Stimmen Sie ab!

Am Sonntag ist es so weit: Im Kalender steht wieder der Tag, an dem sich eine ganze Nation scheidet, der Muttertag. Die einen feiern diesen Tag traditionell und schenken ihrer Mutter etwas, meist Blumen. Die anderen lehnen dies strikt ab.

Für viele Kritiker sind die Floristen schuld an dem Hype um den Muttertag. Das stimmt so nicht. Zwar verdienen die Blumenverkäufer in der Muttertagswoche sogar mehr als am Valentinstag, der Ursprung liegt aber woanders. Nämlich in der Frauenbewegung. Die US-Amerikanerin Anna Jarvis, die Begründerin des Muttertags, wollte mit diesem Tag ein Zeichen für die soziale und politische Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft setzen.