des Uranabbaus wurden dort etwa 110 Millionen Tonnen Erz aus Sachsen und Ostthüringen verarbeitet. Das Uran war für Atomwaffen und Kernreaktoren in der damaligen Sowjetunion bestimmt. Die anfallenden Rückstände wurden in benachbarte Tagebaue gepumpt, deren Kapazität mit Dämmen erhöht wurde. Die Anlagen Culmitzsch und Trünzig erstreckten sich auf 350 Hektar.