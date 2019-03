Stimmen Sie ab!

Das EU-Parlament stimmt über die Abschaffung der Zeitumstellung in den Mitgliedsländern ab. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Abgeordneten dafür votieren, in Zukunft die Uhren nicht mehr umzustellen. Doch wie geht es dann weiter?

Das permanente Leben in Sommer- und Winterzeit bietet Vor- und Nachteile. Gilt immer die Sommerzeit, wird es im Winter nicht so früh dunkel, dafür aber am Morgen später hell. Wenn wir dauerhaft Winterzeit hätten, fallen lange Sommernächte im Biergarten aus. Dafür wäre es wie gewohnt in den tristen Monaten einigermaßen zeitig hell.