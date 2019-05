Stimmen Sie ab!

Der Gesetzentwurf sieht den Wolf immer noch als streng geschützte Tierart. In Zukunft soll es jedoch leichter möglich sein, nach einem Wolfsriss, also dem Angriff vor allem auf Weidetiere, einen Wolf zum Abschuss freizugeben. Dabei muss nicht zweifelsfrei feststehen, welches Tier aus einem Rudel zugebissen hat. Die Abschussgenehmigung soll bestehen bleiben, bis es keinen Riss mehr gibt - also im Zweifelsfall auch bis Abschuss eines gesamten Rudels. Kritik am Kompromiss der beiden Ministerien gab es von mehreren Seiten: Die Naturschutzorganisation BUND sieht den Artenschutz gefährdet, weil Tiere auf Verdacht erschossen werden dürfen. Die FDP fordert hingegen eine stärkere Bejagung des Wolfes, um Weidetiere besser zu schützen.