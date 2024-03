Ist Milch nun gesund oder nicht? Mittlerweile oft eine Art Glaubensfrage. Dabei kann man Laktoseintoleranz ganz einfach testen.

Die schwierige Diagnose

Wer herausfinden will, ob er unter Laktoseunverträglichkeit leidet, hat zunächst ein zentrales Problem: Typische Symptome der Laktoseunverträglichkeit, wie Durchfall, Magenkrämpfe oder Übelkeit - passen auch auf jede Menge anderer Krankheitsbilder. Es kann zu Müdigkeit, Erbrechen, Krämpfen, Blähungen, Kopfschmerzen oder und Schwindelgefühl kommen. Aufgrund dieser Vielfältigkeit der Symptome ist die Milchzuckerunverträglichkeit oft schwer zu diagnostizieren.

Oft wird die Milchzuckerunverträglichkeit mit einer anderen, viel selteneren Erkrankung verwechselt: der Milcheiweißallergie. In Deutschland betrifft sie etwa zwei bis fünf Prozent der Kinder und noch weniger Erwachsene. Unangenehme Beschwerden können sowohl bei der Milcheiweiß-Allergie, als auch bei der Milchzuckerintoleranz auftreten - zum Beispiel wenn man viel Milchkaffee trinkt. Allerdings ist es wichtig zwischen den beiden Beschwerdebildern zu unterscheiden.

Verwechselungsgefahr: Die Milcheiweißallergie

Reagiert man allergisch auf Kasein, muss man auf tiermilchfreie Produkte wie Soja-, Reis- oder Hafermilch ausweichen. Sie sollten möglichst mit Kalzium angereichert sein. Bei einer Allergie auf Molkeneiweiß kann man auch auf Schaf-, Ziegen- oder Stutenmilch umsteigen. Mit Hilfe eines Arztes sollten die Betroffenen herausfinden, auf welchen Milchbestandteil sie reagieren, denn eine Milcheiweißallergie kann drastische Symptome verursachen. Sie sind nicht zwingend auf den Verdauungstrakt beschränkt, sondern können auch Hautprobleme, Asthma oder Fließschnupfen auslösen. Eine Milcheiweißallergie kann lebensbedrohlich sein, eine Laktoseintoleranz nicht.

Wer eine Milchzuckerintoleranz hat, dem fehlt im Dünndarm das körpereigene Enzym Laktase, das den Milchzucker normalerweise in seine Bestandteile Galaktose und Glukose spaltet. Ohne die Wirkung des Enzyms bleibt der Milchzucker unverdaut. Er wandert in den Dickdarm und verursacht dort Beschwerden. Manche Menschen, die an Laktoseintoleranz leiden, zeigen die beschriebenen Symptome bereits, wenn sie nur wenige Gramm Milchzucker zu sich nehmen, wie sie in manchen Schokoladensorten oder -keksen enthalten sind.

Besteht der Verdacht auf eine Laktoseintoleranz, befragt der Arzt den Patienten nach Ernährungsgewohnheiten und rät zu einem Wasserstoff-Atemtest.

Der Wasserstoffgehalt im Atem gibt Aufschluss SWR SWR -

Dabei trinken die Patienten eine Milchzuckerlösung. Alle 30 Minuten wird dann die Wasserstoffkonzentration beim Ausatmen gemessen. Wenn der Körper den Milchzucker nicht ausreichend aufspalten kann, gelangt dieser in den Darm und wird dort vergärt. Der Wasserstoffgehalt im Körper steigt an. Ist der Wasserstoffgehalt deutlich erhöht, ist die Diagnose sicher: Laktoseintoleranz.

Sinnvoll: Der Beratungstermin beim Ernährungsberater

Doch eine Laktoseintoleranz bedeutet nicht zwingend, das man auf sämtliche Milchprodukte verzichten muss, wie die Kölner Gastroenterologin Dr. Elke-Christiane Bästlein erklärt: "Das bedeutet bei den meisten Menschen, dass sie eine Restverträglichkeit von Milchzucker haben, dass sie beispielsweise mit Quark sehr gut zurande kommen. Und sie sollten für sich selber ausprobieren, was sie vertragen oder nicht, weil Milch immer noch eine wichtige Kalzium- und Eiweißquelle für den Körper ist und auf gar keinen Fall ein ungesundes Lebensmittel."

Milch ist also nicht grundsätzlich ungesund - doch wie viel davon man verträgt, ist individuell sehr verschiedden. Wer Milchzucker schlecht verträgt, muss also ganz genau hinsehen, wieviel Laktose in den Lebensmitteln steckt. Denn Laktose ist nicht nur in Milch, sondern kann teils auch in Fertigprodukten oder sogar Ketchup enthalten sein. Grundsätzlich gilt; je weiter hinten in der Zutatenliste die Milchbestandteile stehen, desto weniger davon ist in einem Produkt enthalten.

Sinnvoll ist deshalb ein Treffen mit einem Ernährungsberater: Er erklärt, wie Zutatenlisten zu lesen sind, und dass laktosefreien Produkten genau das Enzym zugefügt ist, das Menschen mit Laktoseintoleranz fehlt. Doch die laktosefreien Produkte sind oft teurer als andere Lebensmittel.

Sind laktosefreien Lebensmittel immer sinnvoll? SWR SWR -

Es lohnt sich also, zu hinterfragen, ob man jedes dieser Produkte wirklich braucht, wie Ernährungsberater und Oecotrophologe Christof Meinhold rät: "Man kann nicht sagen, dass laktosefreie Produkte prinzipiell gesünder sind. Sie brauchen nur ganz selten Spezialprodukte, so wie hier bei der laktosefreien Milch, wenn sie natürlich abgebaute Produkte nehmen, wie zB. einen lang gereiften Käse, wie den Emmentaler, oder den alten Gouda, da ist die Laktose so weit durch die Bakterien abgebaut, dass sie den auf jeden Fall vertragen werden."

Emotionale Reaktionen trainieren

Reifer Käse und Butter enthalten also sowieso kaum Laktose. Nur Milch und junger Käse sollten möglichst gemieden werden, alter Käse und Joghurt hingegen können in der Regel gegessen werden, denn sie weisen aufgrund ihrer Weiterverarbeitung einen weitaus geringeren Anteil von Milchzucker auf.

Je länger der Reifungsprozess eines Käses dauert, desto geringer ist sein Laktosegehalt. Dies liegt daran, dass die Bakterien in den Joghurtkulturen im Laufe der Zeit den Milchzucker abbauen. Nur wer extrem empfindlich auf Laktose reagiert, sollte generell alle Milchprodukte meiden und auf Ersatzlebensmittel ausweichen. Dies kann zum Beispiel Mandel-, Soja- oder Reismilch sein. Menschen, die nur eine schwache Laktose-Intoleranz haben, müssen dagegen nicht unbedingt auf alle Milchprodukte verzichten. Manche noch nicht einmal auf ein Glas ihres ehemals geliebten Latte-Macchiatos, wie die Gastroenterologin Dr. Elke-Christiane Bästlein erklärt: "Grundsatzregeln, wie „Nie wieder Latte Macchiato“ sind unsinnig. Das heißt selbst wenn sie jetzt mal über die Stränge schlagen würden und einen Liter Milch trinken, dann hätten sie einen Effekt wie bei einem Abführmittel, das heißt sie hätten vielleicht Durchfall, Bauchschmerzen, aber das würde ihrem Darm nicht schaden."

Es lohnt sich also bei Beschwerden herauszufinden, ob sie von der - sehr seltenen - Milcheiweißallergie verursacht werden, oder von einer Laktose-Intoleranz.

Der sicherste Test auf Laktoseunverträglichkeit ist der Atemtest beim Gastroenterologen, und den zahlt die Krankenkasse. Wer beim Arzt für einen Test Geld zahlen muss, sollte aufhorchen, denn kostenpflichtige Tests, wie der Blut-Glukose-Test sind meist gar nicht so aussagekräftig wie der Atemtest.