SWR odysso extra: Angriff auf den Körper

In unserem Körper herrscht Krieg, tagtäglich. Wenn Viren in Körperzellen eindringen, muss die Immunabwehr sofort handeln - bei Grippe zum Beispiel. Aber auch andere Krankheiten entstehen, wenn in unseren Zellen etwas schief läuft - zum Beispiel Krebs. "SWR odysso" zeigt in faszinierenden Bildern, wie die kleinsten Einheiten des Lebens funktionieren und durch Angriffe von außen aus dem Takt geraten. Doch was im Einzelnen dabei passiert, ist in weiten Teilen noch immer unerforscht. Mediziner versuchen fieberhaft, die Geheimnisse des Wundwerks Zelle zu lüften. Aber auch die Pharmaindustrie macht auf diesem Gebiet Fortschritte - und gute Geschäfte, nicht immer zum Wohl der Patienten. Immer wieder steht die Zellforschung auch vor ethischen Fragen: Wozu darf man Stammzellen einsetzen? Wie weit darf man den Traum vom perfekten Kind treiben? "SWR odysso extra" sucht Antworten und geht auf eine spannende Reise ins Innerste des Lebens.