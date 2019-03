Abstimmung: Impfen als Pflicht oder freiwillig?

Was meinen Sie?

In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr mehr Masernfälle gegeben. Auch in anderen Bundesländern wie Bayern und Niedersachsen gab es mehr Erkrankungen. Deshalb wird jetzt über eine Impfpflicht nachgedacht.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin sagte, man sei besorgt über die steigende Zahl der Maserninfektionen in Deutschland, die zu viele Menschen "auf die leichte Schulter" nähmen. Kritiker meinen, Zwangsmaßnahmen könnten das Vertrauen in die Vorteile von Impfungen beschädigen. Statt eine Pflicht einzuführen, sollte man lieber die Beratung verbessern. Was meinen Sie?