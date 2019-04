Am Ostermontag lief in der ARD der letzte Fall des Bremer Tatort-Teams mit den Kommissaren Inga Lürsen und Nils Stedefreund. Zum Abschied musste sich das Duo mit der tschetschenischen Mafia herumplagen, die in einem Bremer Unternehmen Geldwäsche im großen Stil betreibt.