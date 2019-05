Stimmen Sie ab!

Am Mittwochabend ist Veronika Klimovits zum neuen Playmate des Jahres gekürt worden. Sie trat im Casino Baden-Baden die Nachfolge von Patrizia Dinkel aus Oberfranken an, die sich den Titel im Vorjahr gesichert hatte. Große Aufmerksamkeit erfährt jährlich auch die Wahl zur Miss Germany. Doch sind solche Wahlen heute noch zeitgemäß?

Über die Rolle von Frau und Mann in der Gesellschaft wird wieder viel diskutiert. Gerade auch bei Schönheits-Wettbewerben von Frauen.

Die einen meinen, Frauen können selbst bestimmen, was sie tun und lassen möchten. Die anderen finden Schönheits-Wettbewerbe von Frauen sexistisch. Eine Frage dabei ist: Sollte man zwischen Wahlen wie der zur Miss Germany und solchen wie zum Playmate des Jahres unterscheiden?

Wir haben übrigens nicht vergessen, dass es Schönheits-Wettbewerbe auch für Männer gibt. Das Interesse an ihnen ist meist jedoch nicht so groß wie an denen des weiblichen Geschlechts.